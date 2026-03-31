Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’816 1.2%  SPI 17’850 1.0%  Dow 45’216 0.1%  DAX 22’785 1.0%  Euro 0.9184 0.2%  EStoxx50 5’587 0.8%  Gold 4’575 1.4%  Bitcoin 53’284 -0.1%  Dollar 0.8003 0.1%  Öl 114.9 0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Roche1203204Zurich Insurance1107539Rheinmetall345850Swiss Re12688156Novartis1200526Partners Group2460882
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Shell, TotalEnergies, BP & Co. im Fokus: Analysten sehen Chancen bei Öl-Aktien
SoftwareONE-Aktie hebt ab: 2025 wieder schwarze Zahlen geschrieben
DHL-Aktie gewinnt: So viele Pakete wie noch nie in der Osterzeit erwartet
SNB-Aktie tiefer: Schweizersche Nationalbank hat im Q4 erstmals seit zwei Jahren wieder Devisen verkauft
Experte sieht in Robotaxis den wichtigsten Kurstreiber der Tesla-Aktie
Suche...
eToro entdecken
31.03.2026 13:30:41

ÜBERBLICK am Mittag/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Euroraum-Inflation im März etwas niedriger als erwartet

Der Inflationsdruck im Euroraum hat im März nicht ganz so stark wie erwartet zugenommen. Wie Eurostat mitteilte, stiegen die Verbraucherpreise gegenüber dem Vormonat um 1,2 Prozent und lagen um 2,5 (Februar: 1,9) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen monatlichen Preisanstieg um 1,2 Prozent und eine Jahresteuerungsrate von 2,7 Prozent prognostiziert. Die Kernverbraucherpreise (ohne Energie, Nahrungsmittel, Alkohol und Tabak) stiegen um 0,8 Prozent auf Monats- und um 2,3 (2,4) Prozent auf Jahressicht. Erwartet worden waren Raten von 0,9 und 2,3 Prozent. Energie kostete 4,9 Prozent mehr als im Vorjahresmonat, nachdem sich im Februar im Jahresabstand noch ein Minus von 3,1 Prozent ergeben hatte. Lebensmittel, Alkohol und Tabak verteuerten sich um 2,4 (2,5) Prozent und Industriegüter ohne Energie um 0,5 (0,7) Prozent. Die Dienstleistungspreise stiegen im Jahresabstand um 3,2 (3,4) Prozent.

Deutsche Arbeitslosenzahl stagniert im März

Die Arbeitslosigkeit in Deutschland hat im März stagniert. Wie die Bundesagentur für Arbeit (BA) mitteilte, lag die saisonbereinigte Arbeitslosenzahl auf dem Niveau des Vormonat, nachdem sie im Februar um 1.000 zugelegt hatte. Die Arbeitslosenquote blieb bei 6,3 Prozent. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Anstieg der Arbeitslosenzahl um 2.500 und eine unveränderte Quote von 6,3 Prozent prognostiziert. Ohne Berücksichtigung der saisonalen Faktoren sank die Zahl der Arbeitslosen um 49.000 auf 3,021 Millionen. Die Arbeitslosenquote auf ging auf 6,4 (6,5) Prozent zurück.

EZB stellt umfassende Zahlungsverkehrsstrategie vor

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat eine umfassende Strategie für die Entwicklung des Zahlungsverkehrs im Euroraum in Zeiten eines rasanten technologischen Wandels vorgestellt. Wie die EZB mitteilte, ergänzt die Strategie die Bargeldstrategie, erweitert die für den Massenzahlungsverkehr und deckt nun auch Grossbetrags-, Firmenkunden- und grenzüberschreitende Zahlungen ab. Bei Bedarf soll sie weiter angepasst werden.

