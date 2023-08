ÜBERBLICK am Mittag/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

EZB: Kreditvergabe an Unternehmen im Juli weiter verlangsamt

Das Wachstum der Kreditvergabe an Unternehmen im Euroraum hat sich im Juli erneut verlangsamt. Nach Mitteilung der Europäischen Zentralbank (EZB) stieg die Buchkreditvergabe an nicht-finanzielle Unternehmen mit einer Jahresrate von 2,2 (Juni: 3,0) Prozent. Das Volumen der an private Haushalte ausgereichten Kredite wuchs um 1,3 (1,7) Prozent, darunter das der Kredite für den Hauskauf um 0,8 (1,3) Prozent und das der Konsumentenkredite um 2,5 (2,5) Prozent. Die gesamte Kreditvergabe im Euroraum erhöhte sich mit einer Jahresrate von nur noch 0,1 (0,3) Prozent, wobei die Kreditvergabe an Private um 1,3 (1,5) Prozent zunahm, die an den Staat aber um 1,9 (1,5) Prozent sank.

Holzmann: EZB muss Zinsen im September wohl anheben

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat die Inflation nach Einschätzung von EZB-Ratsmitglied Robert Holzmann noch nicht besiegt und muss ihre Zinsen daher wohl auch im September erneut anheben. "Wenn es nicht noch irgendwelche grossen Überraschungen gibt, dann sehe ich gute Gründe dafür, ohne Pause mit den Zinserhöhungen fortzufahren", sagte Holzmann beim wirtschaftspolitischen Forum in Alpach, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet. Auch die Ratsmitglieder Joachim Nagel und Martins Kazaks - wie Holzmann geldpolitische "Falken" - hatten in der vergangenen Woche Zinserhöhungen befürwortet.

Lindner: In Wachstumschancengesetz noch Verbesserungen für Mittelstand

Das von Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) geplante Wachstumschancengesetz, das die Koalition bei ihrer Klausurtagung ab Dienstag in Meseberg auf den Weg bringen will, sieht Lindner zufolge gegenüber dem ursprünglichen Entwurf noch Verbesserungen für den Mittelstand vor. Die "kleine Retardierung" des ursprünglich für Mitte August geplanten Kabinettsbeschlusses augfrund der Blockade von Bundesfamilienministerin Lisa Paus (Grüne) bei der damaligen Sitzung habe "es möglich gemacht, das Gesetz weiterzuentwickeln", sagte Lindner, ohne auf Nachfrage Details nennen zu wollen. Hier wolle er der Klausurtagung "nicht vorgreifen".

Kindergrundsicherung kostet 2025 rund 400 Mio Euro mehr als geplant

Die Regierungskoalition plant bei der Kindergrundsicherung für 2025 mit Kosten von 2,4 Milliarden Euro. Das sieht die in der Nacht erzielte Einigung der Koalitionspartner dazu vor, wie Bundesfamilienministerin Lisa Paus (Grüne), Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) und Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) bei einer Pressekonferenz in Berlin bekanntgaben. "Für die Kindergrundsicherung werden im Jahr 2025 Gesamtkosten von rund 2,4 Milliarden Euro veranschlagt", sagte Paus. "Nach 2025 gehen wir von einer steigenden Inanspruchnahme aus." Mit dem Ergebnis sei sie angesichts der Haushaltssituation und des sich eintrübenden wirtschaftlichen Umfelds zufrieden.

IW fordert fünf Massnahmen zur Beendigung der Wirtschaftsflaute

Das Institut der deutschen Wirtschaft (IW) hat die Bundesregierung aufgefordert, sich bei ihrer am Dienstag beginnenden Kabinettsklausur in Meseberg auf fünf Massnahmen zu konzentrieren, "um die Wirtschaftsflaute zu beenden". Kern der aktuellen Misere seien noch immer die nicht wettbewerbsfähigen Energiepreise, die besonders die energieintensive Industrie bedrohten. "Hier muss der Staat zügig helfen, sonst droht die Deindustrialisierung", so das IW. Ein "Energie-Sofortpaket" könnte die Lösung sein: Dafür müsse die Bundesregierung die Stromsteuer senken oder abschaffen und die Netzentgelte reformieren - beides ginge auch kurzfristig.

Immer mehr Menschen arbeiten in Teilzeit

Immer mehr Frauen und Männer in Deutschland arbeiten in Teilzeit. Die Zahl nahm von knapp 9,2 Millionen Menschen 2010 auf knapp 11,8 Millionen im Jahr 2022 zu, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte. Bei den Frauen betrug die Zunahme 22 Prozent auf rund 9,18 Millionen abhängig Beschäftigte, bei Männern sogar 53 Prozent - insgesamt aber nur auf knapp 2,6 Millionen. Auch die Zahl der Vollzeitbeschäftigten legte von 2010 bis 2022 zu, um 7 Prozent auf 27,2 Millionen Menschen. Die Teilzeitbeschäftigung trug aber mit 28 Prozent mehr zum gesamten Beschäftigungswachstum bei, wie die Statistiker erklärten.

Dröge fordert Koalition wegen steigender Mieten zum Handeln auf

Grünen-Fraktionschefin Katharina Dröge hat die Ampel-Regierung aufgefordert, die Beschlüsse des Koalitionsvertrags zur Begrenzung der Mieten umzusetzen. "Die Verlängerung der Mietpreisbremse, die deutliche Absenkung der Kappungsgrenze und zusätzlich die klare Regulierung von Indexmieten sind dringend notwendig", sagte sie den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Hier brauche es jetzt die entsprechenden Gesetzesentwürfe durch die zuständigen Minister. "Mieten steigen enorm und bringen Menschen mit niedrigen und mittleren Einkommen zunehmend an die Belastungsgrenze", sagte Dröge. Im Koalitionsvertrag gebe es eine klare Vereinbarung, die Mieten stärker zu regulieren.

