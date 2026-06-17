Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’810 0.4%  SPI 19’486 0.4%  Dow 52’000 0.6%  DAX 24’935 0.1%  Euro 0.9190 -0.2%  EStoxx50 6’287 0.5%  Gold 4’325 -0.1%  Bitcoin 51’338 -1.3%  Dollar 0.7929 0.0%  Öl 79 0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758SpaceX156888148Nestlé3886335Roche149905998Partners Group2460882Novartis1200526Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
lastminute.com-Aktie mit klarem Kursplus: Stellenabbau und KI-Transformation angekündigt
VW-Aktie tiefer: Produktion in Osnabrück wird gedrosselt
Diese KI-Aktien könnten laut Fondsmanager wichtiger sein als NVIDIA
Commodities im Fokus: So bewegen sich Öl & Co. am Mittag
Straumann-Aktie zweistellig stärker: Margenprognose für 2026 deutlich angehoben
Suche...
eToro entdecken
17.06.2026 13:29:43

ÜBERBLICK am Mittag/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Lohndruck im Euroraum nimmt laut EZB-Wage-Tracker ab

Das Bild eines sich verlangsamenden Anstiegs der Löhne im Euroraum bleibt intakt. Der von der Europäischen Zentralbank (EZB) berechnete Wage Tracker zeigt, dass die Gehälter nach aktueller Schätzung ohne Glättung von Sonderzahlungen 2025 um 3,0 (Mai-Veröffentlichung: 3,0) Prozent gestiegen sein dürften, nachdem sie 2024 um 4,8 Prozent zugelegt hatten. Für 2026 werden unverändert 2,6 Prozent Zuwachs erwartet. Die EZB beobachtet die Lohnentwicklung genau, weil sie entscheidend für die nach wie vor hohe Inflation im Dienstleistungssektor ist.

Euroraum-Kerninflation im Mai etwas höher als erwartet

Der Kerninflationsdruck im Euroraum ist im Mai etwas höher gewesen als bisher angenommen. Wie Eurostat in zweiter Veröffentlichung mitteilte, stiegen die Verbraucherpreise ohne Energie, Nahrungsmittel, Alkohol und Tabak gegenüber dem Vormonat um 0,3 Prozent und lagen um 2,6 (April: 2,2) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. In erster Veröffentlichung hatte Eurostat eine Jahresteuerung von 2,5 Prozent gemeldet. Volkswirte hatten eine Bestätigung des in erster Veröffentlichung genannten Werts prognostiziert. Die gesamten Verbraucherpreise stiegen mit Raten von 0,1 und 3,2 (3,0) Prozent, womit die Ergebnisse der ersten Veröffentlichung wie erwartet bestätigt wurden.

Schwedens Zentralbank hält Leitzins stabil - Zinserhöhung wahrscheinlicher

Die schwedische Zentralbank hat ihren Leitzins bei 1,75 Prozent belassen. Sie teilte jedoch mit, dass die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung im weiteren Jahresverlauf gestiegen sei. Grund dafür seien die Auswirkungen des Nahost-Konflikts, die die Inflation in die Höhe treiben könnten. Die Entscheidung, den Zinssatz unverändert zu lassen, entsprach den Erwartungen einer Umfrage des Wall Street Journal. Die Währungshüter der Riksbank haben die Zinsen nun bei sechs aufeinanderfolgenden Sitzungen stabil gehalten. Dabei beobachten sie die sinkende Inflation und die stotternde Binnenwirtschaft. Gleichzeitig bleiben sie bereit, schnell zu handeln, falls die Energie- und Kraftstoffpreise die Inflation anheizen oder die wirtschaftliche Entwicklung beeinträchtigen sollten.

IEA: Ölangebot wird sich nach Golf-Schock stark erholen

Der Schock bei der Ölversorgung am Golf dürfte die weltweite Ölnachfrage stark senken, bevor sich die Ströme durch die Strasse von Hormus allmählich normalisieren. Das teilte die Internationale Energieagentur (IEA) mit. Das tägliche Angebot werde sich voraussichtlich bis 2027 um 8 Millionen Barrel erhöhen. Obwohl das Interimsabkommen zwischen den USA und dem Iran, das diese Woche unterzeichnet werden soll, den bedeutendsten Durchbruch in den Verhandlungen seit Kriegsbeginn darstellt, dürfte eine vollständige Wiederherstellung der Ströme durch die lebenswichtige Strasse von Hormus nach Angaben der in Paris ansässigen Energieaufsichtsbehörde Monate dauern.

