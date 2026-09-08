Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’085 -1.4%  SPI 19’856 -1.1%  Dow 52’897 -1.0%  DAX 25’980 -0.1%  Euro 0.9403 -0.1%  EStoxx50 6’403 0.0%  Gold 4’402 -0.1%  Bitcoin 63’500 -0.9%  Dollar 0.8083 -0.1%  Öl 97.8 0.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Novartis1200526UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Partners Group2460882Sandoz124359842Zurich Insurance1107539Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Coinbase-CEO: Bitcoin-Kurs könnte auf bis zu 400'000 US-Dollar klettern
Sandoz-Aktie stabil: Neue Wachstumsziele bis 2030 und 2035 - Investition in neue Biosimilar-Anlage
So stuften die Analysten die AMD-Aktie im vergangenen Monat ein
Ölpreis-Schock: Goldman Sachs sieht Barrel-Preis bei bis zu 120 US-Dollar
Apple-Aktie vor der wichtigsten Keynote seit dem iPhone X - was Analysten jetzt erwarten
Suche...
08.09.2026 13:29:42

ÜBERBLICK am Mittag/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Goldman Sachs: Euroraum-BIP steigt im 3Q um 0,17 Prozent

Goldman-Sachs-Volkswirt Giovanni Pierdomenico rechnet damit, dass sich das Wirtschaftswachstum des Euroraums im dritten Quartal verlangsamen wird. "Auf Basis der bisher vorliegenden Daten ergibt sich nach unserer Berechnung ein Wachstum von 0,17 (ohne Irland: 0,18) Prozent", schreibt er in einer Analyse. Das sei immer noch gut, aber etwas weniger als im ersten Halbjahr. Das Nowcasting-Model von Goldman gibt für Deutschland eine Wachstumsrate von 0 Prozent aus, für Frankreich 0,15 Prozent, für Italien 0,17 Prozent und für Spanien 0,56 Prozent. Für die Euroraum-Prognose von 0,2 Prozent im vierten Quartal sieht Pierdomenico sowohl Auf- als auch Abwärtsrisiken. Einerseits könnte die Wirtschaft der Länder an der Euro-Peripherie etwas besser als erwartet laufen, andererseits könnten die Rohstoffpreise für längere Zeit erhöht bleiben.

Stimmung der US-Kleinunternehmen im August leicht gesunken

Die Stimmung unter den US-Kleinunternehmen ist im August leicht zurückgegangen, da die Unsicherheit weiterhin hoch war und die Erwartungen an bessere Geschäftsbedingungen sanken. Der Verband National Federation of Independent Business (NFIB) teilte mit, sein Optimismusindex für Kleinunternehmen sei im August um 1,1 Punkte auf 98,7 gesunken. Obwohl der Wert leicht zurückging, liegt er weiterhin über dem 52-Jahres-Durchschnitt und folgt auf den Juli-Wert, der den höchsten Stand seit August 2025 erreicht hatte.

Goldman Sachs: Ölpreis könnte auf 120 USD steigen

Angesichts der verschärften Angriffe auf die Schifffahrt in der Strasse von Hormus und im Roten Meer könnte der Preis für Brent-Rohöl auf über 120 US-Dollar pro Barrel steigen. Davor warnte Goldman Sachs in einer neuen Ölpreisprognose. "Die Märkte preisen zunehmend einen länger andauernden Nahost-Konflikt ein", erklärten die Analysten der Bank in einem Research Note am Montagabend. Goldman teilte mit, die Basisannahme sei nun, dass die Störungen der Schifffahrt im Nahen Osten bis ins nächste Jahr andauern würden.

Schifffahrtsstörungen halten Ölpreis hoch - Angebotsanpassung kann helfen

Goldman Sachs hebt seine Ölpreisprognosen leicht an, da die Bank davon ausgeht, dass die Störungen der Schifffahrt im Nahen Osten bis ins Jahr 2027 andauern werden. Die Anhebung fällt jedoch moderat aus, da die kommerziellen Ölbestände der OECD - ein wichtiger Indikator für die Rohölpreise - seit Kriegsbeginn kaum gesunken seien und sich die Angebotsanpassung im Nahen Osten wahrscheinlich fortsetzen werde. Goldman Sachs schätzt, dass sich das Defizit am globalen Ölmarkt von rund 7 Millionen Barrel pro Tag im März auf 1 Million im dritten Quartal verringert hat, da sich die Produktion am Golf teilweise erholt habe. Die Bank geht davon aus, dass Ende 2027 neue Pipelinekapazitäten in Betrieb genommen werden und dass die Vereinigten Arabischen Emirate und Saudi-Arabien schliesslich freie Kapazitäten einsetzen werden.

Chinas Exporte dürften stark bleiben

Chinas Exporte dürften stark bleiben, schreiben die Analysten der Citi in einem Kommentar. Chinas Exporte und Importe seien im August stark gestiegen, so die Bank. "Die Handelsdaten für August deuten auf einen starken Exportmotor hin, gestützt durch den KI-Investitionszyklus, die Nachfrage aus den asiatischen Lieferketten und höhere Exportpreise", so die Bank. Anleger beobachten den bevorstehenden Trump-Xi-Gipfel 2.0 aufmerksam, der für kurzfristige handelspolitische Stabilität sorge, fügen sie hinzu.

