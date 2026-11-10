ÜBERBLICK am Mittag/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Lebensmittelpreisinflation in Grossbritannien hat sich im Oktober beschleunigt

Die Inflation bei den Lebensmittelpreisen in Grossbritannien ist im Oktober leicht gestiegen, und die Haushaltsbudgets sind bereits durch eine Erhöhung der Energiepreisobergrenze belastet worden, meint Fraser McKevitt, Leiter des Bereichs Einzelhandels- und Verbraucheranalysen bei Worldpanel von Numerator. Der Datenerfasser teilte mit, dass die bereinigte Lebensmittelpreisinflation in den vier Wochen bis zum 1. November auf 2,6 Prozent gestiegen sei. In den vier Wochen davor habe der Wert bei 2,5 Prozent gelegen. "Die Verbraucher werden die Preise an den Kassen in diesem Winter genau im Auge behalten", fügt McKevitt hinzu.

US-Inflation dürfte sich beschleunigen

Die US-Inflation dürfte aufgrund des wachsenden Drucks auf die Warenkosten und der Spillover-Effekte der hohen Energiekosten steigen, schreiben die Strategen von RBC Capital Markets in einer Research Note. Die Ökonomen von RBC meinen, dass der US-Inflationsbericht für September erste Anzeichen für den Dominoeffekt auf die Energiepreise gezeigt habe, was sie als Beginn eines breiteren Inflationsdrucks ansehen. Die Märkte warten auf die US-Verbraucherpreisdaten, die um 13.30 Uhr GMT veröffentlicht werden sollen.

Frankreich meldet Interesse an Posten des EZB-Chefvolkswirts an

Frankreich ist nach den Worten seines Notenbankgouverneurs Emmanuel Moulin daran interessiert, den Posten des Chefvolkswirts der Europäischen Zentralbank (EZB) zu besetzen. Moulin sagte am Dienstag laut Bericht von Reuters dem TV-Sender BFM Business, es wäre "absolut legitim", wenn ein Franzose oder eine Französin den Posten übernehmen würde. "Es handelt sich um eine Position, die wir in unserer Geschichte noch nie innehatten", fügte er hinzu. Frankreich verfüge über sehr gute Kandidaten und Kandidatinnen für diese Rolle.

Fed-Mitglied Waller tendiert zu Zinsschritt im Dezember

Christopher Waller, Mitglied des Gouverneursrats der US-Notenbank, hat signalisiert, dass er trotz einer möglichen Verbesserung des heutigen Inflationsberichts dazu tendiert, im nächsten Monat eine Zinserhöhung um einen Viertelprozentpunkt zu unterstützen. Er deutete an, dass die Daten ihn, falls sie ihn von diesem Plan abbringen sollten, eher zu einem grösseren Schritt als zu einer Pause bewegen würden. Waller sprach in London wenige Stunden vor der geplanten Veröffentlichung des Verbraucherpreisindex für Oktober durch das Arbeitsministerium.

US-Kleinunternehmen blicken im Oktober verhalten optimistisch in die Zukunft

Das Vertrauen der US-amerikanischen Kleinunternehmen hat sich im Zeitraum zwischen September und Oktober kaum verändert, obgleich die Unsicherheit innerhalb der Gruppe nachliess. Die National Federation of Independent Business (NFIB) teilte mit, dass ihr Index für den Optimismus von Kleinunternehmen im Oktober um 0,1 Punkte auf 97,8 zurückging. Damit verharrt der Index weiterhin knapp unter seinem 53-Jahres-Durchschnitt. Nach einem Mehrmonatshoch im Juli ist der Wert nunmehr den dritten Monat in Folge leicht gesunken. Von The Wall Street Journal befragte Ökonomen hatten für Oktober mit einem Anstieg auf 98,1 gerechnet.

Kanada verhängt wieder Sanktionen gegen 11 iranische Einrichtungen

Kanada verhängt wieder Sanktionen gegen 11 iranische Einrichtungen. Dies sei Teil von Bemühungen mit gleichgesinnten Partnern, um Finanznetzwerke zu stören, die das Atomprogramm Teherans unterstützen, teilte die Regierung mit. Anita Anand, die kanadische Aussenministerin, kündigte diesen Schritt am Dienstag an. Sie erklärte, die Sanktionen würden im Rahmen von wirtschaftlichen Sondermassnahmen gegen Einrichtungen wieder in Kraft gesetzt, bei denen davon ausgegangen werde, dass sie zu den proliferationssensiblen Nuklearaktivitäten und dem ballistischen Raketenprogramm des Irans beitrügen.

DJG/DJN/apo

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November 10, 2026 07:30 ET (12:30 GMT)