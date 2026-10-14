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14.10.2026 13:30:44

ÜBERBLICK am Mittag/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Lagarde dämpft Spekulation über Eingreifen der EZB in Frankreich

Die Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB), Christine Lagarde, sieht Frankreich beim Lösen seiner Schuldenprobleme in der Pflicht und dämpft damit Spekulationen über ein Eingreifen der Notenbank am Anleihemarkt. Es liege an der Regierung in Paris, die Anleger zu beruhigen, sagte Lagarde dem Sender CNN in Bangkok, wie Reuters berichtet. "Es gibt besondere Umstände, die dazu führen, dass einige Länder stärker betroffen sind - Frankreich ist hierfür ein Beispiel", fügte sie hinzu. Und in diesem Fall liege die erste und wichtigste Lösung im eigenen Land, in Frankreich. Das Land sollte seine Schuldenprobleme durch eine Haushaltskonsolidierung lösen.

Lagarde: Hohes US-Haushaltsdefizit ist ein Problem

Die Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB), Christine Lagarde, hat auf die fiskalischen Probleme der USA hingewiesen. In einem am Rande der Jahrestagung von Internationalem Währungsfonds (IWF) und Weltbank geführten Interview mit dem Atlantic Council sagte sie, angesprochen auf die Schuldenprobleme "fortschgeschrittener" Volkswirtschaften: "Ich habe gehört, dass die Geschäftsührende Direktorin des IWF gesagt hat, dass sie sich sehr auf fiskalische Prinzipien fokussiert, die respektiert und eingehalten werden sollten, und ich glaube, sie nannte speziell die Vereinigten Staaten, deren Defizit bei knapp 8 Prozent liegen könnte. Das ist offensichtlich ein Problem, das jedes Land angehen sollte, dass sich in dieser Kategorie befindet."

Lagarde hofft auf gesetzliche Grundlage für digitalen Euro 2026

EZB-Präsidentin Christine Lagarde hofft, dass die gesetzlichen Grundlagen für die Emission eines digitalen Euro bis Ende dieses Jahres da sein werden. "Ich habe die Zusicherung von meinem irischen Kollegen und Freund Simon Harris erhalten, der Irlands Finanzminister und ausserdem Europas Präsident im Ecofin-Format ist..., dass er diese Arbeit vor Ende 2026 abschliessen will", sagte sie in einem am Rande der Jahrestagung von Internationalem Währungsfonds (IWF) und Weltbank geführten Interview mit dem Atlantic Council. Sie drücke die Daumen, denn es liege nun alles in den Händen von Parlament, Rat und Kommission. "Ich denke, er wird das über die Ziellinie bringen", sagte sie.

EZB/Elderson: Resilienz gegen "unbekannte Unbekannte" aufbauen

Die Banken des Euroraums versuchen nach Aussage von EZB-Direktor Frank Elderson zwar, Klima- und Naturrisiken (C&N-Risiken) in ihren Eigenkapitalplanungen zu berücksichtigen, sie tun dies jedoch nicht in einer der Herausforderung angemessenen Breite und Entschlossenheit. Bei einer Konferenz von Europäischer Zentralbank (EZB) und Bank of England (BoE) verwies Elderson darauf, dass im Rahmen des Prozesses zur Absicherung der Risikotragfähigkeit (Internal Capital Adequacy Assessment Process - ICAAP) nur in 15 Prozent der Fälle alle von den Instituten selbst als wesentlich erkannten Risiken abgedeckt würden. Zudem laufe der Klimawandel offenbar schneller ab als von vielen Modellen impliziert, die zudem nicht alle denkbaren und noch unbekannten Wechselwirkungen, Kipppunkte und Nicht-Linearitäten erfassen könnten. Deshalb müssten die Banken "Widerstandsfähigkeit" aufbauen.

Deutscher Einzelhandelsumsatz August bestätigt +1,3% gg Vm

Der Umsatz im deutschen Einzelhandel hat sich im August wie erwartet erholt. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) auf Basis revidierter Zahlen mitteilte, stiegen die Umsätze gegenüber dem Vormonat preis-, saison- und kalenderbereinigt um 1,3 Prozent. Auch der für Juli gemeldete Umsatzrückgang um 3,2 Prozent wurde bestätigt.

Schweden Sep Verbraucherpreise +0,9% gg Vormonat

Schweden Sep Verbraucherpreise PROGNOSE: +0,9% gg Vormonat

Schweden Sep Verbraucherpreise +1,1% gg Vorjahr

Schweden Sep Verbraucherpreise PROGNOSE: +1,1% gg Vorjahr

US/MBA Market Index Woche per 9. Okt -2,7% auf 199,2 (Vorwoche: 204,7)

US/MBA Purchase Index Woche per 9. Okt -4,0% auf 139,3 (Vorwoche: 145,1)

US/MBA Refinance Index Woche per 9. Okt -0,4% auf 513,5 (Vorwoche: 515,8)

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/hab

(END) Dow Jones Newswires

October 14, 2026 07:30 ET (11:30 GMT)

In eigener Sache

Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung

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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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