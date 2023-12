ÜBERBLICK am Mittag/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Wetterextreme verursachen Schäden von 4,9 Mrd Euro in Deutschland

Wetterextreme wie Sturm, Hagel und Überschwemmungen in Folge von Starkregen haben auch in diesem Jahr hohe Schäden verursacht. "Die versicherten Schäden an Häusern, Hausrat, Betrieben und Kraftfahrzeugen sind 2023 gegenüber dem Vorjahr voraussichtlich um 900 Millionen Euro auf 4,9 Milliarden Euro gestiegen", sagte Jörg Asmussen, Hauptgeschäftsführer des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV).

Ukraine: Frachtschiff im Schwarzen Meer auf Seemine gefahren

Im Schwarzen Meer ist nach Angaben des ukrainischen Grenzschutzes ein Frachtschiff auf eine Mine getroffen, wodurch ein Feuer ausbrach und zwei Seeleute verletzt wurden. "Ein unter der Flagge Panamas fahrendes ziviles Schiff ist im Schwarzen Meer auf eine feindliche Seemine gelaufen", erklärte die Behörde. Demnach war der Frachter auf dem Weg zu einem Donauhafen, um dort Getreide zu laden. Dem ukrainischen Grenzschutz zufolge wurden Schleppkähne zu dem Frachter geschickt, um ihn in den Hafen zu geleiten.

UNO fordert Israel zu Beendigung "ungesetzlicher Tötungen" im Westjordanland auf

Die Vereinten Nationen haben Israel aufgefordert, "ungesetzliche Tötungen" im Westjordanland einzustellen. UN-Menschenrechtskommissar Volker Türk kritisierte anlässlich der Veröffentlichung eines Berichts über die Menschenrechtslage in dem von Israel besetzten Palästinensergebiet den "Einsatz militärischer Taktiken und Waffen", die "Anwendung unnötiger oder unverhältnismässiger Gewalt" sowie "willkürliche und diskriminierende Bewegungsbeschränkungen". Türk bezeichnete das israelische Vorgehen als "äusserst besorgniserregend".

