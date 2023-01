ÜBERBLICK am Mittag/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

EZB: Fiskalpolitik 2023 expansiver als von EU-Kommission angenommen

Die Fiskalpolitik der Euro-Staaten wird nach Aussage der Europäischen Zentralbank (EZB) im laufenden Jahr erheblich expansiver als von der EU-Kommission eingeschätzt sein. "Die jüngsten von Experten des Eurosystems erstellten Projektionen enthalten einen deutlich grösseren Betrag an energiebezogenen Unterstützungsmassnahmen als im Basisszenario der Kommission, was auf einen expansiven finanzpolitischen Kurs im Jahr 2023 hindeutet", heisst es in einem Aufsatz des EZB-Wirtschaftsberichts. EZB-Offizielle haben angekündigt, dass die Zentralbank eine restriktivere Politik betreiben werde, wenn die Fiskalpolitik die Inflation zusätzlich anzuheizen drohe.

Schnabel: EZB muss Staatsanleihebestände klimafreundlicher machen

Die Europäische Zentralbank (EZB) muss nach den Worten von EZB-Direktorin Isabel Schnabel auch ihre Staatsanleihebestände an den Erfordernissen des Klimaschutzes ausrichten und zudem dafür sorgen, dass der Wechsel zu umweltfreundlichen Unternehmensanleihen in ihrem Portfolio auch nach dem Ende der Wiederanlagephase gelingt. In einer Grundsatzrede zur Beteiligung der EZB am Klimaschutz sagte Schnabel ausserdem, dass die EZB ihre Zinsen wegen der hohen Inflation anheben müsse, obwohl das "grüne" Investitionen tendenziell stärker verteuere als herkömmliche.

Af Jochnick: Märkte sehen Bank-Profitabilität zu optimistisch

EZB-Bankaufseherin Kerstin af Jochnick hat vor einer zu optimistischen Beurteilung der Gewinnaussichten von Banken im Euroraum gewarnt. "Marktteilnehmer scheinen davon auszugehen, dass sich das dynamische Momentum bei der Profitabilität bis weit ins Jahr 2023 fortsetzen wird", schrieb sie in einem Artikel für das Magazin des portugiesischen Instituto de Formação Bancária. Sie ignorierten dabei aber die wirtschaftlichen Risiken, die vom russischen Krieg gegen die Ukraine ausgingen. Auch wirke der Zinsanstieg nicht für alle Institute im gleichen Masse positiv.

PBoC drängt Banken zum Frontloading bei Kreditvergabe

Chinas Zentralbank hat die grossen Banken des Landes aufgefordert, die Kreditvergabe im Jahr 2023 vorzuziehen und die schwachen Glieder der Wirtschaft gezielt zu unterstützen. Chinesische Kreditgeber geben ihre Kredite normalerweise zu Jahresbeginn vorzeitig aus, nachdem sie neue Kreditquoten erhalten haben. Die Aufforderung der Zentralbank könnte zu einer verstärkten Kreditvergabe im ersten Quartal des Jahres führen, wenn sich die Wirtschaftstätigkeit nach dem Höhepunkt der Covid-19-Infektionen zu normalisieren beginnt.

IWH-Insolvenztrend: Firmenpleiten auf Jahreshöchststand im Dezember

Die Zahl der Insolvenzen von Personen- und Kapitalgesellschaften ist im Dezember 2022 im Vergleich zu den beiden Vormonaten weiter angestiegen, zeigt die aktuelle Analyse des Leibniz -Instituts für Wirtschaftsforschung Halle (IWH). "Dennoch war das Jahr 2022 insgesamt von niedrigen Insolvenzzahlen geprägt", erklärte das Institut. Die Zahl der Insolvenzen erreichte laut IWH-Insolvenztrend im Dezember mit 879 den höchsten Wert des vergangenen Jahres und lag 23 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Im November waren es demnach 808 Insolvenzen, auch dies bis dahin der höchste Wert des Jahres.

Kleinere Betriebe leiden am meisten unter Bürokratiekosten - StudieDie Bürokratiekosten für den industriellen Mittelstand im Maschinen- und Anlagenbau sind so hoch wie ihre Forschungsausgaben und drohen damit Investitionen auszubremsen. Das ist das Ergebnis einer Studie des Instituts für Mittelstandsforschung (IfM) Bonn im Auftrag der Impuls-Stiftung des Branchenverbands VDMA. Nötig sei ein Moratorium für neue Auflagen und mehr Digitalisierung in der Verwaltung, wie der VDMA forderte.

Festbeträge für 180 Kindermedikamente werden ausgesetzt

Als Schritt gegen die Engpässe bei Kinder-Arzneimitteln werden die Festbeträge für bestimmte Medikamente ab Februar für drei Monate komplett ausgesetzt. Das teilte der Spitzenverband der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) mit. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hatte im Dezember angekündigt, dass die Krankenkassen bei fehlenden Kindermedikamenten vorübergehend mehr als den Festbetrag zahlen sollen. Die GKV forderte vom Gesetzgeber eine "nachhaltige Lösung"; die Lieferprobleme müssten grundlegend angegangen werden.

