ÜBERBLICK am Mittag/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Sentix: Deutsche Wirtschaft stramm auf Rezessionskurs

Der Sentix-Konjunkturindex für Deutschland zeichnet im August ein unverändert kritisches Bild. Der Gesamtindex sank auf minus 24,4 (Juli: minus 24,2) Punkte, das ist der niedrigste Wert seit Mai 2020. Der Index der Lagebeurteilung fiel auf minus 14,8 (minus 13,0) Punkte. Der Erwartungsindex löste sich etwas von dem Rekordtief im Vormonat und stieg leicht auf minus 33,5 (minus 34,8) Zähler. "Die Wirtschaft bleibt damit stramm auf Rezessionskurs", urteilte Sentix-Geschäftsführer Manfred Hübner.

Ifo: Handelskrieg mit China wäre viel teurer als Brexit

Eine Abkopplung der EU und Deutschland von China, die Vergeltungsmassnahmen von der chinesischen Seite nach sich zöge, käme Deutschland knapp sechsmal so teuer wie der Brexit. Das ergab eine Szenarioanalyse des Ifo Instituts im Auftrag der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft (vbw).

Lindner schnürt Entlastungspaket im Umfang von 10 Mrd Euro - Bericht

Bundesfinanzminister und FDP-Chef Christian Lindner will die Steuerzahler im nächsten Jahr um 10,1 Milliarden Euro entlasten. Nach Informationen des Speigel wird er dabei nicht nur die Inflationsgewinne des Fiskus aus diesem Jahr zurückgeben, sondern auch das Kindergeld erhöhen. Für 2024 sieht er einen weiteren Entlastungsschritt im Umfang von rund 4 Milliarden Euro vor. Sein Konzept will Lindner noch diese Woche vorstellen. Demnach steigt der Grundfreibetrag, der das steuerfreie Existenzminimum beschreibt, von derzeit 10.348 Euro auf 10.633 Euro im nächsten Jahr und auf 10.933 Euro im übernächsten.

Klingbeil will mit Übergewinnsteuer Nachfolge für 9-Euro-Ticket finanzieren

SPD-Chef Lars Klingbeil hat erneut die Einführung einer Übergewinnsteuer gefordert und diese als mögliche Finanzierung für ein Nachfolgemodell des 9-Euro-Tickets ins Spiel gebracht. "Dass das 9-Euro-Ticket sinnvoll ist, dass es angenommen wird, dass die Bürgerinnen und Bürger auch die Verlängerung wollen, das haben wir jetzt gerade gesehen", sagte Klingbeil im Radiosender NDR Info. Mit der Übergewinnsteuer lasse sich auch die Finanzierung eines Nachfolgemodells vorantreiben. Die Übergewinnsteuer ist für Unternehmen vorgesehen, die ohne eigene Leistung von der Krise profitieren.

Lauterbach dringt auf Impfstoff gegen BA.5-Subtyp

Der neue Corona-Impfstoff sollte nach Überzeugung von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) auf der aktuell dominanten Omikron-Subtyp BA.4/5 basieren - und nicht wie bislang vorgesehen auf der ursprünglichen Variante BA.1. "Wir gehen in Deutschland davon aus, dass BA.4/5 bei der aktuellen Variante die bessere Impfstoff-Zusammensetzung ist", sagte Lauterbach dem Spiegel. Die Hersteller Biontech und Moderna hatten den Angaben zufolge bereits im Frühjahr einen angepassten Omikron-Booster basierend auf der damals kursierenden Variante BA.1 entwickelt und auch reichlich Dosen vorproduziert.

Moskau macht Kiew auch für zweiten Angriff auf Akw verantwortlich

Russland macht Kiew auch für den zweiten Angriff auf das ukrainische Atomkraftwerk Saporischschja vom Wochenende verantwortlich. "Der Beschuss des Gebiets der Atomanlage durch die ukrainischen Streitkräfte ist eine potenziell äusserst gefährliche Aktivität mit katastrophalen Folgen für ein grosses Gebiet, einschliesslich des europäischen Territoriums", sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow vor Journalisten in Moskau. Die Verbündeten der Ukraine müssten dafür sorgen, dass dieser Beschuss aufhöre. Moskau und Kiew machen sich gegenseitig für Angriffe auf die Atomanlage im Süden des Landes verantwortlich. Das Atomkraftwerk in Saporischschja ist das grösste in Europa. Russische Truppen brachten es im März kurz nach Beginn des Militäreinsatzes unter ihre Kontrolle.

