Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 11’853 -0.1%  SPI 16’541 -0.2%  Dow 43’975 -0.5%  DAX 23’947 -0.6%  Euro 0.9416 -0.2%  EStoxx50 5’315 -0.3%  Gold 3’348 0.1%  Bitcoin 96’167 -0.3%  Dollar 0.8114 -0.1%  Öl 66.3 -0.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Novartis1200526Rheinmetall345850Partners Group2460882Zurich Insurance1107539
Top News
Ausblick: Sixt verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
BigBear.ai-Aktie bricht ein: BigBear.ai weitet Verlust aus und erleidet Umsatzrückgang
Plug Power-Aktie fällt: Plug Power schreibt weiter rote Zahlen
Analysten sehen Wachstumspotenzial: D-Wave Quantum-Aktie erhält nach Zahlen Rückenwind
Microsoft und Meta sorgen für Spekulationen - steht hier bald ein Aktiensplit bevor?
Suche...
12.08.2025 13:29:44

ÜBERBLICK am Mittag/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

ZEW-Konjunkturerwartungen für Deutschland sinken im August

Die Konjunkturerwartungen von Investoren für Deutschland haben sich im August wie erwartet eingetrübt, wobei auch die Beurteilung der aktuellen Lage nachgab. Der ZEW-Index der Konjunkturerwartungen sank auf plus 34,7 (Juli: plus 52,7) Punkte, wie das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten mit einem Rückgang auf plus 38,0 Punkte gerechnet. Der Index zur Beurteilung der Konjunkturlage verringerte sich auf minus 68,6 (minus 59,5) Punkte. Ökonomen hatten einen Rückgang auf minus 75,0 Punkte erwartet.

Chinas Firmen sollen keine H20-Chips von Nvidia nutzen - Agentur

Chinesische Unternehmen sollen nach dem Willen Pekings nicht die neuen H20-Chips von Nvidia nutzen. Das gelte insbesondere für Zwecke im Zusammenhang mit der Regierung, wie laut Bloomberg aus einer Mitteilung Pekings hervorgeht. Dies dürfte es Nvidia erschweren, verlorene Umsätze in China zurückzuholen. Ausserdem schadet es der US-Regierung, die gemäss einer Übereinkunft mit Nvidia und Advanced Micro Devices (AMD) einen Teil der China-Umsätze erhalten soll. Die chinesischen Behörden haben laut Bloomberg in den vergangenen Wochen Mitteilungen an eine Reihe von Firmen verschickt, um sie davon abzuhalten, die weniger hochentwickelten Chips zu nutzen. Insbesondere bezogen sie sich demnach auf die H20-Chips. Auch Halbleiter von AMD seien betroffen.

China verhängt Anti-Dumping-Zölle auf Einfuhren aus Kanada

China will Antidumpingzölle auf Kautschuk- und Rapsprodukte aus Kanada erheben und eine Untersuchung zu kanadischer Erbsenstärke einleiten. Zuvor hatte die kanadische Regierung beschlossen, die Zölle auf Stahlimporte aus China zu erhöhen. Das chinesische Handelsministerium teilte am Dienstag mit, dass es eine Abgabe von 26,2 Prozent auf Importe von halogeniertem Butylkautschuk von Arlanxeo Canada und einen Zoll von 40,5 Prozent auf diese Produkte von anderen kanadischen Unternehmen erheben werde. Ausserdem würden Zölle zwischen 13,8 Prozent und 30,1 Prozent auf solche Importe aus Japan verhängt.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/hab

(END) Dow Jones Newswires

August 12, 2025 07:30 ET (11:30 GMT)

Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Leonteq CEO Christian Spieler: Strategie, Zahlen & Ausblick – exklusiv im BX Morningcall

Einmal pro Monat laden Investment-Stratege François Bloch und Börsen-Experte David Kunz spannende Persönlichkeiten aus der Finanzbranche zum Interview ein.

👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Leonteq CEO Christian Spieler: Strategie, Zahlen & Ausblick – exklusiv im BX Morningcall

Inside Trading & Investment

09:37 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 6.40% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf AXA, Swiss Life, Swiss Re, Zurich Insurance
09:32 Verhaltener Wochenauftakt
09:27 Marktüberblick: Nikkei 225 markiert Rekordhoch
06:10 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – Warten auf neue Impulse
11.08.25 Jemand muss raus – wer könnte den SMI® verlassen?
09.08.25 Logo WHS Nutzen Sie Ihre Optionen!
07.08.25 Julius Bär: 10.10% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (60%) auf BNP Paribas SA, UBS Group AG, ING Groep NV
06.08.25 Leonteq CEO Christian Spieler: Strategie, Zahlen & Ausblick – exklusiv im BX Morningcall
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 12’370.33 19.00 BXPSBU
Short 12’621.19 13.57 BANSGU
Short 13’065.41 8.99 BA5S0U
SMI-Kurs: 11’855.46 12.08.2025 13:50:38
Long 11’374.95 19.46 BK5S8U
Long 11’084.52 13.19 BNJS4U
Long 10’649.99 8.93 SSPM4U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Ausblick: TUI stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Rüstungsaktien im Aufschwung: Rheinmetall, HENSOLDT und RENK mit Kursgewinnen
UBS-Aktie gibt ab: Investor will sich wohl von rund 16 Millionen Aktien trennen
Novartis-Aktie steigt: Novartis erreicht mit Ianalumab Ziele in wichtigen Studien
Idorsia-Aktie im Plus: Idorsia kurz vor Abschluss des Rückkaufangebots für Wandelanleihen
C3.ai-Aktie bricht brutal ein: Anleger fliehen nach vorläufigen Quartalszahlen
Clara Technologies-Aktie schwächelt: Vor Quartalsbericht unter Druck
Bitcoin setzt Aufwärtstrend fort und nähert sich Allzeithoch
Tesla Aktie News: Tesla am Nachmittag gefragt

Top-Rankings

KW 32: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 32: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 32: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}