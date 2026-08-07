Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’552 0.2%  SPI 20’510 0.3%  Dow 54’037 0.3%  DAX 26’319 0.7%  Euro 0.9344 -0.1%  EStoxx50 6’524 0.3%  Gold 4’342 2.4%  Bitcoin 52’459 0.5%  Dollar 0.8079 -0.6%  Öl 82.1 -0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Amrize143013422Swiss Re12688156Sika41879292UBS24476758Nestlé3886335SAP345952ABB1222171Partners Group2460882Novartis1200526Idorsia36346343
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Rebalancing: Wann sollten Anleger eine Portfolio-Anpassung vornehmen?
Berkshire Hathaway-Aktie: Warren Buffett setzt Hunderte Milliarden auf nur fünf Aktien
Cashflow-Schock bei Amazon, SpaceX und Lucid: Wer kann sich den KI-Boom leisten?
Versorgungsengpässe bei Lagern eröffnen Potenzial für Industrieaktien
KW 32: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Suche...
Plus500 Depot
07.08.2026 13:29:46

ÜBERBLICK am Mittag/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Deutsche Industrie verharrt im Seitwärtstrend

Der leichte Anstieg der Produktion im produzierenden Gewerbe ändert aus der Sicht von Commerzbank-Ökonom Marco Wagner nichts daran, dass sich die Industrieproduktion auf niedrigem Niveau unter Schwankungen seitwärts bewegt. "Wegen des Niedrigwassers im Rhein dürfte sich daran im Sommer nichts ändern", schreibt Wagner in einem Kommentar. "Und danach wird es wohl nur langsam bergauf gehen. Schliesslich ändern die geplanten Reformen der Bundesregierung kaum etwas an der gebeutelten Standortqualität Deutschlands." Die deutsche Industrie tue sich schwer mit einer Erholung.

Klimawandel jetzt zentrales Wirtschaftsrisiko - Dürfte Haltung der EZB aber nicht ändern

Der Klimawandel entwickelt sich zu einem zentralen Wirtschaftsrisiko, schreiben die Analysten von Berenberg in einer Research Note. Obwohl die Dürre in Deutschland zu Lieferunterbrechungen geführt habe, dürfte die Europäische Zentralbank dies vorerst übersehen, heisst es weiter. Die niedrigen Wasserstände des Rheins bedeuteten, dass Schiffe, wenn überhaupt, nur mit sehr geringer Ladung passieren könnten, was zu Lieferengpässen führe, so die Analysten. Die Situation treibe die Kosten in die Höhe und könnte das Wachstum im dritten Quartal um bis zu 0,2 Prozentpunkte schmälern, sagen sie. Allerdings werde nur ein Bruchteil der deutschen Fracht über den Rhein transportiert, während die Unternehmen bereits mit der Anpassung begonnen hätten. Der Nahostkonflikt überschatte diese vorübergehenden Lieferengpässe, und es sei unwahrscheinlich, dass die EZB ihnen grosse Bedeutung beimessen werde, heisst es.

Saudi-Arabien senkt Rohölpreise - Störungen im Roten Meer belasten Käufer

Die Entscheidung Saudi-Arabiens, den Preis für seine wichtigste Rohölsorte für Asien weiter zu senken, erfolgt laut Analysten von ING vor dem Hintergrund höherer Transportkosten für die Käufer, da Störungen im Roten Meer einige Tanker auf längere Routen um das südliche Afrika zwingen. "Es habe einen Druck von asiatischen Käufern auf die Saudis gegeben, ihre offiziellen Verkaufspreise angesichts der Eskalation im Roten Meer zu senken", so die Analysten. "Das bedeutet, dass einige Tanker die längere und teurere Schifffahrtsroute um Afrika nehmen."

Hohe Ölpreise stellen grosse Zentralbanken vor Herausforderung

Hohe Ölpreise infolge des Nahost-Konflikts stellen aufgrund von Inflationssorgen eine Herausforderung für die grossen Zentralbanken dar, schreibt Patrick Munnelly von der Tickmill Group in einer Research Note. Medienberichten zufolge könnte eine mögliche Vereinbarung zur Wiedereröffnung der Strasse von Hormus Beschränkungen für US-amerikanische und israelische Schiffe beinhalten. Dies könnte den Schock bei der Energieversorgung verlängern und die Ölpreise hoch halten. Die Renditen von Staatsanleihen aus den USA, der Eurozone und Grossbritannien steigen, da die Anleger ihre Wetten auf Zinserhöhungen der Zentralbanken in den kommenden Monaten erhöhen.

Taiwans Exportwachstum verlangsamte sich im vergangenen Monat weiter

Taiwans Exportwachstum hat sich im Juli weiter verlangsamt und damit die Markterwartungen verfehlt. Dies ist ein Zeichen dafür, dass der durch die weltweite Nachfrage nach Künstlicher Intelligenz (KI) angetriebene Exportboom wahrscheinlich seinen Höhepunkt erreicht hat. Die wertmässigen Ausfuhren stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 32,9 Prozent, wie aus am Freitag veröffentlichten offiziellen Daten hervorgeht. Damit wurde das in einer Umfrage des Wall Street Journal unter Ökonomen erwartete Wachstum von 40,3 Prozent verfehlt. Der Wert lag auch unter dem Anstieg von 40,3 Prozent im Juni.

DJG/DJN/apo

(END) Dow Jones Newswires

August 07, 2026 07:30 ET (11:30 GMT)

In eigener Sache

Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf

Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.

Weiterlesen!
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Inside Trading & Investment

07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
07.08.26 Logo WHS Arbeitsmarkt-Schock: Fed muss reagieren? Palantir, SpaceX & DAX im Check
07.08.26 Marktüberblick: Deutsche Telekom im Aufwind
07.08.26 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – Starke Aufwärtsreaktion
07.08.26 Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
06.08.26 Julius Bär: 16.22% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (54.25%) auf Amrize Ltd, Accelleron Industries Ltd, Geberit AG, Holcim Ltd
04.08.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 7.50% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Georg Fischer, Kühne + Nagel, Stadler Rail
27.07.26 Optische Netzwerke: Die zunehmend bedeutende Schlüsseltechnologie
24.07.26 Nestlé-Zahlen belasten
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’172.10 19.89 SKUBAU
Short 15’483.24 13.89 SQZB4U
Short 16’050.35 8.99 S7WB3U
SMI-Kurs: 14’552.30 07.08.2026 17:30:00
Long 13’970.23 19.10 S7BGFU
Long 13’678.45 13.83 SCB0YU
Long 13’088.65 8.91 SVB5UU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Walmart Aktie News: Walmart gibt am Freitagabend nach
Deutsche Bank AG gibt Rheinmetall-Aktie Buy
Roche-Aktie stark: Tochter Chugai schliesst Forschungsallianz mit UCSF
KW 32: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Allianz-Aktie dennoch tiefer: Starkes zweites Quartal mit kräftigem Gewinnzuwachs
Musk gibt Fehler zu - stürzt die SpaceX-Aktie jetzt in die Krise?
Apple Aktie News: Apple am Freitagabend kaum bewegt
Amrize-Aktie kräftig unter Druck: Kosten und Margendruck belasten nach Quartalszahlen
Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf

Top-Rankings

KW 32: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 32: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Bitcoin, Ethereum & Co.: Gewinner und Verlierer - Die Top Flop Kryptowährungen in KW 32/26
Welche Kryptowährung macht das Rennen?
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.