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09.11.2026 13:29:49

ÜBERBLICK am Mittag/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Sentix-Konjunkturindex Deutschland steigt leicht im November

Die Meinung von Investoren zur Konjunktur in Deutschland hat sich im November marginal verbessert. Der von dem Beratungsunternehmen Sentix erhobene Konjunkturindex stieg auf minus 3,3 (Oktober: minus 3,6) Punkte. Der Index der aktuellen Lage erhöhte sich auf minus 14,0 (minus 14,5) Punkte, was das höchste Niveau seit Mai 2023 ist. Der Erwartungsindex blieb bei 8,0 Punkten. "Die deutsche Wirtschaft zeigt somit erste Stabilisierungstendenzen, ohne bislang den entscheidenden Befreiungsschlag zu schaffen", kommentierte Sentix-Geschäftsführer Patrick Hussy die Zahlen.

VP Bank: Deutsche Exporte stützen Wachstum im 3Q

Thomas Gitzel, der Chefvolkswirt der liechtensteinischen VP Bank, nimmt nach Veröffentlichung deutscher Aussenhandelszahlen für September an, dass es im dritten Quartal einen positiven Aussenbeitrag zur Quartalsveränderungsrate des Bruttoinlandsprodukts (BIP) gegeben hat. "Die Exporte dürften neben dem privaten Konsum und dem Staatsverbrauch im dritten Quartal zum Wachstum beigetragen haben. Der Wachstumsanteil der Nettoexporte dürfte allerdings nicht mehr so hoch ausfallen wie im zweiten Quartal", schreibt er in einem Kommentar.

EZB-Präsidentin Lagarde deutet Zinserhöhung im Dezember an

Die Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB), Christine Lagarde, hat in einem Interview mit der Yomiuri Shimbun die Möglichkeit angedeutet, dass die EZB auf der Ratssitzung im nächsten Monat die Zinsen erneut anheben wird. Lagarde sagte: "Wir wissen, dass die Inflationszahlen in den kommenden Quartalen hoch bleiben werden." Bezüglich einer Zinserhöhung im Dezember sagte sie: "Was ich weiss, ist, dass es auf der Grundlage der uns heute vorliegenden Informationen signifikante Veränderungen bräuchte, damit die Marschrichtung eine andere ist, als ich erwarte." Im vergangenen Monat hatte Lagarde angekündigt, dass sie im Februar - und damit vor Ablauf ihrer regulären Amtszeit im Oktober nächsten Jahres - zurücktreten werde.

Pierrakakis: Keine rasche Klärung bei EZB-Präsidentschaft

Die Frage, wer nächster Präsident der Europäischen Zentralbank (EZB) wird, kann offenbar nicht schnell geklärt werden. Eurogruppen-Chef Kyriakos Pierrakakis sagte am Montag vor dem Treffen der Finanzminister aus den Euro-Ländern in Brüssel: "Heute wird es in erster Linie um einen Informationsaustausch und eine Diskussion gehen", fügte der Grieche hinzu, wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet. Vor dem Treffen hatten Spanien und die Niederlande für ihre jeweiligen Kandidaten zur Nachfolge von EZB-Chefin Christine Lagarde geworben, die im Februar 2027 vorzeitig abtritt.

US-Inflationsdaten nach starken Arbeitsmarktdaten im Fokus

Die Aufmerksamkeit ist auf die am Dienstag anstehenden Daten zum US-Verbraucherpreisindex und die am Freitag anstehenden Daten zum Erzeugerpreisindex gerichtet, nachdem die US-Arbeitsmarktdaten der vergangenen Woche stärker als erwartet ausgefallen waren. Anleger haben ihre Erwartungen für eine Zinserhöhung der US-Notenbank im Dezember auf eine Wahrscheinlichkeit von derzeit 81 Prozent erhöht, verglichen mit 73 Prozent vor der Veröffentlichung der Arbeitsmarktdaten, wie Daten von LSEG zeigen. Die Inflationsdaten könnten Aufschluss über das mögliche Tempo künftiger Zinserhöhungen der Fed geben, schreibt Evelyne Gomez-Liechti von Mizuho in einer Research Note.

Ifo: Frühindikator zeigt starke KI-Wirkung auf Berufschancen von Einsteigern

Der Einsatz Künstlicher Intelligenz (KI) verändert den Arbeitsmarkt vor allem für junge Stellensuchende. Darauf deutet ein neuer Frühindikator des Ifo-Instituts hin, in dem Auswirkungen von KI auf den Arbeitsmarkt zu sehen sind. Wie das Ifo mitteilte, sinkt die Beschäftigung junger Berufseinsteiger in stark KI-exponierten Berufen, während sie insgesamt stabil bleibt. "Von einem breiten Jobabbau durch KI sehen wir bislang nichts. Aber wer ins Berufsleben startet, spürt die Veränderung als Erstes", sagt Ifo-Präsident Clemens Fuest.

China verlängert Aussetzung von US-Zöllen um zwei Monate vor bevorstehendem Trump-Besuch

China wird die Aussetzung von zusätzlichen Zöllen in Höhe von 24 Prozent auf US-Waren um weitere zwei Monate verlängern, behält jedoch eine pauschale Abgabe von 10 Prozent auf Güter bei. Die Ankündigung erfolgt nur wenige Tage vor einem Treffen zwischen Präsident Trump und dem chinesischen Staatschef Xi Jinping in Shenzhen in der nächsten Woche. Die Entscheidung stehe im Einklang mit dem Konsens, den die beiden Staatschefs im September in Washington erzielt hatten, teilte die Zolltarifkommission des Staatsrats mit. Sie tritt am Dienstag um 13:01 Uhr Ortszeit in Kraft.

+++ Konjunkturdaten +++

Mexiko Verbraucherpreise Okt +0,65% (PROG: +0,55%) gg Vm

Mexiko Kernrate Verbraucherpreise Okt +0,34% (PROG: +0,32%) gg Vm

DJG/DJN/apo

(END) Dow Jones Newswires

November 09, 2026 07:30 ET (12:30 GMT)

In eigener Sache

Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an

Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.

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Short 15’756.06 13.96 S1BOGU
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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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