Regierungsberater warnt vor verschärfter Krise

Der Düsseldorfer Ökonom und Regierungsberater Jens Südekum warnt vor einer Verschärfung der Wirtschaftskrise und fordert die Ampel-Koalition zum Handeln auf. "Ich blicke eher pessimistisch Richtung Herbst und Winter - und spätestens dann muss sich die Ampel die Frage stellen, ob sie Deutschland aus der Krise herausbekommen will mit einem Kurs, der sich als oberste Priorität an die Schuldenbremse klammert. Aus meiner Sicht geht das nicht", sagte Südekum, Mitglied im Wissenschaftlichen Beirat des Bundeswirtschaftsministeriums, der Wirtschaftswoche. Er fordert die Ampel auf, den Wirtschaftsstabilisierungsfonds zur Krisenbewältigung zu nutzen.

Grimm warnt vor Ausbleiben des grünen Wirtschaftswunders

Die Wirtschaftsweise Veronika Grimm warnt vor dem Ausbleiben des grünen Wirtschaftswunders. "Wirtschaftliches Wachstum gibt es erst wieder, wenn von den Investoren künftig gute Standortbedingungen erwartet werden. Die Energiepreise sind dafür weiterhin zu hoch. Es gilt, so schnell wie möglich Erzeugungs- und Netzkapazitäten auszubauen, damit die Strompreise für alle wieder sinken", sagte Grimm der Bild-Zeitung. Die Menschen in Deutschland könnten nicht so schnell mit einer baldigen Verbesserung ihrer ökonomischen Lage rechnen. "Die Strukturen für das grüne Wirtschaftswunder müssen ja nun erst aufgebaut werden", sagte Grimm. Strom sei auf Dauer zu teuer in Deutschland.

IfW: Deutsche Exporte nach China jüngst deutlich schwächer als erwartet

Deutsche Exporte nach China haben sich nach Angaben des Kieler Instituts für Weltwirtschaft (IfW) in jüngster Zeit deutlich schwächer entwickelt als es angesichts des chinesischen Wirtschaftswachstums zu erwarten gewesen wäre. Auch der Anteil Chinas an den deutschen Gesamtexporten hat nach einem vorübergehenden Anstieg zuletzt wieder zu sinken begonnen, obwohl die chinesische Wirtschaft weiter wächst, wie das IfW unter Verweis auf an dem Institut ausgewertete Handelsdaten mitteilte. Die Zahlen sprächen zum einen dafür, dass deutsche Firmen zunehmend in China produzierten. Zum zweiten stelle Chinas Wirtschaft offenbar vermehrt Kapitalgüter selbst her, die es früher oft aus Deutschland importierte.

Bitkom: Regierung kommt mit Umsetzung der Digitalstrategie nicht hinterher

Der Digitalverband Bitkom sieht die Bundesregierung noch weit entfernt von ihren selbstgesteckten Zielen bei der Digitalpolitik. Bei vielen Themen gebe es "dringenden Handlungsbedarf", erklärte Bitkom. Kaum mehr als jedes zehnte digitalpolitische Vorhaben dieser Legislatur sei umgesetzt, jedes vierte wurde noch nicht angepackt worden, wie der Verband in seiner Jahresbilanz zur Digitalstrategie der Bundesregierung erklärte. Verwaltung und Bildung blieben Grossbaustellen. Erfolge seien hingegen bei der Breitbandversorgung und Fortschritte im Gesundheitswesen zu verzeichnen.

DIHK und BGA fordern von der Ampel "klares Signal für mehr Wachstum"

Wirtschaftsverbände haben kurz vor der Kabinettsklausur auf Schloss Meseberg von der Ampel-Koalition weitreichende Massnahmen gegen die Konjunkturflaute in Deutschland gefordert. Der Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK) und der Bundesverband Grosshandel, Aussenhandel, Dienstleistungen (BGA) forderten im Handelsblatt mehr Tempo.

Foxconn-Gründer kündigt Kandidatur für Präsidentschaftswahl in Taiwan an

Der milliardenschwere Gründer des iPhone-Auftragsfertigers Foxconn hat seine Kandidatur für die Präsidentschaftswahl in Taiwan im Januar 2024 erklärt. Terry Gou stellte sich am Montag in Taipeh als unabhängiger Kandidat vor, der Taiwans ungleiche Oppositionskräfte vereinen und die regierende Democratic Progressive Party ablösen könnte, die zuletzt ihre Beziehungen zu Washington verstärkt hat. Peking beansprucht Taiwan als sein Territorium.

Commerzbank: China kann Immobilienpreise stützen

Commerzbank-Volkswirt Tommy Wu hält es für unwahrscheinlich, dass die Immobilienpreise in China so stark wie in anderen Ländern einbrechen werden, die von einer Immobilienkrise betroffen waren. "Das liegt daran, dass die Regierung intervenieren kann", schreibt Wu in einer Analyse. Er weist darauf hin, dass die meisten neuen Häuser vor ihrem Bau verkauft würden, so dass die lokalen Wohnungsbehörden durch eine "Vorverkaufsgenehmigung" die Preise kontrollieren könnten, zu denen die Bauträger die Immobilien verkaufen.

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

August 28, 2023 07:30 ET (11:30 GMT)