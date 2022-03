ÜBERBLICK am Mittag/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Ifo-Geschäftsklima sinkt im März stärker als erwartet

Das Geschäftsklima in Deutschland hat sich im März wegen des russischen Überfalls auf die Ukraine deutlicher als erwartet eingetrübt. Der vom Ifo-Institut erhobene Geschäftsklimaindex sank auf 90,8 (Februar revidiert: 98,5) Punkte. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten lediglich einen Rückgang auf 93,5 Punkte prognostiziert. Für Februar waren vorläufig 98,9 Punkte gemeldet worden. "Die Unternehmen in Deutschland rechnen mit harten Zeiten", kommentierte das Ifo-Institut die Zahlen.

ING: Ifo-Erwartungen fallen stärker als bei Corona

ING-Europa-Chefvolkswirt Carsten Brzeski weist darauf hin, dass der Rückgang der Ifo-Geschäftserwartungen im März deutlicher als zu Beginn der Corona-Pandemie gewesen ist. "Die Gefahr ist gross, dass die wirtschaftlichen Auswirkungen des Kriegs für die europäische und insbesondere die deutsche Wirtschaft weitaus grössere strukturelle Veränderungen mit sich bringen als die Pandemie es je getan hat", schreibt Brzeski in einem Kommentar.

KfW: Ukraine-Krieg nimmt Schwung aus der Erholung

Die wirtschaftlichen Auswirkungen des russischen Kriegs gegen die Ukraine hängen nach Aussage von KfW-Chefvolkswirtin Fritzi Köhler-Geib stark von der Dauer des Krieges und dem weiteren Drehen an der militärischen sowie sanktionspolitischen Eskalationsspirale ab. "Der Krieg wird wohl auf alle Fälle viel Schwung aus der zuvor erwarteten Erholung nehmen, aber ohne zwangsläufig in die Rezession zu führen", schreibt sie in einem Kommentar.

Union Investment: Inflation belastet Verbraucher und Firmen

Der unerwartet deutliche Rückgang des Ifo-Geschäftsklimaindex im März ist nach Aussage von Jörg Zeuner, Chefvolkswirt von Union Investment, vor allem auf die auch kriegsbedingt hohe Inflation zurückzuführen. "Die Verbraucher leiden unter hohen Gas- und Spritpreisen und sind angesichts der erschreckenden Bilder aus der Ukraine verunsichert - das hemmt den Konsum", schreibt Zeuner in einem Kommentar. Die Industrie kämpft mit deutlich höheren Produktionskosten und sich wieder verschlimmernden Engpässen bei den benötigten Rohstoffen.

Commerzbank: Ölboykott könnte Rezession auslösen

Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer erklärt den unerwartet starken Rückgang der Ifo-Geschäftserwartungen im März mit der Angst der Unternehmen vor einer durch Sanktionen ausgelösten Rezession. Laut Krämer würde ein Ölembargo gegen Russland eine globale Versorgungslücke von 2 Millionen Barrel reissen, die durchaus mit der Ölkrise von 1973 verglichen werden könnte. "Ausserdem würde in dieser Situation das Risiko steigen, dass Russland die Gaslieferungen einstellt, weil es nur 11 Prozent seiner Exporterlöse einbüssen würde, während Westeuropa 45 Prozent seiner Gasimporte verlöre", gibt Krämer in einem Kommentar zu bedenken. In einem solchen Risikoszenario wäre eine Rezession in Deutschland und im Euroraum wohl unvermeidlich.

EZB: Wachstum der Kreditvergabe an Unternehmen im Februar konstant

Das Wachstum der Kreditvergabe an Unternehmen im Euroraum ist im Februar konstant geblieben. Nach Mitteilung der Europäischen Zentralbank (EZB) stieg die Buchkreditvergabe an nicht-finanzielle Unternehmen wie im Januar mit einer Jahresrate von 4,4 Prozent, wobei die Kreditvergabe auf Monatssicht um 11 (Januar: 3) Milliarden Euro zunahm. Das Volumen der an private Haushalte ausgereichten Kredite wuchs um ebenfalls 4,4 (4,3) Prozent, darunter die Kredite für den Immobilienkauf um 5,4 (5,5) Prozent und die Konsumentenkredite um 2,3 (1,9) Prozent.

