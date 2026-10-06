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06.10.2026 13:29:41

ÜBERBLICK am Mittag/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Lane: EZB achtet auf höhere Langfristzinsen

Die Europäische Zentralbank (EZB) wird bei ihrer nächsten Zinsentscheidung nach Aussage von EZB-Chefvolkswirt Philip Lane den Anstieg der Langfristzinsen berücksichtigen. "Wir gehen davon aus, dass ein Anstieg der langfristigen Zinsen - insbesondere wenn er stärker von externen, globalen als von europäischen Faktoren getrieben wird - die europäische Wirtschaft bremst und für sich genommen die Inflationsrate senkt", sagte er der italienischen Nachrichtenagentur Ansa. Dieser Aspekt werde zusammen mit der Inflations- und der Risikoanalyse in die Entscheidungen des Rats einfliessen, so Lane.

Einzelhandelsumsätze der Eurozone trotz Einbruchs der Kraftstoffverkäufe leicht gestiegen

Die Einzelhandelsumsätze in der Eurozone sind im August leicht gestiegen. Dies geschah trotz eines Rückgangs der Kraftstoffverkäufe, da die Ölpreise in jenem Monat erneut zulegten. Das Absatzvolumen in der 21 Länder umfassenden Währungsunion stieg im Vergleich zum Vormonat um 0,1 Prozent, nachdem es im Juli noch um 0,6 Prozent gesunken war, wie das Statistikamt der Europäischen Union, Eurostat, am Dienstag mitteilte. Von The Wall Street Journal befragte Ökonomen hatten einen Zuwachs von 0,3 Prozent erwartet. Die Umsätze mit Lebensmitteln, Getränken und anderen Produkten ausser Kraftstoffen stiegen im Monatsvergleich leicht an, wobei sich insbesondere der deutsche Einzelhandel im August robust zeigte. Die Verkäufe von Autokraftstoffen sanken jedoch um 1,9 Prozent, da die Rohölpreise im Laufe des Monats aufgrund der anhaltenden Unsicherheit über die Feindseligkeiten im Persischen Golf stiegen.

Frankreichs Industrieproduktion sinkt im August unerwartet

Frankreichs Industrieproduktion ist im August entgegen den Erwartungen nicht gestiegen. Wie die Statistikbehörde Insee mitteilte, sank die Produktion gegenüber dem Vormonat um 0,3 Prozent. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten einen Zuwachs von 0,5 Prozent prognostiziert. Der ursprünglich für Juli gemeldete Rückgang von 0,4 Prozent wurde auf 0,6 Prozent revidiert. Die Produktion im verarbeitenden Sektor stieg im August um 0,3 Prozent, nachdem sie im Juli um 0,8 Prozent zurückgegangen war.

Ex-BND-Chef Hanning wegen Spionagevorwurfs festgenommen

August Hanning, der ehemalige Chef des deutschen Auslandsgeheimdienstes ist am Morgen unter dem Verdacht der Spionage und des versuchten Landesverrats festgenommen worden - einer der grössten Skandale, die den Geheimdienst seit seiner Gründung Mitte der 1950er Jahre erschüttert haben. Hanning, der den Bundesnachrichtendienst (BND) von 1998 bis 2005 leitete, wurde laut Angaben des Generalbundesanwalts unter dem Verdacht festgenommen, jahrelang illegal geheime Informationen beschafft und in mindestens einem Fall an einen ausländischen Geheimdienstmitarbeiter weitergegeben zu haben. Ein Anwalt von Hanning war für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen. Die Polizei nahm ausserdem Hannings ehemaligen Büroleiter fest, der nur als Manfred D. identifiziert wurde.

Eurozone/Einzelhandelsumsatz Aug +0,1% gg Vm, +0,8% gg Vj

Eurozone/Einzelhandelsumsatz Juli rev -0,6% gg Vm, +0,4% gg Vj

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/hab

(END) Dow Jones Newswires

October 06, 2026 07:30 ET (11:30 GMT)

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Short 14’696.23 13.98 S3BCYU
Short 15’238.44 8.99 SJZBBU
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Long 12’453.96 8.96 S9AB6U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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