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20.11.2026 13:29:42
ÜBERBLICK am Mittag/Konjunktur, Zentralbanken, Politik
Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires
Lagarde: Gemeinsame Schulden wären Weg zu wahrer Kapitalmarktunion
Die gemeinsame Aufnahme von Schulden würde nach Aussage von Christine Lagarde, Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB) den Weg zu einer Kapitalmarktunion ebnen. "Wenn wir in diese Richtung gehen, dann wäre das die Reise zu einer wahren Kapitalmarktunion", sagte sie beim European Banking Congress in Frankfurt. Allerdings müsste diese gemeinsame Aufnahme von Schulden Lagarde zufolge bestimmte Anforderungen erfüllen: "Sie müssen einem gemeinsamem Ziel dienen und im Ergebnis allen nützen", sagte sie. Verteidigungsausgaben etwa erfüllten diese Anforderungen. Als weitere Voraussetzung nannte Lagarde Exklusivität: Sie dürften keinen Ausgaben dienen, die zusätzlich zu nationalen erfolgten. "Es muss ein Ersatz für bestehende Ausgaben sein."
Lagarde unzufrieden mit Vorschlägen zu Kapitalmarktaufsicht
Die Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB), Christine Lagarde, hat die Bemühungen der EU um eine einheitlichere Kapitalmarktaufsicht als ungenügend kritisiert. "Der Rat der Europäischen Union hat sich vor kurzem in seiner Verhandlungsposition darauf geeinigt, dass die Aufsicht über die Kapitalmärkte gestärkt werden muss, was zu begrüssen ist. Andererseits schwächt diese Position die Fähigkeit der europäischen Aufsichtsbehörde, wirksame Entscheidungen zu treffen, und enthält zu viele Ausnahmeregelungen", sagte sie beim European Bank Congress in Frankfurt.
Lohnwachstum in der Eurozone beschleunigt sich, bleibt aber verhalten
Das Lohnwachstum in der Eurozone hat sich in den drei Monaten bis September leicht beschleunigt. Dennoch blieb es verhalten, obwohl die Inflation infolge des Krieges zwischen den USA und dem Iran angezogen hat. Wie die Europäische Zentralbank am Freitag mitteilte, lagen die von Gewerkschaften und ähnlichen Organisationen ausgehandelten Löhne im dritten Quartal um 2,57 Prozent über dem Niveau des Vorjahres. Die jährliche Zuwachsrate stieg damit von 2,45 Prozent in den drei Monaten bis Juni.
Deutsche Erholung gewinnt an Fahrt - Privatinvestitionen fehlen jedoch
Die deutsche Wirtschaft zeigt nach drei Jahren der Stagnation Anzeichen einer Erholung und ist in den ersten drei Quartalen 2026 um 1 Prozent gewachsen, schreiben die Analysten von Berenberg in einer Research Note. Fiskalische Impulse, stärkere Exporte und ein schwächerer Euro haben dazu beigetragen, die hohen Energiekosten auszugleichen. Gleichzeitig deute eine sich aufhellende Stimmung auf weiteres Wachstum hin, da die Energiepreise im kommenden Jahr nachlassen dürften. Das Ausgabenpaket der Regierung stärke bereits die öffentlichen Investitionen, insbesondere im Verteidigungsbereich, und das Wachstum könne sich 2028 auf 1,6 Prozent beschleunigen, meinen sie. Doch die Erholung bleibe ungleichmässig. "Private Investitionen sind seit 2019 zurückgegangen", betonen die Analysten und verweisen auf die Notwendigkeit tiefergehender angebotsseitiger Reformen.
US-Energieminister: Etliche Demokraten unterstützen Energiewachstumsagenda der Regierung
Eine beachtliche Zahl von Demokraten hat sich inzwischen dem Ziel der Trump-Regierung angeschlossen, die US-Energieproduktion auszubauen, wie US-Energieminister Chris Wright am Rande der Konferenz der Partnerschaft für transatlantische Energiekooperation in Warschau sagte. "Jeder Dollar, den wir ausgegeben haben, dient dazu, die Energieproduktion zu steigern und sie im Land erschwinglicher, verlässlicher und sicherer zu machen", betonte er. Der einzige Weg, die Energiepreise zu senken, bestehe in einer Ausweitung des Angebots, und demokratische Abgeordnete erkennten dies zunehmend an, sagte er.
DJG/DJN/apo
(END) Dow Jones Newswires
November 20, 2026 07:30 ET (12:30 GMT)
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