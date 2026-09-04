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04.09.2026 13:29:43

ÜBERBLICK am Mittag/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Deutscher Auftragseingang steigt im Juli unerwartet dank Grossaufträgen

Der Auftragseingang der deutschen Industrie hat sich im Juli besser als erwartet entwickelt, was vor allem an Grossaufträgen lag. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, stiegen die Bestellungen gegenüber dem Vormonat um 2,5 Prozent und lagen kalenderbereinigt um 13,1 (Juni: 7,2) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten dagegen einen monatlichen Rückgang um 0,1 Prozent prognostiziert. Der für Juni vorläufig gemeldete monatliche Anstieg von 3,1 Prozent wurde auf 3,7 Prozent revidiert.

Ohne Grossaufträge wenig los in deutscher Industrie

Alexander Krüger, Chefvolkswirt von Bethmann HAL, dass in der deutschen Industrie weiterhin vor allem Grossaufträge "die Musik machen". "Festzuhalten bleibt aber, dass ohne Grossaufträge wenig los ist. Alles in allem bleibt es dabei, dass die Auftragsbücher nicht das Problem sind", schreibt er in einem Kommentar. Wichtig sei jetzt, dass Aufträge auch zügig abgearbeitet würden. Hier sei noch fraglich, ob Kapazitäten von Unternehmen stärker ausgelastet würden. "Standortbedingungen, Lieferketten und Niedrigwasser machen es Unternehmen weiter schwer", hält Krüger fest.

Deutsche Wirtschaft erholt sich nur moderat

Die Daten zum deutschen Auftragseingang im Juli sind nach Aussage von Commerzbank-Volkswirt Marco Wagner nur auf den ersten Blick gut. "Ohne die Berücksichtigung von Grossaufträgen war der Auftragseingang um 1,4 Prozent niedriger als im Vormonat", schreibt er in einem Kommentar. Mit Blick auf die unterliegende Entwicklung habe sich die zwischenzeitlich aufkeimende Belebung wieder verflüchtigt. "Die Orders ohne Grossaufträge bewegen sich seit zweieinhalb Jahren auf niedrigem Niveau seitwärts. Damit dürfte es vorerst auch keine Belebung bei der deutschen Industrieproduktion geben, zumal in den vergangenen Wochen die Pegelstände im Rhein niedrig waren und die Energiepreise wieder gestiegen sind", urteilt Wagner.

BNP: EZB hebt Zinsen im Dezember erneut an

Die Analysten von BNP Paribas rechnen damit, dass der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) in der nächsten Woche eine Anhebung des Leitzinses um 25 Basispunkte auf 2,50 Prozent beschliessen wird. Sie rechnen nun ausserdem für Dezember mit einem Schritt gleicher Grössenordnung. "Die Dauer des Energiepreisschocks und die Widerstandsfähigkeit der Wirtschaft machen die Entstehung von Zweitrundeneffekten wahrscheinlicher", schreiben sie in ihrem, Ausblick auf den Zinsbeschluss am Donnerstag. Nach ihrer Einschätzung untertreibt der in letzter Zeit von der EZB angeführte synthetische Index aus Öl- und Gaspreis das wahre Ausmass des Preisdrucks aus dieser Quelle etwas.

Umfrage der Bank of England deutet auf nachlassenden Preisdruck hin

Laut einer am Freitag veröffentlichten Umfrage der Bank of England erwarteten die im August befragten britischen Unternehmen, ihre Preise langsamer anzuheben als noch im Juli. Rund 2.012 Finanzvorstände wurden zwischen dem 7. und 21. August befragt. Die Energiepreise waren weiterhin hoch, da die USA und der Iran in einem Konflikt, der sich nun im siebten Monat befindet, sich weiterhin Gefechte lieferten.

Vance verteidigt Freundschaft mit Trump-Kritiker Tucker Carlson

US-Vizepräsident JD Vance hat seine Freundschaft mit dem ehemaligen Fox-News-Moderator Tucker Carlson verteidigt und dem Druck einiger Republikaner widerstanden, sich von dem konservativen Bilderstürmer zu distanzieren. "Tucker ist ein Freund, obwohl wir in einer Reihe von Dingen nicht übereinstimmen", sagte Vance vor Journalisten im Weissen Haus. "Und ich werde dieses Spiel nicht mitspielen, Freunde für ein paar politische Meinungsverschiedenheiten über die Klinge springen zu lassen." Carlson reagierte nicht sofort auf eine Anfrage zur Stellungnahme.

Ölpreis vor grösstem Wochengewinn seit Juli

Die Ölpreise steuern auf ihren grössten Wochengewinn seit Mitte Juli zu. Das Wiederaufflammen der Feindseligkeiten zwischen den USA und dem Iran in dieser Woche hat die Befürchtung geschürt, dass die Lieferungen aus dem Persischen Golf bis ins nächste Jahr hinein eingeschränkt werden könnten. Im frühen europäischen Handel verteuert sich die Sorte Brent um 0,2 Prozent auf 95,75 US-Dollar je Barrel, während die WTI-Futures um 0,3 Prozent auf 91,58 US-Dollar je Barrel zulegen. Die Referenzsorten haben auf Wochensicht um 8,6 Prozent beziehungsweise 9,8 Prozent zugelegt. "Der Markt tritt in eine heikle Anpassungsphase ein", meinen die Analysten von ANZ.

DJG/DJN/apo

(END) Dow Jones Newswires

September 04, 2026 07:30 ET (11:30 GMT)

In eigener Sache

Trading Signals: Komax: Ein besonderer Monat

Der Maschinenbauer hat im August starke Zahlen vorgelegt und einen neuen CEO gefunden. An der Börse gönnt sich Komax nach einer geschichtsträchtigen Rallye eine Pause – schon bald könnte der nächste Schub nach oben anstehen.

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Long 13’795.87 19.72 S1BOXU
Long 13’486.87 13.91 STBJYU
Long 12’909.65 8.97 SRDBIU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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