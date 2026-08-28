Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’400 0.1%  SPI 20’271 0.0%  Dow 53’560 0.0%  DAX 26’570 0.8%  Euro 0.9377 0.0%  EStoxx50 6’486 1.0%  Gold 4’459 -3.1%  Bitcoin 62’612 -3.0%  Dollar 0.8091 0.6%  Öl 89.3 -0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Partners Group2460882NVIDIA994529On113454047Zurich Insurance1107539Rheinmetall345850Stadler Rail217818
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
KW 35: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Q2-Depot von Fisher Asset Management: Zukäufe bei NVIDIA, Caterpillar sticht heraus
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Zwischen Sondervermögen und Emittentenrisiko: ETFs und ETNs im Check
Zins-Dilemma der Fed: Warum der KI-Boom die Inflation nicht stoppt - und was das für Anleger bedeutet
Suche...
Plus500 Depot
28.08.2026 13:29:40

ÜBERBLICK am Mittag/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Deutsche Arbeitslosenzahl steigt im August leicht

Die Arbeitslosigkeit in Deutschland hat im August wie erwartet leicht zugenommen. Wie die Bundesagentur für Arbeit (BA) mitteilte, stieg die saisonbereinigte Arbeitslosenzahl gegenüber dem Vormonat um 4.000, nachdem sie sich im Juli um 6.000 erhöht hatte. Die Arbeitslosenquote blieb bei 6,4 Prozent. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Anstieg der Arbeitslosenzahl um 5.000 und eine unveränderte Quote von 6,4 Prozent prognostiziert. Ohne Berücksichtigung der saisonalen Faktoren stieg die Zahl der Arbeitslosen um 54.000 auf 3,061 Millionen. Die Arbeitslosenquote kletterte auf 6,5 (6,4) Prozent.

Geschäftsklima der Eurozone verbessert sich trotz geopolitischer Unsicherheit

Die Stimmung bei Unternehmen und Verbrauchern in der Eurozone hat sich im August aufgehellt. Dies gibt den Investitionen und der Haushaltsnachfrage Auftrieb, angesichts der anhaltenden Unsicherheit über Dauer und Intensität des Iran-Krieges. Wie die Europäische Kommission am Freitag mitteilte, ist ihr Indikator für das Wirtschaftsvertrauen von 97,1 im Juli auf 98,4 gestiegen und nähert sich damit seinem langfristigen Durchschnitt von 100. Der Wert lag über den Erwartungen der von The Wall Street Journal befragten Ökonomen, die mit 97,5 gerechnet hatten. Es war der höchste Stand seit Januar, vor dem Ausbruch des Krieges im Nahen Osten.

Inflation in Frankreich und Spanien hat sich im August beschleunigt

Die Inflation ist in Frankreich und Spanien im August stark gestiegen, da die hohen Energiekosten das Preiswachstum weiterhin über das Ziel hinaustrieben. Dies erhöht den Druck auf die Europäische Zentralbank vor ihrer Zinsentscheidung im September. Die französischen Verbraucherpreise lagen nach EU-Standards harmonisierten Daten der nationalen Statistikbehörde Insee um 2,7 Prozent über dem Vorjahresniveau, nach einer jährlichen Inflationsrate von 2,4 Prozent im Juli. Dies entsprach dem Konsens der von The Wall Street Journal befragten Ökonomen. In Spanien lag die jährliche Inflationsrate im August unterdessen bei 4,5 Prozent, verglichen mit 3,9 Prozent im Vormonat. Dieser Wert fiel etwas höher aus als die von Ökonomen erwarteten 4,4 Prozent.

Frankreichs Wirtschaft im 2Q schwächer als bisher angenommen

Die französische Wirtschaft hat sich im zweiten Quartal schwächer entwickelt als bisher angenommen. Wie die Statistikbehörde Insee in zweiter Veröffentlichung mitteilte, stagnierte das Bruttoinlandsprodukt (BIP) auf dem Niveau des Vorquartals. In erster Veröffentlichung war am 30. Juli ein BIP-Zuwachs von 0,2 Prozent gemeldet worden. Die Prognose hatte auf ein Plus von 0,1 Prozent gelautet. Im ersten Jahresviertel war das BIP um 0,2 Prozent gesunken.

