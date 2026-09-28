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28.09.2026 13:29:42

ÜBERBLICK am Mittag/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

IAB-Arbeitsmarktbarometer deutet auf schrumpfende Beschäftigung

Die Perspektiven für die Beschäftigung in Deutschland bleiben nach Aussage des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) negativ. Zwar steigt das IAB-Arbeitsmarktbarometer im September um 0,1 Punkte auf 99,6 Punkte, doch ist der Anstieg allein auf eine Verbesserung der Komponente zur Vorhersage der Arbeitslosigkeit zurückzuführen. Die Beschäftigungsperspektive ist dagegen negativ. Die Komponente zur Vorhersage der Arbeitslosigkeit steigt um 0,4 Punkte auf 99,9 Punkte. Die Beschäftigungskomponente sinkt hingegen um 0,1 Punkte auf 99,3 Punkte. "Die Aussichten für die Beschäftigung sind schwächer als für die Arbeitslosigkeit: Der Arbeitsmarkt schrumpft", ordnet Enzo Weber, Leiter des Forschungsbereichs "Prognosen und gesamtwirtschaftliche Analysen" am IAB, die Entwicklungen ein.

BoE-Vize Ramsden sieht Argumente für Zinserhöhung bei zunehmendem Inflationsdruck

Der jüngste Anstieg der Renditen von Staatsanleihen wird dazu beitragen, die Auswirkungen höherer Energiekosten auf die Preise in Grossbritannien zu begrenzen. Die Bank of England (BoE) müsse jedoch möglicherweise ihren Leitzins anheben, falls der Inflationsdruck zunehme, sagte der stellvertretende Gouverneur Dave Ramsden am Montag. Die BoE hatte ihren Leitzins Anfang des Monats bei 3,75 Prozent belassen, obwohl die Anleger für November mit einer Anhebung auf 4 Prozent rechnen. Ramsdens Äusserungen dürften diese Erwartungen untermauern, da er eines der sechs Mitglieder des geldpolitischen Ausschusses war, die für eine unveränderte Beibehaltung der Kreditkosten gestimmt hatten.

Märkte rechnen verstärkt mit BOE-Zinserhöhung im November

Anleger spekulieren angesichts steigender Ölpreise verstärkt auf eine Zinserhöhung der Bank of England im November. Das Ausbleiben eines Durchbruchs im Konflikt zwischen den USA und dem Iran lässt die Ölpreise steigen, was die Sorge vor einer hohen Inflation schürt. Der Preis für Rohöl der Sorte Brent steigt um 2,3 Prozent auf 106,7 US-Dollar je Barrel. Die Märkte preisen nun eine 81-prozentige Wahrscheinlichkeit für eine Zinserhöhung der BOE auf der nächsten geldpolitischen Sitzung im November ein, nach 62 Prozent vor einer Woche, wie aus Daten von LSEG hervorgeht.

Teureres Öl wird zum Zinspolitik-Problem

Der sprunghafte Anstieg der Ölpreise entwickle sich zu einem Problem für die Zinspolitik, schreibt Patrick Munnelly von der Tickmill Group in einem Kommentar. Höhere Ölpreise, hartnäckige Inflationserwartungen, eine robuste Konjunktur und ein hoher Finanzierungsbedarf der Staaten trieben die globalen Abzinsungssätze in die Höhe, meint Munnelly. Sollten die Energiepreise hoch bleiben, hätten die Zentralbanken weniger Spielraum für eine Lockerung und mehr Grund, die Inflationsrisiken im Auge zu behalten, sagt er. Die Durchschnittsrendite eines globalen Anleihebarometers sei nun zum ersten Mal seit 2007 über 4 Prozent gestiegen, was das Ausmass der globalen Zinsanpassung unterstreiche, stellt er fest. "Dies ist nicht länger nur eine US-Geschichte", schreibt er.

Ölpreise bauen Gewinne aus - Patt zwischen USA und Iran

Die Ölpreise bauen ihre Gewinne im Nachmittagshandel aus, da die Verhandlungen zur Beendigung des Krieges im Nahen Osten festgefahren sind, nachdem Präsident Trump einen vom Iran vorgeschlagenen Waffenstillstand abgelehnt hat. Der am nächstfällige Brent-Rohölkontrakt für November, der am Dienstag ausläuft, verteuert sich um 3,9 Prozent auf 108,40 US-Dollar pro Barrel, während der Kontrakt mit Fälligkeit im übernächsten Monat bei 100,71 US-Dollar pro Barrel gehandelt wird. Die WTI-Futures steigen um 3,9 Prozent auf 96,03 US-Dollar pro Barrel. "Zwei am Wochenende gemeldete Entwicklungen haben direkte Auswirkungen auf die Stimmung: Medienberichten zufolge hat die US-Regierung ihre Überlegungen zu einem Dieselausfuhrverbot wiederbelebt, wenige Tage nachdem sie sich von einem gemeldeten 90-Tage-Plan distanziert hatte, und es wird erwartet, dass in dieser Woche eine weitere Runde der Gespräche zwischen den USA und dem Iran stattfinden wird", so die Analysten von Kpler.

DJG/DJN/apo

(END) Dow Jones Newswires

September 28, 2026 07:30 ET (11:30 GMT)

In eigener Sache

Trading Signals: On Holding - Ein explosiver Antritt

Der Sportartikelhersteller steigt in das Fussballgeschäft ein und setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele. Nach diesen News hat die On-Aktie einen Sprint gestartet, der durchaus noch weitergehen könnte.

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KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?

Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.

Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China

KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien? – Marco Ludescher im Gespräch

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09:27 Marktüberblick: Ölpreise steigen wieder
09:12 Österreichische Industrie zwischen West- und Osteuropa
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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’557.01 19.92 SRB97U
Short 14’845.85 13.95 SGBJ3U
Short 15’406.43 8.94 S7BCUU
SMI-Kurs: 13’953.96 28.09.2026 13:20:38
Long 13’401.34 19.10 SJBMDU
Long 13’141.09 13.88 SXBT2U
Long 12’555.54 8.94 SN8B6U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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