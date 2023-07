ÜBERBLICK am Mittag/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

ZEW-Index im Juli etwas schwächer als erwartet

Die Konjunkturerwartungen von Finanzanalysten für Deutschland haben sich im Juli etwas deutlicher als erwartet abgeschwächt. Der ZEW-Index der Konjunkturerwartungen sank auf minus 14,7 (Juni: minus 8,5) Punkte, wie das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten mit einem Rückgang auf minus 10,0 Punkte gerechnet. Der Index zur Beurteilung der aktuellen Konjunkturlage ging auf minus 59,5 (minus 56,5) Punkte zurück. Die befragten Ökonomen hatten nur einen Rückgang auf minus 62,0 Punkte erwartet.

VP Bank: ZEW-Rückgang zeigt Belastungen der Wirtschaft

Der unerwartet deutliche Rückgang der ZEW-Konjunkturerwartungen im Juli zeigt nach Aussage von Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der liechtensteinischen VP Bank, welchen Belastungen Deutschland aktuell ausgesetzt ist. "Die deutsche Wirtschaft wird derzeit von den hohen Inflationsraten und der schwachen Weltkonjunktur zweifach in die Zange genommen: Die Konsumenten halten sich in Anbetracht der gestiegenen Lebenshaltungskosten in Kaufzurückhaltung und der exportlastigen Industrie fehlt die Auslandsnachfrage", schreibt Gitzel in einem Kommentar.

IMK: Inflationsanstieg beruht auf Sonderfaktoren

Der wissenschaftliche Direktor des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK), Sebastian Dullien, sieht den Trend einer rückläufigen Inflation trotz des jüngsten Anstieges intakt. "In den Detaildaten zur Juni-Inflation in Deutschland sieht man deutlich, dass der jüngste Anstieg der Inflation ausschliesslich auf Sonderfaktoren zurückgeht", erklärte Dullien. Der Basiseffekt durch Kraftstoffe und 9-Euro-Ticket mache dabei mehr als 1 Prozentpunkt bei der Inflation im Jahresvergleich aus. "Würde man diesen Effekt aus der Inflationsrate für Juni 2023 herausrechnen, so läge die Inflation bei knapp über 5 Prozent", betonte der Ökonom. "Das bedeutet: Der aktuelle Anstieg in der Inflationsrate dürfte ein kurzlebiges Zwischenhoch sein."

Villeroy de Galhau: EZB-Zinsen kurz vor Hochpunkt

Die Europäische Zentralbank (EZB) dürfte ihren Zinserhöhungszyklus nach Aussage von EZB-Ratsmitglied Francois Villeroy de Galhau bald beendet haben. Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg sagte Villeroy de Galhau in einem Radiointerview, die Zinsen befänden sich kurz vor ihrem Hochpunkt, die EZB werde sie auf diesem Niveau lange genug halten müssen.

OECD erwartet erhebliche Einflüsse von KI auf den Arbeitsmarkt

Künstliche Intelligenz (KI) wird nach Ansicht der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) voraussichtlich erhebliche Auswirkungen auf den weltweiten Arbeitsmarkt haben. Der Einsatz von KI in der Arbeitswelt sei mit Unsicherheiten behaftet und mache entschlossene politische Massnahmen notwendig, heisst es in einer OECD-Studie zum Arbeitsmarkt. Aktuell ist die KI-Nutzung demnach aber noch relativ schwach verbreitet.

Lindner: Müssen Phase expansiver Finanzpolitik hinter uns lassen

Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hat nach den jüngsten Detaildaten des Statistischen Bundesamtes zur Inflation mit einem Anstieg im Juni den Willen zur Einleitung einer finanzpolitischen "Trendumkehr" betont. "Nach wie vor in Zeiten hoher Inflation ist es entscheidend, die Phase expansiver Finanzpolitik nach den Krisenjahren hinter uns zu lassen", teilte Lindner über den Kurznachrichtendienst Twitter mit. "Mit der Rückkehr zur Schuldenbremse werden wir den Beginn der notwendigen Trendumkehr einleiten."

Mehrheit der Familienunternehmen gegen Flat Tax bei Erbschaftssteuer

Mehr als 60 Prozent der Familienunternehmen rechnen bei einer Übergabe von Unternehmensanteilen an die nächste Generation mit starken Belastungen durch die Erbschaftssteuer. Einer Umfrage des Ifo-Instituts für die Familienunternehmen zufolge halten zudem zwei Drittel bei einem Wegfall der Verschonungsregeln bei der Erbschaftssteuer den Verkauf für wahrscheinlich.

