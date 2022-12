ÜBERBLICK am Mittag/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Weihnachtsgeschäft im Einzelhandel nur "durchwachsen"

Der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands Deutschland (HDE), Stefan Genth, hat eine ernüchternde Bilanz des bisherigen Weihnachtsgeschäfts gezogen. "Der Blick auf den Verlauf des Weihnachtsgeschäfts fällt durchwachsen aus", sagte Genth den Zeitungen der Mediengruppe Bayern. "Nur ein Viertel der Händlerinnen und Händler ist zufrieden mit dem bisherigen Geschäftsverlauf in der Weihnachtszeit, rund die Hälfte der Handelsunternehmen ist unzufrieden."

RWI: Schwäche beim Containerumschlag hält an

Das RWI - Leibniz -Institut für Wirtschaftsforschung hat im November nur eine leichte Erholung beim weltweiten Containerumschlag festgestellt. Der spürbare Rückgang des Containerumschlags im Oktober konnte damit aber nicht ausgeglichen werden, erklärte das Institut. Der Containerumschlag-Index des RWI und des Instituts für Seeverkehrswirtschaft und Logistik (ISL) stieg im November auf 122,9 Punkte nach 120,9 Punkten im Vormonat.

Gasverbrauch vergangene Woche erstmals über Vorjahreswert

Deutschland hat in der vergangenen Woche erstmals in diesem Jahr mehr Erdgas verbraucht als im Vorjahreszeitraum. In der 50. Kalenderwoche vom 12. bis 18. Dezember lag der Verbrauch 12 Prozent über dem Vorjahreszeitraum, wie der Chef der Bundesnetzagentur, Klaus Müller, mitteilte. Der Mehrverbrauch sei wegen der kalten Temperaturen "erwartbar" gewesen. Das "sollte und darf sich in den nächsten Wochen nicht fortsetzen", mahnte Müller. Den Angaben zufolge verbrauchten die privaten Haushalte und Gewerbebetriebe hierzulande 28 Prozent mehr als in der 50. Kalenderwoche 2021. Der Industrie dagegen gelang es, 3 Prozent weniger zu verbrauchen.

Krankenstand erreicht Rekordhoch

Der Krankenstand für dieses Jahr hat unter den bei der Techniker Krankenkasse (TK) versicherten Erwerbspersonen bereits Anfang Dezember ein Rekordhoch erreicht. Mit 5,14 Prozent liege der Krankenstand rund 29 Prozent über dem Vorjahreswert, wie die TK mitteilte - und das ohne die Krankmeldungen für den gesamten Dezember. Der Krankenstand ist der Anteil der Fehltage an der Sollarbeitszeit. Die TK ist die gesetzliche Krankenkasse mit den meisten Versicherten in Deutschland.

EuGH: Staat muss wegen Luftverschmutzung keine Entschädigung zahlen

Der Staat muss Bürgern keinen Schadenersatz für gesundheitliche Probleme wegen zu schmutziger Luft zahlen. Die europäischen Grenzwerte verliehen Einzelnen keine individuellen Rechte, durch deren Verletzung ein solcher Anspruch entstehen könne, entschied der Europäische Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg. Bürger müssten aber vor nationalen Gerichten darauf klagen können, dass die Behörden Massnahmen gegen Luftverschmutzung ergreifen.

Türkische Zentralbank belässt Leitzins bei 9,00 Prozent

Die türkische Zentralbank hat ihren Leitzins bei 9,00 Prozent belassen und beendete damit einen viermonatigen Zinssenkungszyklus trotz eines Inflationsanstiegs. In einem unorthodoxen Vorgang, der auf politischen Druck zurückzuführen ist, hatte die Notenbank die Zinssätze von August bis November um insgesamt 500 Basispunkte gesenkt, obwohl die Inflation den höchsten Stand seit 25 Jahren erreichte.

