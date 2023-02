ÜBERBLICK am Mittag/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

DIW: Deutsche Wirtschaft hat Talsohle noch nicht durchschritten

Das Konjunkturbarometer des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) ist im Februar um knapp 2 auf nun 93,6 Punkte gesunken. Damit liegt der Wert für das erste Quartal 2023 wieder deutlicher unter der neutralen 100-Punkte-Marke, nachdem es in den vergangenen Monaten stetig aufwärts ging, wie das Institut mitteilte. Nachdem das Bruttoinlandsprodukt im letzten Quartal 2022 um 0,4 Prozent geschrumpft sei, prognostiziere das DIW auch für das laufende erste Quartal einen leichten Rückgang der Wirtschaftsleistung.

BA: Nachfrage nach Arbeitskräften bleibt auf hohem Niveau

Die Nachfrage nach Arbeitskräften in Deutschland bleibt auf einem vergleichsweise hohen Niveau. Der Stellenindex der Bundesagentur für Arbeit (BA-X) stagnierte im Februar bei 127 Punkten, wie die Bundesagentur mitteilte. "Die Kräftenachfrage hat seit Frühsommer vergangenen Jahres tendenziell leicht nachgelassen, liegt aber vor dem Hintergrund der wirtschaftlichen und politischen Unsicherheiten weiter auf einem vergleichsweise hohen Niveau", erklärte die BA.

EZB-Chefvolkswirt Lane sieht inflationssenkende Schocks

Die Wirtschaft des Euroraums profitiert nach Aussage von EZB-Chefvolkswirt Philip Lane von einer Reihe positiver Angebotsschocks, die inflationssenkend wirken. In einem Interview mit der Nachrichtenagentur Reuters deutete Lane an, dass die im März anstehenden Inflationsprojektionen des volkswirtschaftlichen Stabs der Europäischen Zentralbank (EZB) daher etwas niedriger als im Dezember ausfallen könnten. Gleichwohl sieht Lane die Inflationsrisiken weiterhin überwiegend aufwärts gerichtet.

Commerzbank: Euroraum-Inflation könnte steigen

Die Inflation im Euroraum könnte nach Einschätzung von Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer im Februar gestiegen sein. "Die Inflation im Euroraum könnte wider Erwarten im Februar nicht fallen und die Kerninflation sogar weiter steigen", schreibt Krämer nach Veröffentlichung von Verbraucherpreisdaten aus Frankreich und Spanien. In beiden Ländern ist die Inflation unerwartet gestiegen, in Spanien auch die Kerninflation. Estr-Forwards preisen nun eine Zinserhöhung durch die Europäische Zentralbank (EZB) bis auf 4,00 Prozent ein.

Spaniens HVPI-Inflation legt im Februar überraschend zu

Der Inflationsdruck in Spanien hat im Februar entgegen den Erwartungen etwas zugenommen. Der Harmonisierte Verbraucherpreisindex (HVPI) stieg gegenüber dem Vormonat um 1,0 Prozent und lag um 6,1 (Januar: 5,9) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten dagegen einen Rückgang der Jahresteuerungsrate auf 5,5 Prozent prognostiziert.

Frankreichs HVPI-Teuerung steigt im Februar unerwartet

Der Inflationsdruck in Frankreich hat im Februar unerwartet zugenommen. Der Harmonisierte Verbraucherpreisindex (HVPI) stieg gegenüber dem Vormonat um 1,0 Prozent und lag um 7,2 (Januar: 7,0) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten Raten von 1,0 und 7,0 Prozent prognostiziert.

Frankreichs Wirtschaft wächst im vierten Quartal leicht

Die französische Wirtschaft ist im vierten Quartal 2022 leicht gewachsen und hat damit die Rezessionsängste für diesen Winter ausgeräumt. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) wuchs von Oktober bis Dezember geringfügig um 0,1 Prozent im Vergleich zum Vorquartal, wie das Statistikamt Insee berichtete. Die vorläufige Meldung vom 31. Januar wurde damit bestätigt. Im dritten Quartal war das BIP um 0,2 Prozent gewachsen, im zweiten Quartal um 0,5 Prozent.

