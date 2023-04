ÜBERBLICK am Mittag/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

EZB-Ratsmitglieder fordern weitere Zinsanhebungen - TV

Mitglieder des Rats der Europäischen Zentralbank (EZB) haben sich am Rande der Frühjahrstagung von Internationalem Währungsfonds (IWF) und Weltbank in Interviews mit CNBC für eine weitere Straffung der Geldpolitik ausgesprochen. Bundesbankpräsident Joachim Nagel sagte, die anhaltend hohe Kerninflation zeige, dass die EZB mehr tun müsse. Ähnlich äusserten sich Martins Kazaks, Robert Holzmann und Edward Scicluna. Vorsichtigere Stimmen kamen dagegen von EZB-Vertretern Italiens und Zyperns.

Wunsch: EZB-Zinsentscheid im Mai zwischen 25 und 50 Basispunkten

Die Zinsentscheidung des Rats der Europäischen Zentralbank (EZB) im Mai wird nach Aussage von EZB-Ratsmitglied Pierre Wunsch zwischen 25 und 50 Basispunkten fallen. Wunsch forderte am Rande der Frühjahrstagung von Internationalem Währungsfonds (IWF) und Weltbank ausserdem einen beschleunigten Abbau der Anleihebestände der EZB, wie Reuters berichtet.

Regierung: BIP im 1Q wohl leicht gestiegen - keine technische Rezession

Die Wirtschaftsleistung Deutschlands ist nach Einschätzung der Bundesregierung im ersten Quartal nicht gesunken. Damit ist das Szenario einer "technischen Rezession" - Rückgang des Bruttoinlandsprodukts (BIP) in zwei aufeinander folgenden Quartalen - vom Tisch. "Aktuelle Konjunkturindikatoren zeigen eine spürbare Belebung der Wertschöpfung im ersten Quartal 2023 an", erklärte das Wirtschaftsministerium in seinem aktuellen Monatsbericht. Die Industrie- und die Bauproduktion seien infolge der weiter nachlassenden Materialengpässe, der deutlich rückläufigen Energiepreise sowie der günstigen Witterung deutlich aufwärtsgerichtet gewesen. "Insgesamt dürfte das BIP im Vergleich zum Vorquartal leicht gestiegen sein, eine 'technische Rezession' konnte damit vermieden werden", erklärte das Ministerium.

Lindner schnürt Sparpaket von 20 Milliarden Euro -

Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) plant laut einem Magazinbericht ein Sparpaket mit einem möglichen Volumen von bis zu 20 Milliarden Euro. Mit den Kürzungen wolle er die Finanzierungslücken im Haushalt für 2024 schliessen und zugleich etwas Spielraum schaffen für unumgängliche Mehrausgaben, berichtete das Nachrichtenmagazin Der Spiegel unter Berufung auf Informationen aus dem Finanzministerium.

IEA: Opec-Förderkürzung mindert Ölangebot um 1,4 Mio Barrel

Die von Saudi-Arabien angeführte Förderkürzung einiger Mitglieder der Organisation Erdöl exportierender Länder (Opec) wird das tägliche Ölangebot zwischen März und Jahresende nach Aussage der Internationalen Energieagentur (IEA) um 1,4 Millionen Barrel vermindern. Wie die IEA in ihrem Monatsbericht schreibt, wird sich dadurch die Lücke zwischen dem Angebot und der sich erholenden Nachfrage im dritten Quartal auf 2 Millionen Barrel belaufen.

China wird für deutsche Autohersteller schwieriger - Magazin

Für deutsche Autohersteller könnte es auf dem chinesischen Markt in Zukunft schwerer werden, schreibt das Magazin Der Spiegel unter Berufung auf eine Studie. Chinesische Autohersteller könnten dort deutsche und andere internationale Autobauer immer stärker zurückdrängen. Während Chinas heimische Produzenten derzeit auf 46 Prozent Marktanteil hätten, würden sie laut einer Prognose im Jahr 2030 bis zu 55 Prozent aller verkauften Pkw produzieren, vor allem weil sie bei Elektroautos stark sind. Analysten der Beratungsfirma A.T. Kearney hatten laut Magazin hierzu chinesische Automanager befragt. "Die chinesischen Automobilhersteller sind extrem zuversichtlich", wird Studienleiter Thomas Luk zitiert.

