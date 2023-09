ÜBERBLICK am Mittag/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

EU-Kommission senkt BIP-Prognosen - Inflation 2024 bei 2,9%

Die EU-Kommission hat ihre Prognosen für das Wirtschaftswachstum des Euroraums in diesem und im nächsten Jahr nach einem schwachen ersten Halbjahr etwas gesenkt, wobei Deutschlands Prognosen besonders deutlich gesenkt wurden. In ihrer jetzt veröffentlichten Sommer-Prognose erklärt die Behörde das vor allem mit der hohen Inflation, fehlenden aussenwirtschaftlichen Impulsen und den Wirkungen der Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB). Zugleich wurde die Inflationsprognose für 2023 etwas gesenkt und die für 2024 etwas angehoben. Die EU-Kommission rechnet damit, dass das Bruttoinlandsprodukt (BIP) 2023 um 0,8 (Frühjahrsprognose: 1,1) Prozent und 2024 um 1,3 (1,6) Prozent steigen wird. Die Inflation sieht sie bei 5,6 (5,8) und 2,9 (2,8) Prozent.

EU-Kommission sieht Deutschland nicht als "kranken Mann Europas"

Ungeachtet der Rezessionsgefahr betrachtet die EU-Kommission Deutschland nicht als "kranken Mann Europas". Diese Schlagzeile mancher Medien mache er sich nicht zu eigen, sagte EU-Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni bei der Vorstellung seiner Sommer-Konjunkturprognose in Brüssel. Es gebe stichhaltige Gründe, warum die EU-Kommission in diesem Jahr mit einem Abschwung in Deutschland rechne, sagte Gentiloni weiter. "Aber wir wissen auch, dass es sich um eine starke Wirtschaft handelt", betonte der Italiener.

Lindner: Schuldenquote sinkt kontinuierlich

Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hat vor dem Hintergrund einer neuen internen Projektion seines Ministeriums einen Rückgang der Schuldenquote in Deutschland angekündigt. "Wir stehen noch am Beginn der Trendwende in unserer Haushaltspolitik", erklärte Lindner über den Kurznachrichtendienst X, vormals Twitter. "Klar ist aber schon jetzt: Nach Jahren einer steigenden Staatsverschuldung werden wir jetzt mit unserem Kurs die Schuldenquote in Deutschland kontinuierlich senken", hob der Bundesfinanzminister hervor.

Habeck-Ministerium für Verlängerung des Spitzenausgleichs bei Stromsteuer

Das Bundeswirtschaftsministerium von Robert Habeck (Grüne) unterstützt einem Medienbericht zufolge den Vorschlag von Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) für eine Verlängerung des Spitzenausgleichs. Ursprünglich hatte Lindner vorgesehen, Ende 2023 die Option für Unternehmen des produzierenden Gewerbes auslaufen zu lassen, sich ihre Stromsteuer auf Antrag erstatten zu lassen. Unternehmensverbände hatten auf eine Verlängerung der Option gedrängt.

ZVEI: Weniger Neuaufträge für Elektro- und Digitalindustrie

Zu Beginn des zweiten Halbjahres 2023 musste die deutsche Elektro- und Digitalindustrie nach Angaben ihres Branchenverbandes ZVEI ein zweistelliges Auftragsminus hinnehmen: Die nominalen Bestellungen blieben im Juli demnach um 17,4 Prozent hinter ihrem Vorjahreswert zurück. "Allerdings waren die Orders im gleichen Monat des Vorjahres auch mit derselben Rate gestiegen, sodass der jüngste Rückgang nicht allein der nachlassenden konjunkturellen Dynamik, sondern auch einem Basiseffekt geschuldet sein dürfte", sagte ZVEI-Chefvolkswirt Andreas Gontermann.

Berlin: Debatte über Verschärfung des russischen Ölpreisdeckels nur mit G7

Deutschland will mögliche Konsequenzen auf Verstösse gegen den von der Gruppe Sieben führender Industriestaaten (G7) eingeführten Preisdeckel für russisches Öl nur auf internationaler Ebene beraten. "Wenn es Hinweise auf Verstösse gibt, dann wären die jeweils - in Deutschland jedenfalls - strafbewährt und würden von den Ermittlungs- und Strafverfolgungsbehörden verfolgt, so wie üblich auch bei anderen Sanktionen", sagte eine Sprecherin des Bundeswirtschaftsministeriums auf eine Frage zu einem entsprechenden Medienbericht über Verstösse gegen den russischen Ölpreisdeckel der G7.

Chinesische Kampfjets und ein Kriegsschiff vor Taiwans Küste gesichtet

In einer weiteren militärischen Machtdemonstration sind dutzende chinesische Kampfjets, zahlreiche Kriegsschiffe und ein Flugzeugträger vor der Küste Taiwans aufgetaucht. Wie das Verteidigungsministerium in Taipeh mitteilte, wurden seit Sonntag 26 chinesische Flugzeuge und 13 Kriegsschiffe in der Nähe der Insel registriert, weitere 13 Kampfjets wurden demnach am Montagmorgen gesichtet. Zwei Tage zuvor hatten zwei westliche Marineschiffe die Meerenge nahe der selbstverwalteten Insel passiert.

USA und Vietnam warnen vor "Anwendung von Gewalt" im Südchinesischen Meer

Wenige Tage nach dem jüngsten mutmasslichen chinesischen Angriff auf philippinische Schiffe im Südchinesischen Meer haben die USA und Vietnam vor der "Androhung oder Anwendung von Gewalt" in dem umstrittenen Seegebiet gewarnt. In einer gemeinsamen Erklärung bekräftigten US-Präsident Joe Biden und der Chef der Kommunistischen Partei Vietnams, Nguyen Phu Trong, "ihre unerschütterliche Unterstützung für die friedliche Beilegung von Streitigkeiten im Einklang mit dem Völkerrecht". Zudem forderten sie die "Freiheit der Schifffahrt und des Überflugs sowie den ungehinderten rechtmässigen Handel im Südchinesischen Meer".