Deutsche zahlen 2025 erstmals überwiegend bargeldlos

Deutsche Verbraucher haben ihre Zahlungen 2025 erstmals überwiegend bargeldlos getätigt. Wie die Bundesbank im Ergebnis einer aktuellen Studie zum Zahlungsverhalten mitteilte, wurden im vergangenen Jahr 55 Prozent aller erfassten Einkäufe bargeldlos bezahlt. Bei 45 (2023: 51) Prozent der Zahlungen kam demnach Bargeld zum Einsatz und bei 26 Prozent die Debitkarte. Auf Platz drei der am häufigsten eingesetzten Zahlungsmittel folgten mobile Bezahlverfahren wie zum Beispiel das Bezahlen mit dem Smartphone. Mobile Verfahren wurden für 10 (6) Prozent aller Zahlungen genutzt. Internetbezahlverfahren hatten einen Anteil von 6 (3) Prozent.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/hab

(END) Dow Jones Newswires

June 17, 2026 07:30 ET (11:30 GMT)

In eigener Sache

Trading Signals: Siemens Energy: Werbetour mit Wirkung

Der Energietechnikkonzern ist auf einer Roadshow unterwegs. Offenbar mit Erfolg: Nach einer stärkeren Korrektur scheint die Aktie von Siemens Energy nach oben zu drehen.

Weiterlesen!
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

SpaceX IPO – Ausblick – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

n diesem Interview spricht @TimSchaeferMedia direkt aus New York über den bevorstehenden Börsengang von SpaceX. Die Erwartungen sind riesig, die Bewertung sorgt für Diskussionen und viele Anleger fragen sich: Ist das die nächste Jahrhundertaktie oder ein gefährlicher Hype?

https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

SpaceX IPO – Ausblick – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

09:38 Marktüberblick: BMW im Fokus
09:09 SMI-Aufschwung hält an
06:05 UBS Logo UBS KeyInvest: DAX – Aufwärtsdynamik lässt nach
16.06.26 Julius Bär: 25.00% p.a. JB Multi Barrier Reverse Convertible (50% European) mit Lock-In auf Micron Technology Inc, Advanced Micro Devices Inc, QUALCOMM Inc
16.06.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 10.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible Novartis, Swiss Re, Swisscom, UBS
12.06.26 Zeit, dass sich was dreht: Die Fussball-WM 2026 als Wirtschaftsfaktor
11.06.26 SpaceX IPO – Ausblick – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’327.73 19.66 S43BWU
Short 14’618.03 13.90 SEQBCU
Short 15’183.47 8.82 SX0BIU
SMI-Kurs: 13’810.32 17.06.2026 13:30:40
Long 13’154.97 18.85 S1BTPU
Long 12’912.22 13.97 SUTB5U
Long 12’367.11 8.99 SZXBHU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Gold zieht bei Reserveanlagen an US-Dollar vorbei: Weshalb Notenbanken plötzlich umdenken
SpaceX-Aktie setzt Höhenflug fort: Zukauf von KI-Experte Cursor in Milliardendeal
Siegfried-Aktie sinkt: Grossanlage zur Herstellung von Wirkstoffen in Minden eingeweiht
Strategy-Aktie im Fokus: Ein Blick hinter die Milliarden-Bitcoin-Wette
Diese KI-Aktien könnten laut Fondsmanager wichtiger sein als NVIDIA
Dow vs. S&P 500 - Warum die Index-Wahl an der Börse kaum relevant ist
Bayer erzielt wichtigen Erfolg in den USA - Aktie dennoch im Minus
SpaceX-Optionen ziehen Anleger an - Experten mahnen zur Vorsicht
Roter Handelsschluss: Micron Technology-Aktie setzt Rally nur zeitweise fort - auch QUALCOMM und Sandisk im Fokus
NVIDIA Aktie News: NVIDIA am Abend auf rotem Terrain

Top-Rankings

KW 24: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 24: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 24: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.