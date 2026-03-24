Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’449 0.5%  SPI 17’398 0.5%  Dow 45’946 -0.6%  DAX 22’578 -0.3%  Euro 0.9143 0.1%  EStoxx50 5’562 -0.2%  Gold 4’379 -0.9%  Bitcoin 56’001 0.5%  Dollar 0.7892 0.4%  Öl 102.4 2.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Roche1203204Rheinmetall345850Zurich Insurance1107539Partners Group2460882Sika41879292
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
SKAN-Aktie rutscht ab: Zahlen sinken erwartungsgemäss
Newron-Aktie verliert deutlich: Rote Zahlen und Pläne für die Wall Street
INFICON-Aktie sinkt dennoch zweistellig: Kräftiges Plus im vierten Quartal
Aktien im Blick: Fast 7 Milliarden Euro für die Zukunft - SK hynix kauft modernste EUV-Anlagen von ASML
Lufthansa-Aktie in Rot: Airlines verlängern Flugstopp im Nahen Osten deutlich
Suche...
24.03.2026 13:29:42

ÜBERBLICK am Mittag/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

S&P Global: Euroraum-Wachstum kommt im März fast zum Stillstand

Das Eurozone-Wachstum ist zum Ende des ersten Quartals aufgrund der rückläufigen Neuaufträge beinahe zum Stillstand gekommen. Der Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - verringerte sich auf 50,5 Zähler von 51,9 im Vormonat, wie S&P Global im Zuge der ersten Veröffentlichung berichtete. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Rückgang auf 51,0 Punkte vorhergesagt. Oberhalb von 50 Zählern signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, darunter deutet es auf eine Schrumpfung.

Geschäftsaktivität der Eurozone dürfte stagnieren - Einkaufspreise ziehen an

Die Geschäftsaktivität in der Eurozone dürfte eher stagnieren als schrumpfen, schreibt Jack Allen-Reynolds von Capital Economics in einem Kommentar. PMI-Umfragen haben gezeigt, dass höhere Energiepreise die Nachfrage belastet und die Einkaufskosten im März in die Höhe getrieben haben. Der zusammengesetzte Index ist in dem Monat auf 50,5 von 51,9 im Februar gefallen. Der Rückgang sei vor allem auf den Dienstleistungssektor zurückzuführen, während sich die Produktion im verarbeitenden Gewerbe kaum verändert habe, so Allen-Reynolds.

S&P Global: Iran-Krieg belastet deutsche Wirtschaft im März

Das Wachstum der deutschen Wirtschaft hat sich im März stärker als erwartet abgeschwächt, während der Kostendruck infolge des Krieges im Nahen Osten sprunghaft gestiegen ist. Der von S&P Global erhobene Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - verringerte sich auf 51,9 von 53,2 Punkten im Vormonat, wie aus den Daten der ersten Veröffentlichung hervorgeht. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten nur einen Rückgang auf 52,3 erwartet. Oberhalb von 50 Punkten signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, darunter eine Schrumpfung.

IAB: Deutsches Erwerbspersonenpotenzial sinkt 2026 erstmals

Das Erwerbspersonenpotenzial in Deutschland wird nach Aussage des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) im laufenden Jahr erstmals sinken. Wie das IAB mitteilte, wird mit einem Rückgang um 40.000 auf 48,62 Millionen Personen gerechnet. Das Erwerbspersonenpotenzial umfasst neben Erwerbstätigen und Erwerbslosen die so genannte "stille Reserve". Die Zahl der Erwerbstätigen dürfte um 90.000 auf 45,89 Millionen Personen sinken und die Zahl der Arbeitslosen um 40.000 Personen steigen. Für die zweite Jahreshälfte rechnet das IAB hier erstmals wieder mit einem leichten Rückgang.

Societe Generale: EZB hebt Leitzins noch nicht im April an

Die Europäische Zentralbank (EZB) wird ihren Leitzins nach Aussage von Societe-Generale-Volkswirt Anatoli Annenkov in Ermangelung von Daten zu Wirtschafts- und Lohnwachstum noch nicht im April anheben. "Im Juni wird es jedoch neue Projektionen der Mitarbeiter des Eurosystems geben. Diese werden wahrscheinlich neue Szenarien und Sensitivitätsanalysen enthalten, die eine eingehende Diskussion über eine mögliche Änderung des geldpolitischen Kurses ermöglichen werden", schreibt er in einem Kommentar.