Inflation in Taiwan bleibt vor Notenbanksitzung hoch

Die Inflation in Taiwan blieb im August hoch. Dies stärkt die Argumente für eine Zinserhöhung vor der Sitzung der Zentralbank in der nächsten Woche. Der Verbraucherpreisindex stieg im Jahresvergleich um 2,04 Prozent. Von The Wall Street Journal befragte Ökonomen hatten einen Anstieg von 2,4 Prozent erwartet. Damit lag die Inflation den vierten Monat in Folge über 2 Prozent. Der Nahostkonflikt trieb die Energiekosten in die Höhe, während Taifune und starke Sommerregen die Lebensmittelpreise ansteigen liessen.

Taiwans Inflationsverfehlung - Zinserhöhung im September fraglich

Die Rückkehr der Inflation in Taiwan zum Zielwert gibt der Zentralbank nach Einschätzung von Lynn Song von ING einen Grund, die Zinsen in diesem Monat unverändert zu lassen. Der Rückgang der Gesamtinflation im August mache die Prognose von ING für eine Zinserhöhung im September zwar unsicherer, schliesse sie aber nicht aus. Die Bedingungen für eine Straffung seien weiterhin gegeben, da das BIP-Wachstum stark und der zugrundeliegende Inflationsdruck intakt sei. Die durch Nahrungsmittel bedingte Abschwächung im August ändere nichts am Gesamtbild, so Song. Die Kerninflation sei ziemlich stabil und die Erzeugerpreise zu hoch. Dies biete der Zentralbank jedoch die Flexibilität, eine Zinserhöhung zu verschieben, insbesondere angesichts der bevorstehenden Kommunalwahlen.

DJG/DJN/apo

(END) Dow Jones Newswires

September 08, 2026 07:30 ET (11:30 GMT)

In eigener Sache

Trading Signals: Bloom Energy - Aufstieg in die 1. Liga

Der Brennstoffzellenspezialist steigt in den US-Leitindex auf. Neben diesem prestigeträchtigen Erfolg spricht die Charttechnik für ein kurzfristiges Long-Engagement bei Bloom Energy.

Weiterlesen!
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Euronext SEI Investments & Ameriprise Financial: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
NEU✅ Euronext
NEU✅ SEI Investments
NEU✅ Ameriprise Financial

inklusive Rebalancing:
❌ Swiss Life
❌ BNP Paribas
❌ Iberdrola

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Euronext SEI Investments & Ameriprise Financial: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung? – BX Morningcall

Inside Trading & Investment

16:45 Logo WHS Aus Vermögen wird Einkommen – Teil 2: Reicht Ihr Vermögen für den Ruhestand?
15:26 Julius Bär: 8.50% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (50%) auf Societe Generale SA
10:16 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.50% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf ABB, Nestlé, Novartis, Roche
09:51 EZB vor dem nächsten Zinsschritt
09:11 SG-Marktüberblick: 08.09.2026
08:58 Novartis und Swiss Re belasten
08:04 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – Per Abwärts-Gap in die neue Woche
04.09.26 Euronext SEI Investments & Ameriprise Financial: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung? – BX Morningcall
01.09.26 ETF Compass August-Review: Rekordjagd, KI-Comeback und eine Krypto-Rally
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’689.93 19.30 S1B74U
Short 14’990.25 13.66 SJYB2U
Short 15’543.86 8.92 S84B7U
SMI-Kurs: 14’084.56 08.09.2026 16:56:33
Long 13’492.06 19.56 SGBWIU
Long 13’196.19 13.86 SPBS5U
Long 12’609.01 8.87 S33BNU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Novartis-Aktie fällt zweistellig: Del-desiran verfehlt Studienziel bei Muskelkrankheit - Milliarden an Börsenwert vernichtet
Swiss Re-Aktie im Minus: Milliardenpotenzial für Versicherer durch KI-Rechenzentren - Wachsende Risiken im Rückversicherungsmarkt
Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones verbucht schlussendlich Verluste
Coinbase-CEO: Bitcoin-Kurs könnte auf bis zu 400'000 US-Dollar klettern
SMI-Titel UBS-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in UBS von vor einem Jahr abgeworfen
NVIDIA-Aktie im Check: So reagieren Analysten auf die Übernahme von Hugging Face
Sandoz-Aktie stabil: Neue Wachstumsziele bis 2030 und 2035 - Investition in neue Biosimilar-Anlage
Steigende Ölpreise belasten: SMI tiefrot - Novartis bremst erneut -- DAX stabil - 26'000 Punkte im Blick -- Rote Vorzeichen an der Wall Street -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Novartis-Aktie knickt ein: Ziel in Phase-III-Studie zu Herzmedikament verfehlt

Top-Rankings

KW 36: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 36: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 36: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.