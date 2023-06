ÜBERBLICK am Mittag/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

IWH erwartet 2023 Rückgang des BIP um 0,3 Prozent

Die deutsche Wirtschaft wird nach der Winterrezession und trotz gestiegener Zinsen in den kommenden Quartalen nach Einschätzung des Leibniz -Instituts für Wirtschaftsforschung Halle (IWH) in mässigem Tempo expandieren, denn mit sinkender Inflation und erhöhter Lohndynamik werde der private Konsum wieder zulegen. Nach der Sommerprognose des IWH dürfte das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Jahr 2023 um 0,3 Prozent zurückgehen, für das kommende Jahr ist ein Zuwachs von 1,7 Prozent prognostiziert. Für das Jahr 2023 sei mit einer Inflationsrate von 6,1 Prozent und für 2024 mit 2,7 Prozent zu rechnen.

Bank of England erhöht Leitzins um 50 Basispunkte

Die Bank of England (BoE) hat ihren Leitzins zum 13. Mal in Folge erhöht. Sie signalisierte zudem, dass weitere Erhöhungen möglich sind. Der Leitzins steigt um 50 Basispunkte auf 5,00 Prozent. Das ist das höchste Niveau seit Oktober 2008. Ökonomen und Börsianer hatten mehrheitlich nur mit einer Erhöhung um 25 Basispunkte gerechnet. Der Beschluss für die Erhöhung fiel mit einer Mehrheit von sieben zu zwei Stimmen. Die zwei Ratsmitglieder stimmen für konstante Zinsen.

SNB erhöht Leitzins um 25 Basispunkte - weitere Straffung möglich

Die Schweizerische Nationalbank (SNB) hat ihre Geldpolitik wie erwartet gestrafft und schliesst weitere Zinserhöhungen nicht aus. Wie die SNB im Ergebnis ihrer geldpolitischen Lagebeurteilung mitteilte, steigt der Leitzins um 25 Basispunkte auf 1,75 (zuvor: 1,50) Prozent. Ökonomen hatten mit einer Zinsanhebung dieses Ausmasses gerechnet. "Damit wirkt sie dem mittelfristig abermals gestiegenen Inflationsdruck entgegen. Es ist nicht auszuschliessen, dass zusätzliche Zinserhöhungen nötig sein werden, um die Preisstabilität in der mittleren Frist zu gewährleisten", heisst es in der geldpolitischen Erklärung der SNB.

VP Bank: SNB-Zinsschritt im September so gut wie sicher

Die Schweizerische Nationalbank (SNB) steuert nach Einschätzung von Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der liechtensteinischen VP Bank, auf eine weitere Zinserhöhung um 25 Basispunkte im September zu. Gitzel schreibt in einem Kommentar zum aktuellen Zinsbeschluss: "Die SNB bleibt bei ihrem Wortlaut, wonach nicht auszuschliessen sei, dass weitere Zinserhöhungen nötig sein würden. Dies ist eine für SNB relativ klare Forward Guidance - eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte dürfte im September so gut wie sicher gesetzt sein."

SNB fordert zusätzliche Regulierung nach Credit-Suisse-Krise

Die Schweizerische Nationalbank (SNB) hält nach der Krise bei der Credit Suisse zusätzliche Massnahmen bei der Bankenregulierung für erforderlich. Die Krise, die schliesslich zur Übernahme der Bank durch die UBS geführt hat, werfe Fragen zum aktuellen Regulierungsrahmen auf. Die Erfahrungen mit der Credit Suisse hätten gezeigt, dass eine Überprüfung des "Too-big-to-fail"-Rahmenwerks notwendig sei, um ein frühzeitiges Eingreifen im Falle einer Krise zu ermöglichen.

Panetta: EZB unterstützt Forderung nach Not-Clearing-Kapazitäten

Die Europäische Zentralbank (EZB) unterstützt nach den Worten von EZB-Direktor Fabio Panetta die Idee der EU-Kommission, Kunden von ausserhalb der EU angesiedelten zentralen Gegenparteien (CCPs) die Eröffnung eines "aktiven Kontos" bei einem EU-CCP vorzuschreiben. Bei einer Konferenz zu Gegenparteirisiken für Banken sagte Panetta, dass auf diese Weise angemessene Euro-Clearing-Kapazitäten auf dem Kontinent für den Fall der Abwicklung eines Ex-EU-CCP vorgehalten werden könnten.

Norwegens Notenbank überrascht mit Zinserhöhung um 50 Basispunkte

Die norwegische Zentralbank hat die Märkte überrascht, indem sie ihren Leitzins stärker als erwartet in die Höhe schraubte, um die hartnäckig hohe Inflation zu dämpfen. Die Norges Bank erhöhte ihren Leitzins um 50 Basispunkte auf 3,75 Prozent. Zugleich erklärte sie, dass eine weitere Anhebung im August wahrscheinlich sei, und hob ihren Zinspfad an, um einen höheren Spitzenwert in diesem Zyklus zu implizieren. Die von Dow Jones Newswires vor der Entscheidung befragten Ökonomen waren geteilter Meinung: Eine knappe Mehrheit erwartete eine Erhöhung um 25 Basispunkte, während andere von 50 Basispunkten ausgingen.