EZB dürfte vorerst die Daten beobachten

Das sich laut der von S&P Global angestellten Einkaufsmanagerumfrage im Euro darbietende Bild stellt die Europäische Zentralbank (EZB) nach Aussage von Commerzbank-Volkswirt Vincent Stamer vor ein Dilemma. "Während sich die Aussichten für die Realwirtschaft eintrüben, nehmen die Inflationsgefahren zu. Bei einem drei Monate andauernden Krieg ergeben unsere Berechnungen eine Inflation für das gesamte Jahr 2026 von 2,7 Prozent", schreibt er in einem Kommentar. Diesen Anstieg der Konsumentenpreise könne die Zentralbank zwar nicht ignorieren, allerdings sei die Unsicherheit auch für die EZB sehr hoch, sodass diese im Zweifelsfall vorerst die Daten beobachten werde, bevor sie die Leitzinsen erhöhe, kalkuliert der Ökonom.

Kiel Institut: Hormus-Sperrung löst Angebotsschock aus

Die Schliessung der Strasse von Hormus - eines nur 21 Seemeilen breiten Nadelöhrs, durch das etwa ein Fünftel des weltweiten Erdöls und ein Viertel des Flüssigerdgases transportiert wird - hat nach Aussage des Kiel Instituts für Weltwirtschaft einen weitreichenden Angebotsschock ausgelöst. "Eine neue Analyse sowie eine interaktive Webseite des Kiel Instituts zeigen, dass die Störung weit über den Energiesektor hinausgeht und sich über Chemikalien und Düngemittel bis in die Ernährungssysteme weiterträgt, wobei die schwerwiegendsten Folgen auf Entwicklungsländer entfallen", heisst es in einer Mitteilung der Konjunkturforscher.

Japan beginnt mit der Freigabe strategischer Ölreserven

Die japanische Premierministerin Sanae Takaichi hat erklärt, dass die Regierung noch in dieser Woche mit der Freigabe strategischer Reserven an Erdölprodukten beginnen wird, um dem durch den Krieg im Nahen Osten bedingten Anstieg der Kraftstoffpreise entgegenzuwirken. Sie wies darauf hin, dass das Land bereits Subventionen eingeführt und einige private Reserven freigegeben habe. Die Premierministerin hatte zuvor angedeutet, dass Japan einen solchen Schritt unternehmen werde, jedoch keinen konkreten Zeitpunkt genannt.

Iraner befürchten, dass Gespräche eine Falle sein könnten

Der Iran befürchtet, dass Versuche, einen Waffenstillstand zu erreichen, eine Falle sein könnten, sagten iranische Regierungsbeamte und ihre arabischen Gesprächspartner. Konkret sind die Regierungsbeamten in Teheran besorgt, dass direkte Verhandlungen zur Beendigung des Krieges zu einem Attentat auf Mohammad-Bagher Ghalibaf führen könnten, den iranischen Parlamentspräsidenten und ehemaligen Kommandeur der Paramilitärs, den die USA an allen Gesprächen beteiligen wollen. Ghalibaf ist bislang einer der wenigen hochrangigen iranischen Führer, die israelischen Angriffen entgangen sind.

Iran ersetzt getöteten Sicherheitschef durch ehemaligen IRGC-Kommandeur

Nach Angaben staatlicher Medien hat der Iran Mohammad Bagher Zolghadr zum Sekretär seines Obersten Nationalen Sicherheitsrats ernannt. Er tritt damit die Nachfolge von Ali Larijani an, der letzte Woche bei israelischen Luftangriffen getötet wurde. Der 72-jährige Zolghadr ist ein ehemaliger Kommandeur der Islamischen Revolutionsgarde (IRGC), bei er den Rang eines Brigadegenerals erreichte. Zuvor war er als stellvertretender Kommandeur tätig. Zuletzt war er Sekretär des iranischen Rates zur Feststellung des Staatsinteresses und zuvor stellvertretender Innenminister unter dem ehemaligen iranischen Präsidenten Mahmoud Ahmadinejad.

Bahrain meldet Brand nach iranischem Angriff

Das Innenministerium von Bahrain hat mitgeteilt, dass eine Anlage eines Unternehmens in dem kleinen Golfstaat "infolge iranischer Aggressionen" in Brand gesetzt worden sei. Einheiten des Zivilschutzes hätten das Feuer gelöscht, fügte das Ministerium auf X hinzu, ohne näher auf die Ursache oder den Ort einzugehen. Unabhängig davon teilte das saudische Verteidigungsministerium laut Beiträgen auf X mit, es habe im Osten des Landes mehr als ein Dutzend Drohnen "abgefangen und zerstört". Seit Beginn des Krieges in der Region greift der Iran zivile und energetische Infrastruktur, diplomatische Vertretungen und US-Stützpunkte in seinen Nachbarstaaten am Golf an.