Schweizer Abgeordnete wollen UBS beim Kapital entlasten - Zeitung

Im Ringen um die Kapitalanforderungen für die UBS haben Schweizer Parlamentarier nach einem Bericht der Financial Times (FT) leitenden Managern der Grossbank unter der Hand einen Kompromiss in Aussicht gestellt. Dabei würde der Plan der Regierung in Bern, der eine Erhöhung der Kapitalanforderungen für die Bank vorsieht, abgeschwächt, berichtet die britische Wirtschaftszeitung unter Berufung auf anonyme Quellen. Die Bedingungen für einen solchen Kompromiss seien noch nicht festgelegt, aber ein wichtiger Parlamentsausschuss werde voraussichtlich ab Mai das Verfahren übernehmen, sobald die Regierung ihre Entscheidung darüber getroffen hat, wie viel Kapital die UBS zurücklegen solle, heisst es dort weiter.

EU-Kommission prüft Beihilfe Frankreichs für neues Kernkraftprogramm

Die Europäische Kommission hat eine eingehende Prüfung eingeleitet, um zu untersuchen, ob die geplante staatliche Unterstützung Frankreichs für den Bau und Betrieb von sechs neuen Kernkraftwerksblöcken mit den EU-Beihilfevorschriften vereinbar ist. Frankreich hatte die Pläne im November 2025 bei der EU-Kommission zur Genehmigung angemeldet. Die Stromerzeugungskapazität der geplanten sechs neuen Kernkraftwerksblöcke hatte Frankreich dabei mit 9.990 MW angegeben und die geschätzten Baukosten mit 72,8 Milliarden Euro.

IT/Verbraucherpreise März vorl. +0,5% gg Vm, +1,7% gg Vj

FR/Privater Konsum Feb -1,4% gg Vm; -1,5% gg Vj

FR/Privater Konsum Jan rev +0,4% (vorl: +0,5%) gg Vm

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/hab

(END) Dow Jones Newswires

March 31, 2026 07:31 ET (11:31 GMT)

Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: Talanx, Applied Materials, Parker Hannifin mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Talanax
✅ Applied Materials
✅ Parker Hannifin

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: Talanx, Applied Materials, Parker Hannifin mit François Bloch

Inside Trading & Investment

09:43 Schwächephase bereits wieder beendet?
09:08 SG-Marktüberblick: 31.03.2026
06:10 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – Kursgewinne zum Wochenstart
30.03.26 BioNTech im Umbruch
26.03.26 Julius Bär: 18.02% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (50%) auf Cie Financiere Richemont SA, Swiss Re AG, VAT Group AG
25.03.26 3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: Talanx, Applied Materials, Parker Hannifin mit François Bloch
24.03.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.40% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Alcon, Galderma, Lonza
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’308.47 19.79 BDOSZU
Short 13’593.68 13.62 S9CBLU
Short 14’071.98 8.95 STCBFU
SMI-Kurs: 12’815.56 31.03.2026 13:18:00
Long 12’287.72 19.95 STABXU
Long 12’013.71 14.00 SRQB1U
Long 11’506.48 8.98 BK5S8U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Buffetts Öl-Wette geht auf: Berkshire-Milliarden durch Iran-Krise
Iran-Krieg eskaliert weiter: SMI und DAX fester -- Wall Street schliesslich uneins -- Asiens Börsen letztlich überwiegend im Minus -- Nikkei sackt ab
Rheinmetall-Aktie zieht an und zieht HENSOLDT, RENK und TKMS mit: Selenskyj kontert Chef des Rüstungsriesen nach 'Hausfrauen'-Zitat
UBS-Aktie höher: UBS-Kapitaldebatte signalisieren Parlamentarier offenbar Kompromiss
Idorsia-Aktie springt an: Forschungsfortschritt bei Kindern mit Schlafstörungen erzielt
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Montagnachmittag gefragt
Bitcoin-Killer KI? Das paradoxe Verhältnis zwischen KI und Bitcoin
Steht Gold vor der Mega-Rally? Analyst erwartet Rekordpreis bis Jahresende
Aluminiumpreis hebt ab: Jetzt bei Aktien von Alcoa, Rio Tinto & Co. einsteigen?

Top-Rankings

KW 13: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 13: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 13: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.