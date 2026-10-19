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19.10.2026 13:29:41

ÜBERBLICK am Mittag/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Französische Anleiherenditen steigen kräftig - Deutsche Renditen geben leicht nach

Die Renditen französischer Staatsanleihen sind im frühen Handel nach weit verbreiteten gewaltsamen Demonstrationen in den vergangenen Tagen kräftig gestiegen. Ihre deutschen Pendants tendieren unterdessen angesichts sinkender Ölpreise und eines geringen geplanten Anleiheangebots in dieser Woche etwas schwächer. "What started as student/education unease about a month ago morphed into broad protest against the rising cost of living, declining public services and overall frustration against the Macron administration," schreiben die Analysten der KBC Bank in einer Research Note. Französische Politiker müssten die inländischen Unruhen mit dem Druck des internationalen Anleihemarktes vereinbaren, wenn sie versuchen, den Haushalt für das kommende Jahr durch das Parlament zu bringen, so die Analysten. Die Rendite der französischen OAT steigt um 6 Basispunkte auf 4,849 Prozent, während die Rendite der 10-jährigen deutschen Bundesanleihe um 0,7 Basispunkte auf 3,403 Prozent fällt, wie Daten von Tradeweb zeigen.

Ölflüsse durch die Strasse von Hormus liegen 41% unter dem Vorkriegsniveau

Kpler-Daten zufolge bleiben die Ölflüsse durch die Strasse von Hormus weiterhin unter dem Vorkriegsniveau. Die bestätigten Flüsse beliefen sich am Samstag auf insgesamt 9,87 Millionen Barrel pro Tag, während der Sieben-Tage-Durchschnitt von 10,17 Millionen Barrel pro Tag um 41 Prozent unter dem Vorkriegsniveau lag. Alternative Exportrouten haben den Ausfall teilweise ausgeglichen. Die kombinierten Flüsse, einschliesslich der Terminals im Golf von Oman und der Lieferungen über das Rote Meer, beliefen sich im Sieben-Tage-Durchschnitt auf 19,04 Millionen Barrel pro Tag, was 19 Prozent unter dem Ausgangswert liegt. Die Verladungen an den Terminals in Fudschaira und im Oman sowie die Volumina im Roten Meer übertrafen laut Kpler das Vorkriegsniveau.

Ölpreis fällt nach Verzicht von Präsident Trump auf Sanktiones gegen Russland

Die Ölpreise rutschen ab, nachdem Präsident Trump auf einige Sanktionen und Zölle gegen Russland verzichtet hat, wobei die Sorte Brent im frühen europäischen Handel um 2,3 Prozent auf 107,36 US-Dollar je Barrel fällt. Der November-Kontrakt für WTI - der am Dienstag ausläuft - sinkt um 1,8 Prozent auf 99,57 US-Dollar je Barrel, während der Dezember-Kontrakt um 2,1 Prozent auf 96,97 US-Dollar nachgibt. Der Rückgang spiegele die veränderten Angebotserwartungen wider, nachdem Präsident Trump eine vorübergehende Erleichterung bei den energiebezogenen Sanktionen und Zöllen im Zusammenhang mit Russland angekündigt habe, was potenziell zusätzliche russische Dieselexporte auf die internationalen Märkte gelangen lassen könnte, meint Naeem Aslam von Zaye Capital Markets.

DJG/DJN/apo

(END) Dow Jones Newswires

October 19, 2026 07:30 ET (11:30 GMT)

In eigener Sache

Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung

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Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’909.12 19.99 SJYB2U
Short 15’218.95 13.97 SJZBBU
Short 15’788.74 8.99 S1BOGU
SMI-Kurs: 14’330.70 19.10.2026 14:30:39
Long 13’740.91 19.71 S0S2BU
Long 13’428.39 13.97 SJBMDU
Long 12’840.43 8.94 S6DBXU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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