FDP attackiert Wirtschaftsminister Habeck vor dem Autogipfel

Die FDP hat Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck und die Grünen vor dem ersten Autogipfel der Ampel-Koalition dazu aufgefordert, sich zum Industriestandort zu bekennen. "Zum Mobilitätsgipfel im Kanzleramt erwarten die Freien Demokraten von Wirtschaftsminister Habeck und dem grünen Koalitionspartner ein klares Bekenntnis zum Automobilstandort Deutschland mit seinen hunderttausenden hoch spezialisierten Arbeitsplätzen", sagte die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Carina Konrad dem Handelsblatt. Bislang sei das Interesse des Ministeriums am Industriestandort "höchst überschaubar", kritisierte sie.

Nouripour beklagt geringe Fortschritte bei Klimaschutz im Verkehr

Grünen-Chef Omid Nouripour hat die geringen Fortschritte bei der Energiewende im Verkehrssektor beklagt. Er sagte im ZDF-Morgenmagazin, es sei "zum Mäusemelken", wie langsam es teilweise vorangehe. "Es ist offensichtlich, dass wir bei den ganzen Projekten der Infrastruktur in diesem Land schneller werden müssen", sagte Nouripour. "Das Renovieren, das Sanieren, das Modernisieren - das ist doch das Gebot der Stunde." Es gehe darum, dass man vorrangig saniert, was bereits da sei, statt auf den Neubau von Strassen zu setzen. Es gebe 4.000 Brücken bei Fernstrassen, die saniert werden müssten.

Bundesregierung uneins über Provisionsverbot

In der Ampel-Koalition zeichnet sich einem Medienbericht zufolge Uneinigkeit über ein mögliches Verbot von Provisionen für Finanzprodukte ab. Während sich das von Steffi Lemke (Grüne) geführte Bundesverbraucherschutzministerium mit einem Verbot anfreunden kann, ist das Bundesfinanzministerium unter Christian Lindner (FDP) laut einem Bericht in der Süddeutschen Zeitung weiterhin dagegen. "Als Bundesverbraucherschutzministerium haben wir grosse Sympathie für eine Begrenzung oder ein Verbot von Provisionen", sagte ein Sprecher der Zeitung.

Polizei entfernt Barrikaden in Umgebung von Lützerath

Vor der geplanten Räumung des von Klimaaktivistinnen und -aktivisten besetzten Dorfs Lützerath im rheinischen Braunkohlerevier hat die Polizei nach eigenen Angaben mit der Entfernung "einzelner Barrikaden" in der Umgebung begonnen. Dies sei für Bauarbeiten des Konzerns RWE erforderlich, erklärte die Polizei in Aachen auf Twitter. "Es handelt sich nicht um den Räumungsbeginn."

Nato und EU vereinbaren "neue Stufe" der Partnerschaft

Als Folge des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine haben die Nato und die Europäische Union eine engere Zusammenarbeit vereinbart. Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg unterzeichnete im Hauptquartier der Militärallianz in Brüssel eine gemeinsame Erklärung mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Ratspräsident Charles Michel. Damit wollen beide Seiten die Partnerschaft "auf eine neue Stufe" heben.

Bundesregierung fördert Studium afghanischer Frauen im Ausland

Das Entwicklungsministerium will rund 5.000 afghanischen Frauen ein Hochschulstudium in einem Nachbarland ermöglichen. Das mit 7 Millionen Euro geförderte Stipendienprogramm solle geflohene Afghaninnen vor allem in Pakistan, Kirgistan und Bangladesch fördern, teilte das Ministerium in Berlin mit. Afghanischen Frauen ist in ihrem von den radikalislamischen Taliban beherrschten Heimatland ein Studium verboten.

FDP-Politiker warnen in Taiwan vor Gefahr chinesischer Aggression

Die FDP-Verteidigungspolitikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann hat bei ihrem Besuch in Taiwan davor gewarnt, die militärischen Drohungen Chinas gegen die Insel zu unterschätzen. "Russlands Angriffskrieg in der Ukraine ist ein riesiger Weckruf gewesen", sagte Strack-Zimmermann nach einem Treffen der FDP-Abgeordnetendelegation mit Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen in Taipeh. "Wir sind in tiefer Freundschaft hier und stehen gemeinsam gegen militärische Drohungen Chinas", fügte Strack-Zimmermann hinzu.

Studie: Taiwan-Invasion durch China würde bei Eingreifen der USA scheitern

Eine chinesische Invasion in Taiwan würde laut der Simulation einer US-Denkfabrik scheitern, wenn die USA Taiwan bei der Abwehr unterstützen. Allerdings wäre solch ein Einsatz mit hohen Kosten für die US-Armee verbunden, heisst es in der Studie des Center for Strategic and International Studies. Auch der Rückhalt der Regierungen in Washington und in Peking stünde demnach auf dem Spiel.

+++ Konjunkturdaten +++

Brasilien Verbraucherpreise Dez +0,62% (Nov: +0,41%)

Brasilien Verbraucherpreise 12-Monats-Rate Dez +5,79% (Nov: +5,90%)

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

January 10, 2023 07:30 ET (12:30 GMT)