Spaniens BIP für viertes Quartal nach oben revidiert

Die spanische Wirtschaft ist im vierten Quartal stärker gewachsen als ursprünglich geschätzt. Dies zeigt, dass sich die viertgrösste Volkswirtschaft der Eurozone Ende 2021 trotz des Wiederauftretens von Covid-Fällen gut behauptet hat. Das spanische Bruttoinlandsprodukt (BIP) wuchs von Oktober bis Dezember revidiert um 2,2 Prozent gegenüber dem Vorquartal und lag damit über der zuvor geschätzten Wachstumsrate von 2,0, wie aus den Daten des nationalen Statistikamtes INE hervorgeht.

Bauern warnen vor "Preissprüngen in ungekanntem Ausmass"

Deutschlands Landwirte warnen vor "Preissprüngen in bisher ungekanntem Ausmass" bei Lebensmitteln infolge des Ukraine-Kriegs. Die Landwirtschaft, aber auch die gesamte Lebensmittelkette sei mit massiven Kostensteigerungen insbesondere in den Bereichen Energie, Kraftstoff, Düngemittel und Logistikproblemen konfrontiert, heisst es in einem Papier des Deutschen Bauernverbands (DBV). Er forderte dringend "kurz- und langfristige Massnahmen" der Bundesregierung und der EU zur Stabilisierung der Agrarerzeugung.

Habeck: Deutschland hat Abhängigkeit von russischer Energie reduziert

Deutschland macht laut Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) schnelle Fortschritte bei der Reduktion seiner Abhängigkeit von russischer Energie, kann aber ein sofortiges Embargo noch nicht unterstützen. Habeck erklärte, dass Deutschland die russischen Ölimporte bis Jahresmitte halbieren und die russischen Kohleimporte bis zum Herbst komplett einstellen könnte. Allerdings werde es voraussichtlich bis Mitte 2024 dauern, um weitgehend unabhängig von russischem Gas zu werden.

USA wollen ihre Gaslieferungen nach Europa erhöhen

Die USA planen, in diesem Jahr verstärkt Flüssiggas nach Europa zu liefern, da der Kontinent auf der Suche nach neuen Bezugsquellen rund um den Globus ist, um seine Abhängigkeit von russischem Gas nach der Invasion in der Ukraine zu verringern. US-Präsident Joe Biden traf sich mit den Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union bei einem Gipfeltreffen in Brüssel, bei dem die Ausarbeitung eines transatlantischen Plans zur Verringerung der europäischen Käufe von russischer Energie ein zentrales Thema war.

Behörden vermuten rund 300 Tote durch russischen Angriff auf Theater

Die ukrainischen Behörden gehen davon aus, dass bei dem russischen Angriff auf ein Theater in Mariupol in der vergangenen Woche rund 300 Menschen getötet wurden. Die Stadtverwaltung der Hafenstadt verwies auf Auswertungen von Augenzeugenberichten. "Bis zuletzt will man glauben, dass alle in Sicherheit sind. Doch die Zeugenaussagen derjenigen, die sich zum Zeitpunkt dieses Terrorakts im Gebäude befanden, sagen das Gegenteil", erklärte die Behörde im Online-Dienst Telegram. Nach übereinstimmenden Angaben auch von Hilfsorganisationen hatten hunderte Menschen im Keller des Gebäudes Schutz gesucht.

Russland zerstört nach eigenen Angaben grösstes Treibstofflager der Ukraine

Das russische Militär hat nach Angaben aus Moskau das grösste Treibstofflager der Ukraine zerstört. Am Donnerstagabend sei mit "hochpräzisen seegestützten Marschflugkörpern vom Typ Kalibr eine Treibstoffbasis im Dorf Kalyniwka in der Nähe von Kiew" angegriffen worden, erklärte der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, Igor Konaschenkow. Dort habe die ukrainische Armee ihren "grössten verbliebenen Treibstoffvorrat" aufbewahrt. Die ukrainischen Streitkräfte versorgten demnach bislang von Kalyniwka aus ihre Einheiten im Zentrum des Landes.

Brasilien gegen Ausschluss Russlands aus der G20

Brasilien ist gegen einen Ausschluss Russlands aus dem G20-Format. Seine Regierung sei "klar" gegen "Initiativen in verschiedenen internationalen Gremien", Russland auszuschliessen, sagte der brasilianische Aussenminister Carlos França im Senat. "Das Wichtigste wäre im Moment, dass all diese Foren (G20, Welthandelsorganisation und Welternährungsorganisation) voll funktionsfähig sind". Und dafür müssten "alle Länder, einschliesslich Russland, anwesend sein".