BoE dürfte Quantitative Tightening mit langsamerem Tempo fortsetzen

Die Bank of England dürfte den Abbau ihrer Anleihebestände durch Verkäufe und Tilgungen von Staatsanleihen (Gilts) im Rahmen ihres Programms zur quantitativen Straffung (Quantitative Tightening) in dem im Oktober beginnenden 12-Monats-Zeitraum fortsetzen, schreiben die Strategen von RBC Capital Markets in einer Research Note. Die Ergebnisse der BoE zeigten, dass das QT-Programm nur minimale Auswirkungen auf die Renditen von Staatsanleihen gehabt habe, was darauf hindeute, dass das Programm wahrscheinlich fortgesetzt werde, so die Strategen.

Goldman Sachs: BLS dürfte Job-Daten hochrevidieren

Goldman-Sachs-Volkswirt Ronnie Walker nimmt an, dass das Bureau for Labor Statistics (BLS) die monatlichen Beschäftigtenzahlen für April 2025 bis März 2026 am Freitag um 5.000 bis 40.000 nach oben revidieren wird. Dabei handelt es sich um die übliche vorläufige Schätzung der regelmässig stattfindenden Benchmark-Revisionen. Deren Basis sind die Quartals-Zensus-Daten zu Beschäftigung und Löhnen (Quarterly Census of Employment and Wages - QCEW). "Sollte es so kommen, wäre das die erste Aufwärtsrevision seit 2022", schreibt Walker in einer Analyse. In den drei Jahren zuvor sei es wegen Problemen bei der Erfassung "nicht-autorisierter Arbeitskräfte" durchgängig zu Abwärtsrevisionen gekommen.

+++ Konjunkturdaten +++

Belgien Aug Verbraucherpreise +3,97% (Juli: +3,56%) gg Vorjahr

DJG/DJN/apo

(END) Dow Jones Newswires

August 28, 2026 07:30 ET (11:30 GMT)

In eigener Sache

Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm

Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.

Weiterlesen!
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Inside Trading & Investment

28.08.26 Logo WHS CrowdStrike explodiert nach Zahlen: KI treibt jetzt die nächste Rallye?
28.08.26 Marktüberblick: Softwareaktien haussieren nach Salesforce-Zahlen
28.08.26 SMI stürzt ab
28.08.26 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – Rally oder Pullback?
27.08.26 Julius Bär: 15.00% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (70%) auf OC Oerlikon Corp AG
26.08.26 Der «Burggraben» im Zeitalter der Künstlichen Intelligenz
25.08.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.60% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Kühne + Nagel, Logitech, Roche
13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’006.48 19.44 SJXBXU
Short 15’297.40 13.97 S7BCRU
Short 15’860.05 8.96 S4ABWU
SMI-Kurs: 14’399.77 28.08.2026 17:30:23
Long 13’819.86 19.98 SABE5U
Long 13’477.81 13.70 SGBWIU
Long 12’900.98 8.82 SRDBIU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

NVIDIA übertrifft hohe Erwartungen bei Gewinn und Umsatz - Aktie springt an
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Elliott Investment Management: Das waren die grössten Aktienpositionen im 2. Quartal 2026
Roche-Aktie schwächelt: US-Zulassung für erweiterten Einsatz von HER2-Krebstests erhalten
KW 35: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
BYD-Aktie unter der Lupe: Zahlen des Tesla-Konkurrenten im Blick
Nach starken Zahlen: Analysten überbieten sich mit Kurszielen für NVIDIA-Aktie - das sollten Anleger wissen
PayPal-Aktie unter Druck: Übernahme durch Stripe und Advent geplatzt
Nach NVIDIA-Bilanz: SMI letztlich tiefrot -- DAX geht etwas höher in den Feierabend -- Wall Street fester -- Asiens Börsen schliesslich uneins
Home Depot Aktie News: Home Depot am Freitagvormittag in Rot

Top-Rankings

KW 35: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
DAX Gewinner und Verlierer: Die Top Flop Aktien in KW 35/26
Welche Aktie macht das Rennen?
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Bitcoin, Ethereum & Co.: Gewinner und Verlierer - Die Top Flop Kryptowährungen in KW 35/26
Welche Kryptowährung macht das Rennen?
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.