Österreichs Wirtschaft stagniert im vierten Quartal

Die österreichische Wirtschaft hat im vierten Quartal 2022 eine Stagnation verzeichnet. Wie Statistik Austria berichtete, blieb das Bruttoinlandsprodukt (BIP) konstant gegenüber dem Vorquartal. Das Österreichische Institut für Wirtschaftsforschung (Wifo) hatte am 31. Januar zunächst einen BIP-Rückgang um 0,7 Prozent berichtet. Im Jahresvergleich wuchs das BIP im vierten Quartal um 2,6 Prozent, wie Statistik Austria weiter meldete. Das Wifo hatte zunächst ein Plus von 2,7 Prozent berichtet.

Schweizer Wirtschaft stagniert im vierten Quartal

Die schweizerische Wirtschaft ist im vierten Quartal 2022 auf der Stelle getreten. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) stagnierte zwischen Oktober und Dezember gegenüber dem Vorquartal, wie das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten einen Zuwachs um 0,2 Prozent erwartet.

RWI: Rückgang des Containerumschlags im Januar - besonders in Europa

Der Containerumschlag-Index des RWI - Leibniz -Institut für Wirtschaftsforschung und des Instituts für Seeverkehrswirtschaft und Logistik (ISL) ist nach der aktuellen Schnellschätzung im Januar gegenüber dem Vormonat auf saisonbereinigt 120,2 Punkte von revidierten 122,4 Punkten im Vormonat gesunken. Das gab das RWI bekannt. Der Rückgang gehe vor allem auf die europäischen Häfen zurück. Der Nordrange-Index wichtiger kontinentaleuropäischer Häfen an der Nordsee ist demnach im Januar gegenüber dem Vormonat von 109,0 auf 96,6 kräftig zurückgegangen.

Bundesfinanzhof: Gewinne mit Kryptowährungen unterliegen der Einkommensteuer

Gewinne aus dem Kauf und Verkauf von Kryptowährungen unterliegen der Einkommensteuer. Das entschied erstmals der Bundesfinanzhof (BFH) in einem Urteil. Das Argument, virtuelle Währungen wie Bitcoin, Etherum und Monero seien letztlich nur Algorithmen und kein richtiges Wirtschaftsgut, liessen die obersten Finanzrichter nicht gelten. Voraussetzung ist demnach, dass die Währungen innerhalb von 365 Tagen wieder getauscht oder verkauft werden.

55 Hektar pro Tag für neue Siedlungs- und Verkehrsflächen

Neue Wohnhäuser, Spielplätze, Strassen: In den vier Jahren von 2018 bis 2021 ist die Siedlungs- und Verkehrsfläche in Deutschland jeden Tag um durchschnittlich 55 Hektar angewachsen. Vor allem 2020 und 2021 nahm die Bautätigkeit der Städte und Gemeinden stark zu, wie das Statistische Bundesamt (Destaits) mitteilte. Die Bundesregierung will den durchschnittlichen täglichen Anstieg der Flächen bis 2030 auf unter 30 Hektar begrenzen.

Stoltenberg sieht die Ukraine "langfristig" als Mitglied der Nato

Die Ukraine wird nach den Worten von Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg "langfristig" Mitglied des Militärbündnisses sein. "Die Nato-Verbündeten sind sich einig, dass die Ukraine Mitglied des Bündnisses werden wird", sagte Stoltenberg in Helsinki. Die sei jedoch "eine langfristige Perspektive", fügte er hinzu. Momentan sei es das Wichtigste, die Ukraine im russischen Angriffskrieg zu unterstützen, erklärte Stoltenberg auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit der finnischen Ministerpräsidentin Sanna Marin. Aber wenn der Krieg vorbei ist, "müssen wir sicherstellen, dass sich die Geschichte nicht wiederholt", betonte der Nato-Generalsekretär.

Ukrainische Armee: Lage in Bachmut "äusserst angespannt"

Die ukrainischen Streitkräfte stehen in der heftig umkämpften östlichen Stadt Bachmut nach eigenen Angaben extrem unter Druck. "Die Lage um Bachmut ist äusserst angespannt", erklärte der Kommandeur der ukrainischen Bodentruppen, Oleksandr Syrskyj, in Onlinediensten. Der "Feind" habe "trotz erheblicher Verluste" "seine am besten ausgebildeten Wagner-Sturmtruppen entsandt", um die Verteidigung der ukrainischen Truppen zu durchbrechen und die Stadt zu umzingeln, erklärte Syrskyj.

