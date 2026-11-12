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12.11.2026 13:29:50

ÜBERBLICK am Mittag/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Bundesbank warnt vor erhöhten Risiken für die Finanzstabilität

Die Deutsche Bundesbank sieht die Stabilität des deutschen Finanzsystems trotz dessen grundsätzlicher Widerstandsfähigkeit weiterhin erhöhten Risiken ausgesetzt. In ihrem aktuellen Finanzstabilitätsbericht 2026 nennt die Notenbank hohe Bewertungen an den Finanzmärkten, steigende Kreditrisiken, wachsende Staatsschulden sowie Verwundbarkeiten am Immobilienmarkt als zentrale Gefahrenherde. Hinzu kämen zunehmende Verflechtungen bei Fonds und erhöhte Cyberrisiken durch Künstliche Intelligenz.

Frankreich könnte Spanier de Cos als EZB-Präsidenten unterstützen - FT

Frankreich hat einem Zeitungsbericht zufolge signalisiert, dass es die Kandidatur von Pablo Hernández de Cos als Nachfolger von Christine Lagarde an der Spitze der Europäischen Zentralbank (EZB) unterstützen könnte. Wie die Financial Times (FT) unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen berichtet, streben die Staats- und Regierungschefs der EU bereits für diesen Monat eine Einigung über ein entsprechendes Personalpaket an, über das am Freitag informell in Dublin beraten werden soll.

Starkes Wachstum in Grossbritannien könnte sich als Problem für Bank of England erweisen

Weitere gute Nachrichten für die britische Wirtschaft könnten der Bank of England Probleme bereiten, schreibt George Brown von Schroders in einer Research Note. Die Wirtschaft ist im dritten Quartal um 0,7 Prozent gewachsen, was die stärkste vierteljährliche Expansion seit dem ersten Quartal 2024 darstellt. "Das Wachstum hat sich trotz höherer Energiepreise widerstandsfähig gezeigt, wobei Unternehmensinvestitionen im Zuge des KI-Ausbaus die Hauptlast trugen", so Brown. Dies könnte sich jedoch als Problem für die Zentralbank des Landes erweisen, fügt er hinzu.

Britisches Wachstum könnte sich 2027 verlangsamen

Das Wirtschaftswachstum in Grossbritannien könnte sich 2027 nach einer robusten Expansion im bisherigen Verlauf des Jahres 2026 spürbar verlangsamen, schreibt Felix Feather von Aberdeen in einer Research Note. Die jüngsten Daten zeigen, dass das jährliche britische BIP im September um 2,1 Prozent gewachsen ist - besser als das von Ökonomen in einer WSJ-Umfrage erwartete Wachstum von 1,9 Prozent. Das Wachstum könnte nachlassen, da hohe Energiekosten und steigende Zinssätze die Ausgaben der privaten Haushalte und die Geschäftstätigkeit belasten, meint Feather.

Britische Produktivität steigt - Wirtschaftswachstum wird angetrieben

Die Wirtschaftsleistung pro Arbeitnehmer in Grossbritannien steigt, da KI die Produktivität antreibt und so das Wirtschaftswachstum beflügelt, wie Sanjay Raja von der Deutschen Bank in einem Kommentar schreibt. Die jüngsten Daten zeigen, dass das jährliche britische BIP im September um 2,1 Prozent gestiegen ist und damit über dem von Ökonomen in einer WSJ-Umfrage erwarteten Wachstum von 1,9 Prozent lag. Die Ausgaben im Zusammenhang mit KI haben ebenfalls merklich zugenommen und das britische BIP-Wachstum in diesem Jahr um etwa 0,4 Prozentpunkte gesteigert, schreibt Raja in einem Kommentar.

China kritisiert US-Technologiebeschränkungen im Nvidia-Streit

Das chinesische Aussenministerium hat die USA aufgefordert, die Erfindung von Vorwürfen über chinesische Spionage zur Rechtfertigung von Beschränkungen für Technologieexporte einzustellen. Der technologische Fortschritt des Landes gehe auf eigenständige Innovationen sowie offene Zusammenarbeit zurück, sagte Mao Ning, Sprecherin des Aussenministeriums. Mao äusserte sich am Donnerstag im Rahmen einer regulären Pressekonferenz als Reaktion auf Fragen im Zusammenhang mit Nvidia.

DJG/DJN/apo

(END) Dow Jones Newswires

November 12, 2026 07:30 ET (12:30 GMT)

In eigener Sache

Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte

Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.

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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall

KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.

Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.

Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.

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Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’787.83 19.68 SRPBPU
Short 16’101.91 13.94 SBSIBU
Short 16’741.33 8.73 SHBXBU
SMI-Kurs: 15’168.07 12.11.2026 13:26:30
Long 14’550.67 19.81 S0VVBU
Long 14’223.28 13.87 SPB0BU
Long 13’620.85 8.96 S3B2LU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

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07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
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