Barmer: Krankschreibungen wegen Atemwegsinfekten zu Jahresbeginn mit Spitzenwert

Die Zahl der wegen Atemwegsinfekten krankgeschriebenen Menschen ist nach Angaben der Barmer in den ersten drei Monaten so hoch wie seit Jahren nicht mehr gewesen. Wie aus einer am Freitag veröffentlichten Auswertung des zur Krankenkasse gehörenden Instituts für Gesundheitssystemforschung hervorgeht, waren von Januar bis März pro Woche durchschnittlich 368 von 10.000 Barmer-Versicherten wegen Atemwegserkrankungen arbeitsunfähig.

Frankreichs HVPI-Inflation im März auf 6,7% hoch revidiert

Der Inflationsdruck in Frankreich hat sich im März laut aktuellen Angaben etwas weniger als bisher angenommen verringert. Wie die Statistikbehörde Insee nach endgültigen Berechnungen mitteilte, stieg der Harmonisierte Verbraucherpreisindex (HVPI) mit einer Jahresrate von 6,7 (Februar: 7,3) Prozent. Vorläufig war diese Rate auf 6,6 Prozent geschätzt worden.

Baerbock warnt in China vor "Horrorszenario" bei Eskalation in Taiwan-Strasse

Bei ihrem China-Besuch hat Bundesaussenministerin Annalena Baerbock (Grüne) eine mögliche militärische Eskalation in der Strasse von Taiwan als ein "Horrorszenario" für die gesamte Welt bezeichnet. Deutschland stehe zur Ein-China-Politik, doch zugleich sei die Bundesrepublik besorgt über die aktuelle Lage, sagte Baerbock am Freitag bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem chinesischen Aussenminister Qin Gang in Peking.

Konservativer SPD-Flügel warnt Baerbock und Habeck vor "Anti-China"-Strategie

Der konservative Flügel der SPD fordert eine pragmatischere China-Politik. Angesichts der Abhängigkeiten von der Volksrepublik müsse die Bundesregierung eine abgestimmte Strategie vorlegen, berichtete der Spiegel aus einem Thesenpapier des "Seeheimer Kreises", dem nach eigenen Angaben 93 Bundestagsabgeordnete angehören. Deutliche Kritik üben die konservativen Sozialdemokraten demnach an Aussenministerin Annalena Baerbock und Wirtschaftsminister Robert Habeck (beide Grüne).

Chinas Verteidigungsminister besucht ab Sonntag Russland

Inmitten der Diskussionen um die Haltung Pekings zum Ukraine-Krieg wird Chinas Verteidigungsminister Li Shangfu ab Sonntag Russland besuchen. "Auf Einladung des russischen Verteidigungsministers Sergej Schoigu wird Verteidigungsminister Li Shangfu vom 16. bis 19. April zu einem offiziellen Besuch nach Russland reisen", erklärte das Verteidigungsministerium am Freitag in Peking.

Scholz nimmt Montag an Auszeichnung Merkels teil

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) wird am Montagabend an der Verleihung des höchsten deutschen Verdienstordens an seine Vorgängerin Angela Merkel (CDU) teilnehmen. Das teilte die stellvertretende Regierungssprecherin Christiane Hoffmann mit. Die ehemalige Bundeskanzlerin bekommt im Schloss Bellevue von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier das Grosskreuz des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland in besonderer Ausführung verliehen.

Von der Leyen: Von EU-Klimapolitik sollen alle profitieren

Der Umstieg auf erneuerbare Energien in Europa darf nach Überzeugung von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen nicht auf Kosten der Menschen erfolgen. "Wir wollen, dass alle profitieren", sagte von der Leyen in einem Grusswort zu einer Veranstaltung der Konrad-Adenauer-Stiftung zum europäischen Emissionshandel. Der Einsatz gegen den Klimawandel habe "von Anfang an eine starke soziale Komponente" gehabt. "Wenn es um eine saubere Umwelt geht, dann sollten und müssten alle zu den Gewinnern zählen", betonte die Kommissionspräsidentin.