Scholz: Beim EU-Gipfel geht es um Sicherheit Europas

Die Sicherheit Europas steht nach Angaben von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) im Mittelpunkt der Beratungen der Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union (EU) bei ihrem Gipfel kommende Woche. "Beim Europäischen Rat geht es in gleich in mehrfacher Hinsicht um die Sicherheit Europas. Wir werden natürlich über unsere weitere Unterstützung für die Ukraine sprechen, über die wirtschaftliche Widerstandskraft Europas, über stabile Aussenbeziehungen und über die Verteidigungsfähigkeit Europas", sagte Scholz in einer Regierungserklärung im Bundestag.

Kartellamt leitet weitere Prüfverfahren im Strombereich ein

Das Bundeskartellamt hat erneut Prüfverfahren im Zusammenhang mit den Gesetzen zur Energiepreisbrems eingeleitet. Die nun eröffneten Verfahren betreffen Energieversorger, die für die Belieferung mit Strom Vorauszahlungen nach den Preisbremsen-Gesetzen beantragt haben, wie die Behörde am Donnerstag mitteilte. Die Missbrauchsverbote der Preisbremsen-Gesetze würden eine Preisgestaltung gegenüber den Kundinnen und Kunden verbieten, die zur Erlangung ungerechtfertigter staatlicher Entlastungsbeträge führten. Entsprechende Prüfverfahren führt das Bundeskartellamt bereits gegen Erdgas-Lieferanten und Wärme-Lieferanten.

Vereinfachtes Verfahren bei Exportkreditgarantien für die Ukraine

Bei der Übernahme von Exportkreditgarantien für die Ukraine findet auf ab sofort eine regelbasierte pauschale Prüfung Anwendung. Diese trete an die Stelle einer strengen Einzelfallprüfung und der Erfordernis von Banksicherheiten, erklärte das Wirtschaftsministerium. Die Übernahme einer Sammeldeckung sei damit ab sofort auch ohne Banksicherheit möglich, sofern die risikomässige Vertretbarkeit gegeben sei. Sammeldeckungen würden häufig von kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) in Anspruch genommen, sodass die Umstellung des Verfahrens eine deutliche Erleichterung darstelle.

Macron will Privatsektor stärker zur Finanzierung bei Klimakrise bewegen

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron will den Privatsektor stärker als bislang zur Finanzierung der Kosten der Klimakrise bewegen. "Wir müssen viel mehr private Finanzierung in die Entwicklungs- und Schwellenländer leiten", sagte Macron zum Auftakt eines zweitägigen Klima-Finanzgipfels in Paris. Zu den etwa 50 Staats- und Regierungschefs, die daran teilnehmen, zählen auch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) sowie zahlreiche Vertreter afrikanischer und südamerikanischer Staaten.

Russisches Gericht lehnt Entlassung von WSJ-Reporter Gershkovich ab

Wall-Street-Journal-Reporter Evan Gershkovich bleibt in Russland in Haft. Wie die staatliche Nachrichtenagentur Tass berichtet, hat ein russisches Gericht einen Antrag seiner Anwälte auf Haftentlassung abgelehnt. Sie hatten gegen einen Gerichtsentscheid vom 23. Mai Widerspruch eingelegt. Damals hatte ein Richter dem Ersuchen des Inlandsgeheimdienstes FSB stattgegeben, Gershkovichs Inhaftierung bis zum Prozessbeginn beizubehalten. Der 31-jährige bleibt nun mindestens bis zum 30. August im Moskauer Gefängnis Lefortovo.

Selenskyj warnt vor russischem "Terrorangriff" auf Akw Saporischschja

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat vor einem geplanten "Terrorangriff" der russischen Streitkräfte auf das von Russland besetzte Atomkraftwerk Saporischschja im Süden der Ukraine gewarnt. Nach Geheimdienstinformationen werde ein Angriffsszenario, einschliesslich der Freisetzung radioaktiver Strahlung, von Russland in Erwägung gezogen, teilte Selenskyj im Onlinedienst Telegram mit. "Sie haben alles dafür (für den Angriff) vorbereitet", erklärte Selenskyj. Die russische Führung wies die Anschuldigungen zurück. "Das ist eine weitere Lüge. Wir hatten lediglich Kontakt mit der IAEA (Internationale Atomenergiebehörde)", sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow vor Journalisten.

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

June 22, 2023 07:30 ET (11:30 GMT)