Union will dauerhafte Mehrwertsteuersenkung für Gastronomie

Die Unions-Bundestagsfraktion drängt die Ampel-Koalition zu einer dauerhaften Senkung der Mehrwertsteuer für die Gastronomie. "Die Unsicherheit der Branche ist enorm. Inflation, Personalsorgen, hohe Energiepreise", sagte Anja Karliczek (CDU), Tourismusbeauftragte der Unionsfraktion, der Neuen Osnabrücker Zeitung. "Wenn dann wieder 12 Prozentpunkte Mehrwertsteuer dazukommen, wird vielen Anbietern die Luft ausgehen." Karliczek stellte sich hinter den Hotel- und Gaststättenverband Dehoga, der vor wenigen Tagen vor 12.000 Betriebsschliessungen warnte, sollte der Staat ab kommendem Jahr bei Speisen wieder 19 statt derzeit 7 Prozent einbehalten.

Kartellamt: Verkehrsbranche im Zentrum der Missbrauchsaufsicht

Im Bereich der allgemeinen Missbrauchsaufsicht durch das Bundeskartellamt stand im vergangenen Berichtsjahr die Verkehrsbranche im Fokus. Das erklärte das Kartellamt in seinem Jahresbericht 2022/23. Im Juni 2023 habe das Bundeskartellamt der Deutschen Bahn aufgegeben, bestimmte Verhaltensweisen und Vertragsklauseln gegenüber Mobilitätsplattformen zu ändern, und in einem Verfahren gegen die Lufthansa sei der Zugang von Condor zu Zubringerflügen gesichert worden. Beide Entscheidungen seien noch nicht rechtskräftig, betonte die Behörde.

Scholz: Werden Weg bereiten für Sicherheitsgarantien für Ukraine

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat der Ukraine am Rande des Nato-Gipfels Sicherheitsgarantien in Aussicht gestellt. Bei dem Treffen in Vilnius sagte Scholz, dass die Gruppe sieben führender westlicher Industriestaaten (G7) eine Erklärung zu Sicherheitszusagen für die Ukraine geben werde. Er sagte zudem, dass Deutschland im kommenden Jahr rund 2 Prozent seiner Wirtschaftsleistung für Verteidigung ausgeben und damit die Nato-Vorgaben erfüllen werde.

Deutschland sagt Ukraine weitere Militärhilfen von knapp 700 Mio Euro zu

Die Bundesregierung hat der Ukraine beim Nato-Gipfel in Vilnius weitere Militärhilfen im Umfang von knapp 700 Millionen Euro zugesagt. Nach Angaben von Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) handelt es sich um Unterstützung für die ukrainische Luftverteidigung, um Panzer und um Munition für die Artillerie. Zu dem Paket gehört etwa die Lieferung von weiteren Marder und Leopard Panzern, um der Ukraine in ihrem Verteidigungskampf gegen den russischen Angriff zu helfen.

Weisses Haus: Nato will "Reformweg" für die Ukraine ausarbeiten

Die Nato will der Ukraine nach Angaben des Weissen Hauses einen "Reformweg" für einen möglichen Beitritt in das Verteidigungsbündnis aufzeigen. Es werde ein "Reformweg für die Ukraine" ausgearbeitet, sagte der Nationale Sicherheitsberater von US-Präsident Joe Biden, Jake Sullivan, in der litauischen Hauptstadt Vilnius. Er könne jedoch keinen Zeitplan nennen. Sullivan sagte zudem, Biden werde am Mittwoch den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj treffen. Einen sofortigen Beitritt der Ukraine zur Nato schloss Sullivan aus. Dies würde die Nato "in einen Krieg mit Russland" hineinziehen.

Ungarn: Ratifizierung von Schwedens Nato-Beitritt "nur noch eine technische Frage"

Nach der Zustimmung der Türkei zum Beitritt Schwedens in die Nato hat auch Ungarn ein positives Signal gegeben. "Der Abschluss des Ratifizierungsprozesses ist jetzt nur noch eine technische Frage", erklärte Ungarns Aussenminister Peter Szijjarto im Onlinedienst Facebook. Die Position Ungarns sei klar: "Die Regierung unterstützt den Beitritt Stockholms zum Atlantischen Bündnis."

Landesweite Proteste gegen Justizreform in Israel

Nach einer wichtigen Abstimmung über die umstrittene Justizreform in Israel sind am Dienstag Gegner des Vorhabens landesweit auf die Strasse gegangen. Demonstranten versuchten, den Zugang zum Flughafen Ben Gurion bei Tel Aviv zu blockieren, wie die Polizei mitteilte. Die Beamten hätten eine "illegale Demonstration" am Flughafen aufgelöst. Auch in anderen Landesteilen blockierten Demonstranten Strassen.

