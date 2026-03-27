ÜBERBLICK am Mittag/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

EZB: Inflationserwartungen der Konsumenten sanken vor Nahost-Krieg

Die Inflationserwartungen von Konsumenten im Euroraum sind im Februar gesunken. Wie aus der jüngsten Konsumentenumfrage der Europäischen Zentralbank (EZB) hervorgeht, erwarteten die Konsumenten, dass die Verbraucherpreise in den nächsten zwölf Monaten um 2,5 (Januar-Umfrage: 2,6) Prozent steigen werden. Die Erwartungen auf Sicht von drei Jahren gingen ebenfalls auf 2,5 (2,6) Prozent zurück, während die auf Sicht von fünf Jahren bei 2,3 Prozent verharrten. Nach Angaben der EZB lief die Umfrage zwischen 5. Februar und 3. März, 97 Prozent der Antworten gingen vor Beginn des Nahost-Kriegs ein.

IAB-Arbeitsmarktbarometer nach Beginn des Iran-Kriegs gedämpft

Das IAB-Arbeitsmarktbarometer hat im März den vierten Rückgang in Folge verzeichnet. Der Frühindikator des Instituts für Arbeitsmarkt - und Berufsforschung (IAB) sank im Vergleich zum Vormonat um 0,1 Punkt auf nun 99,4 Punkte. Das European Labour Market Barometer legte im März leicht zu, blieb aber mit 99,8 Punkten weiterhin knapp unter der neutralen Marke von 100 Punkten. "Angesichts von Iran-Krieg und Ölpreisschock gibt es weiterhin keine Erholungssignale vom deutschen Arbeitsmarkt", erklärte Enzo Weber, Leiter des IAB-Forschungsbereichs.

RWI/ISL-Containerumschlag-Index stagniert - Iran-Krieg bedroht Welthandel

Der Containerumschlag-Index des RWI - Leibniz -Institut für Wirtschaftsforschung und des Instituts für Seeverkehrswirtschaft und Logistik (ISL) ist saisonbereinigt im Februar mit 144,8 Punkten gegenüber 144,9 Punkten im Vormonat in etwa konstant geblieben. Der Welthandel verharrte damit auf einem relativ hohen Niveau und zeigte weiterhin einen moderaten Aufwärtstrend. Während die Warenumschläge in vielen Weltregionen aufgrund vorgezogener Geschäfte im Januar stiegen, zeigte sich in Asien ein anderes Bild: Durch das Neujahrsfest fuhr China die Exporte zurück, wodurch der Containerumschlag dort sank.

HVPI-Inflation in Spanien steigt im März auf 3,3 Prozent

Der Inflationsdruck in Spanien hat im März stark zugenommen. Nach Angaben der Statistikbehörde INE stieg der Harmonisierte Verbraucherpreisindex (HVPI) mit einer Jahresrate von 3,3 Prozent. Im Februar hatte die Steigerung nur 2,5 Prozent betragen. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten für März mit einem Anstieg auf 3,2 Prozent gerechnet.

Fed ermöglicht Übernahme von Morgan Stanley Europe mit knapper Mehrheit

Die US-Notenbank hat mit knapper Mehrheit den Weg für die Übernahme der Investmentbank Morgan Stanley Europe SE durch Morgan Stanley frei gemacht. Wie die Fed am Donnerstag (Ortszeit) mitteilte, stimmte sie mit vier zu drei Stimmen einer Ausnahme von der Regel 23A des Federal Reserve Act zu, die die Höhe von Transaktionen von Banken mit Tochterinstituten begrenzt. Die Morgan Stanley Europe SE mit Sitz in Frankfurt ist eine eigenständige Investmentbank mit Assets von über 85 Milliarden US-Dollar und Verbindlichkeiten von über 75 Milliarden US-Dollar, die im Falle einer Übernahme von der Einlagensicherung FDIC geschützt wären.

Auswirkungen von Iran-Konflikt auf Japans Wirtschaft wohl gering

Die Auswirkungen des Energieschocks durch den Iran-Konflikt auf die japanische Wirtschaft dürften gering sein, schreibt Capital Economics in einer Research Note. Der Anstieg der Energieimportpreise dürfte geringer ausfallen als der Anstieg nach dem Ukraine-Krieg im Jahr 2022, meint der Leiter des Asien-Pazifik-Raums, Marcel Thieliant, und fügt hinzu, dass dies zum Teil auf die starke Abschwächung des Yen zurückzuführen gewesen sei. Im Gegensatz dazu dürfte die Währung in diesem Jahr vergleichsweise stabil bleiben.

Iran verweigert zwei chinesischen Frachtern die Durchfahrt

Zwei Containerschiffe der staatlichen chinesischen Reederei Cosco Shipping wurden daran gehindert, die Strasse von Hormus zu durchqueren, wie der Schiffsverfolgungsdienst MarineTraffic und chinesische Besatzungsmitglieder in der Nähe der Meerenge mitteilten. Die beiden Schiffe - die CSCL Indian Ocean und die CSCL Arctic Ocean - kehrten in der Nähe der Insel Larak, etwa 20 Meilen vom Hafen Bandar Abbas im Süden des Iran entfernt, um. In den letzten Tagen haben einige Schiffe die Meerenge über den schmalen Kanal zwischen den iranischen Inseln Qeshm und Larak durchquert.

+++ Konjunkturdaten +++

Brasilien Leistungsbilanz Feb Defizit 5,6 Mrd USD (Jan: Defizit 8,4 Mrd USD)

Brasilien/Ausländische Direktinvestitionen Feb 6,8 Mrd USD

Brasilien/Ausländische Direktinvestitionen 12 Monate 75,9 Mrd USD

DJG/DJN/apo

(END) Dow Jones Newswires

March 27, 2026 08:30 ET (12:30 GMT)