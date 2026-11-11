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11.11.2026 13:29:43
ÜBERBLICK am Mittag/Konjunktur, Zentralbanken, Politik
Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires
Goldman Sachs prognostiziert einen Fed-Zinsschritt mehr
Goldman-Sachs-Volkswirt David Mericle erwartet nach dem unerwartet deutlichen Anstieg der US-Inflation im Oktober, dass die Federal Reserve ihren Leitzins einmal mehr als bisher von ihm selbst prognostiziert anheben wird. "Wir gehen weiterhin von einer zweiten Zinserhöhung um 25 Basispunkte im Dezember aus und nehmen eine dritte Erhöhung um 25 Basispunkte im März 2027 in unsere Prognose auf", schreibt er in einem Kommentar. Dieser Schritt könnte auch früher, nämlich im Januar, erfolgen - März sei aber wahrscheinlicher. Er ist aber weiterhin zuversichtlich, dass die Inflation bis Ende 2027 spürbar niedriger ausfallen wird, da die Auswirkungen von Zöllen, dem Energieschock und dem KI-bedingten Preisdruck nachlassen dürften.
US-Inflation macht weitere Zinserhöhung der Fed im Dezember unvermeidlich
Die US-Inflation bleibt für die US-Notenbank weiterhin zu hoch, was eine weitere Zinsanhebung bei der nächsten Sitzung des Offenmarktausschusses unvermeidlich macht, schreibt David Kohl, Chefvolkswirt bei Julius Bär, in einer E-Mail. Insgesamt zeige die US-Inflation im Oktober kaum Anzeichen einer Beschleunigung der zugrunde liegenden Inflationsdynamik, fügt er hinzu. Vor dem Hintergrund sinkender Ölpreise dürften die Energiepreise in den kommenden Monaten nachlassen. Gleichzeitig haben sich die finanziellen Bedingungen verschärft, da die Anleiherenditen wieder steigen und die Aktienmärkte einen deutlichen Ausverkauf verzeichnen. Daher dürfte die Fed bei der Neuausrichtung der Geldpolitik schrittweise vorgehen und die Zinsen im Dezember um 25 Basispunkte anheben, meint er.
Fed könnte Zinsen bei starken Dezember-Arbeitsmarktdaten aggressiv anheben
Die US-Notenbank könnte die Zinsen bei der nächsten geldpolitischen Sitzung in einem aggressiven Tempo um 50 Basispunkte anheben, sollten die im Dezember anstehenden US-Arbeitsmarktdaten stärker als erwartet ausfallen und die Ölpreise steigen, schreibt Derek Halpenny von der MUFG Bank in einer Research Note. Allerdings rechne die MUFG nicht mit einer solch deutlichen Zinserhöhung. Stattdessen prognostiziere sie eine Anhebung um 25 Basispunkte bei der Dezember-Sitzung. "Es handelt sich nach wie vor eher um ein Risiko als um eine Basiseinschätzung, aber es würde die derzeit ausgewogenen Erwartungen an den Märkten verändern."
Anleger erwarten drei Zinserhöhungen der Bank of England im kommenden Jahr
Die Märkte setzen aufgrund von Inflationssorgen nach den am Dienstag stärker als erwartet ausgefallenen US-Inflationsdaten auf drei Zinserhöhungen der Bank of England bis Ende 2027. Die Daten haben die Sorgen über eine hohe Inflation wieder aufleben lassen, was dazu führte, dass die Märkte weitere Zinserhöhungen der US-Notenbank und der Bank of England im kommenden Jahr einpreisten. Anleger preisen eine Wahrscheinlichkeit von 62% für eine Zinserhöhung der Bank of England im Dezember ein, verglichen mit einer Wahrscheinlichkeit von 50% vor den Daten, wie LSEG-Daten zeigen.
+++ Konjunkturdaten +++
US/MBA Market Index Woche per 7. Nov +6,2% auf 204,6 (Vorwoche: 192,6)
US/MBA Purchase Index Woche per 7. Nov +7,5% auf 141,2 (Vorwoche: 131,4)
US/MBA Refinance Index Woche per 7. Nov +4,5% auf 540,7 (Vorwoche: 517,5)
Mexiko Industrieproduktion Sep +1,3% (PROG: +2,9%) gg Vj
Mexiko Industrieproduktion Sep -1,4% gg Vormonat
DJG/DJN/apo
(END) Dow Jones Newswires
November 11, 2026 07:30 ET (12:30 GMT)
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
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