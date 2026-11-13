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13.11.2026 13:29:43

ÜBERBLICK am Mittag/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Eurozone-BIP wächst im dritten Quartal um 0,4 Prozent

Die Wirtschaft im Euroraum ist im dritten Quartal 2026 solide gewachsen. Wie die Statistikbehörde Eurostat in einer zweiten Veröffentlichung mitteilte, stieg das Bruttoinlandsprodukt (BIP) gegenüber dem Vorquartal um 0,4 Prozent. Damit wurde die erste Schätzung vom 30. Oktober bestätigt, womit auch von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte gerechnet hatten. Auf Jahressicht betrug das BIP-Wachstum im dritten Quartal 1,3 Prozent, ebenfalls eine Bestätigung der ersten Veröffentlichung. Ökonomen hatten eine Bestätigung erwartet.

Handelsbilanzdefizit der Eurozone bei Gütern im September verringert

Das Handelsbilanzdefizit der Eurozone im Warenhandel hat sich im September verringert und verschaffte nach einer deutlichen Verschlechterung im August etwas Erleichterung. Die Handelsbilanz des 21 Länder umfassenden Währungsraums wies im September ein Defizit von 10,3 Milliarden Euro (11,39 Milliarden US-Dollar) auf, wie das Statistikamt Eurostat am Freitag mitteilte. Im August hatte das Minus noch 16,6 Milliarden Euro betragen, während im September 2025 ein Überschuss von 13,5 Milliarden Euro verzeichnet worden war.

Chinas Industrieproduktionswachstum hat sich im Oktober wahrscheinlich verlangsamt

Chinas Industrieproduktionswachstum hat sich im Oktober laut Goldman Sachs in einer Research Note im Vergleich zum Vorjahreszeitraum wahrscheinlich auf 5,0 Prozent verlangsamt, nach 5,5 Prozent im September. Dies spiegele breit angelegte Rückgänge beim Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe sowie einen stärkeren Rückgang der Stahlnachfrage und der Autoproduktion im Vergleich zum Vorjahreszeitraum wider, meint GS. Die China Passenger Car Association schätzte, dass sich die chinesische Pkw-Produktion weiter abgeschwächt habe und im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 10,1 Prozent gesunken sei, womit sich der Rückgang von 9,1 Prozent im September gegenüber dem Vorjahreszeitraum noch verstärkt habe.

Chinas neue Yuan-Kredite im Oktober geschrumpft

Die neuen Yuan-Kredite in China sind im Oktober geschrumpft. Laut offiziellen Daten vom Freitag belastete die schwächelnde Binnennachfrage weiterhin die Kreditnachfrage. Chinesische Banken verzeichneten im Oktober einen Nettorückgang der neuen Kredite um 100 Milliarden Yuan, was 15 Milliarden US-Dollar entspricht. Dies geht aus Daten hervor, die von der People's Bank of China veröffentlicht wurden. Im September war noch ein Zuwachs von 1,08 Billionen Yuan registriert worden. Ein Kreditrückgang deutet darauf hin, dass die Kreditrückzahlungen die Neuaufnahme überstiegen.

Globaler Ölmarkt vor Rückkehr zu Überschuss dank Erholung der Golfexporte - IEA

Der weltweite Ölmarkt dürfte im Schlussquartal dieses Jahres erstmals seit dem Ausbruch des Iran-Krieges wieder einen Angebotsüberschuss verzeichnen. Wie die Internationale Energieagentur (IEA) am Freitag mitteilte, übertreffe die Erholung der Exporte aus dem Nahen Osten das Nachfragewachstum. Das weltweite Ölangebot stieg im Oktober um 2,3 Millionen Barrel pro Tag auf 105,4 Millionen Barrel täglich, nachdem es bereits im September um 3 Millionen Barrel pro Tag zugelegt hatte. Die Erholung trug dazu bei, die Anspannung am Markt trotz anhaltender Angriffe auf Energieinfrastrukturen und Handelstanker zu lindern.

+++ Konjunkturdaten +++

Hongkong BIP 3Q saisonbereinigt +1,9% gg 2Q

DJG/DJN/apo

(END) Dow Jones Newswires

November 13, 2026 07:30 ET (12:30 GMT)

In eigener Sache

Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte

Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.

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US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?

In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.

https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

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Short 16’022.65 13.90 SYDBKU
Short 16’669.66 8.71 SLB6MU
SMI-Kurs: 15’106.12 13.11.2026 17:30:00
Long 14’437.06 19.42 S3DFBU
Long 14’116.36 13.77 SPBTLU
Long 13’495.65 8.86 SYBVIU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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