Golfstaaten nähern sich Beitritt zum Kampf gegen den Iran - Kreise

Die Verbündeten der USA am Persischen Golf nähern sich langsam einer Beteiligung am Kampf gegen den Iran und zeigen sich zunehmend entschlossen, nachdem anhaltende Angriffe ihre Wirtschaft lahmgelegt haben und die Gefahr besteht, dass Teheran langfristig Einfluss auf die Strasse von Hormus erlangt. Die jüngsten Schritte unterstützen die Fähigkeit der USA, Luftangriffe durchzuführen und eine neue Angriffslinie auf Teherans Finanzen zu eröffnen. Sie gehen noch nicht so weit, ihre Streitkräfte offen in den Kampf zu entsenden - eine Grenze, die die Herrscher am Golf hofften, nicht zu überschreiten, obwohl der Druck zunimmt, da der Iran droht, grösseren Einfluss auf die energiereiche Region auszuüben.

DJG/DJN/apo

(END) Dow Jones Newswires

March 24, 2026 08:30 ET (12:30 GMT)

Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

US-Schulden, KI-Hype und Konsumdruck: Neue Risiken an den Finanzmärkten

Im aktuellen Experteninterview spricht Marco Ludescher, über die grossen Belastungsfaktoren an den Kapitalmärkten. Gemeinsam analysieren wir die wachsenden Risiken rund um US-Staatsverschuldung, KI-Investitionen, Private Credit, Immobilienmärkte, internationale Kapitalströme und die Frage, warum Gold und Rohstoffe wieder stärker in den Fokus rücken.

Darum geht es in dieser Folge:
– Warum die US-Schuldenlast zunehmend zum Risiko für die Märkte wird
– Weshalb sinkende Leitzinsen politisch gewünscht sind, aber nicht alle Probleme lösen
– Wie stark sich die grossen Tech-Konzerne für den KI-Boom verschulden
– Warum die Gewinne im KI-Sektor noch nicht mit den Investitionen mithalten
– Welche Warnsignale es bei Nvidia, Microsoft, Oracle und anderen Tech-Werten gibt
– Was hinter dem boomenden, aber riskanten Private-Credit-Markt steckt
– Warum auch Software-Aktien, Immobilien und Konsumfinanzierung unter Druck geraten
– Wie sich die Lage in China, Japan, Korea, Indien und Europa entwickelt
– Weshalb Deutschlands Industrie weiter an Wettbewerbsfähigkeit verliert
– Warum Gold, Silber und Rohstoffe aus Sicht von Marco Ludescher aktuell besonders spannend bleiben
– Welche Chancen er bei Öl- und Gasproduzenten in den USA sieht

Besonders spannend: Das Interview verbindet kurzfristige Marktturbulenzen mit dem grossen makroökonomischen Bild und zeigt auf, welche Entwicklungen Anleger jetzt genau beobachten sollten.

US-Schulden, KI-Hype und Konsumdruck: Neue Risiken an den Finanzmärkten

Inside Trading & Investment

12:11 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.40% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Alcon, Galderma, Lonza
10:16 SMI-Talfahrt fürs Erste gestoppt
10:11 Künstliche Intelligenz (KI) bereitet Privatmärkten Kopfschmerzen
09:08 SG-Marktüberblick: 24.03.2026
07:12 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – Tagesumkehr zum Wochenstart
19.03.26 Julius Bär: 15.00% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (50%) auf Comet Holding AG, Inficon Holding AG, VAT Group AG
19.03.26 US-Schulden, KI-Hype und Konsumdruck: Neue Risiken an den Finanzmärkten
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 12’898.95 19.36 BNBS0U
Short 13’165.98 13.62 BWLSFU
Short 13’649.03 8.85 SEWB5U
SMI-Kurs: 12’458.19 24.03.2026 13:25:05
Long 11’904.75 19.36 S69BTU
Long 11’639.53 14.00 BXGS2U
Long 11’158.48 8.98 SEEBPU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Aktien-Boom: Rheinmetalls MARTE-Panzer im Blick- So reagieren HENSOLDT, RENK und TKMS
Rheinmetall-Aktie verliert: Konzern sieht Fortschritte beim F126-Grossprojekt - auch RENK, HENSOLDT & TKMS im Blick
Gold sicher verkaufen: So sollte man sich auf den Gang zum Händler vorbereiten
Gewinneinbruch: Sinopec-Aktie fällt - Öl-Riesen BP, Shell und ExxonMobil uneins
Diese Länder produzieren am meisten Gold
Sonova-Aktie tiefrot: Trennung von Consumer-Sparte und neue Wachstumsziele
Iran-Krieg vor Deeskalation? SMI freundlich -- DAX stabil -- Asiens Börsen schliesslich in Grün
UBS-Chef warnt: Nahost-Krise bleibt Dauerbelastung für die Börsen
Lufthansa-Aktie dreht ins Plus: Massiver Ausbau am Drehkreuz München geplant
Novo Nordisk-Aktie dennoch freundlich: Norwegischer Widerstand und Analystenskepsis im Fokus

Top-Rankings

KW 12: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 12: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 12: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.