ÜBERBLICK am Mittag/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Holzmann: EZB könnte APP-Käufe bei anhaltend hoher Inflation aussetzen

Der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) könnte nach Aussage von EZB-Ratsmitglied Robert Holzmann ihre Anleihekäufe drosseln oder aussetzen, falls die Inflation entgegen den Erwartungen nicht zurückgehen sollte. "Wir können im Rat jederzeit die Käufe, die noch ausstehend sind im APP, kürzen oder aussetzen", sagte der Gouverneur der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB) der Nachrichtenagentur Reuters. Dies wäre dann ein Preissignal an die Märkte, weil sich die EZB festgelegt habe, dass erst nach dem Ende der Käufe die Zinsen erhöht würden.

RWI: Weltweiter Containerumschlag nimmt im November zu

Der weltweite Containerumschlag hat nach Aussage des Wirtschaftsforschungsinstituts RWI im November zugenommen, was vor allem an einer höheren Aktivität in China lag. Der Containerumschlagsindex des RWI und des Instituts für Seeverkehrswirtschaft und Logistik (ISL) stieg auf 125,3 (Oktober: 123,9) Punkte. Laut RWI liegt das vor allem am kräftigen Umschlagszuwachs in China. Der Nordrange-Index, der Hinweise auf die wirtschaftliche Entwicklung im nördlichen Euroraum und in Deutschland gibt, erhöhte sich auf 113,9 (112,1) Zähler.

Öffentliche Schulden durch Corona-Pandemie erheblich gestiegen

Die öffentlichen Schulden Deutschlands sind auch als Folge der Corona-Pandemie deutlich gestiegen. Bund, Länder, Gemeinden und die Sozialversicherung waren zum Ende des dritten Quartals mit 2.284,2 Milliarden Euro verschuldet, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch mitteilte. Dies entspreche einer Pro-Kopf-Verschuldung von 27.477 Euro.

EU-Kommission leitet gegen Polen neues Verfahren im Justizstreit ein

Im Justizstreit mit Polen verschärft die EU-Kommission ihr Vorgehen: Sie leitete ein neues Vertragsverletzungsverfahren gegen die Regierung in Warschau ein, wie es in einer am Mittwoch in Brüssel veröffentlichten Erklärung heisst. Dabei geht es um den Vorrang von Europa-Recht gegenüber nationalem Recht, den das polnische Verfassungsgericht im Oktober in Frage gestellt hatte.

Zum Jahreswechsel werden auf der Erde 7,92 Milliarden Menschen leben

Zum Jahreswechsel werden auf der Erde 7.920.278.000 Menschen leben. Das teilten die Experten der Deutschen Stiftung Weltbevölkerung (DSW) am Mittwoch in Hannover mit. Die Organisation analysiert regelmässig die Entwicklung der Weltbevölkerung. In der Silvesternacht werden demnach etwa 82 Millionen Menschen mehr auf Erde leben als vor einem Jahr. Generell schwächte sich das sogenannte relative Wachstum der Weltbevölkerung in den vergangenen Jahrzehnten aber stark ab.

UNO muss Lebensmittelhilfen im Jemen wegen fehlender Mittel reduzieren

Das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen hat wegen fehlender Finanzmittel eine Kürzung der Lebensmittelhilfen für Millionen Menschen im Jemen angekündigt. "Von Januar an werden acht Millionen Menschen eine reduzierte Nahrungsmittelration erhalten, während fünf Millionen Menschen, die unmittelbar von Hunger bedroht sind, weiterhin eine volle Ration erhalten", erklärte die UN-Organisation am Mittwoch. Sie warnte davor, dass bald weitere Einschränkungen nötig sein könnten.

+++ Konjunkturdaten

SCHWEDEN

Nov Einzelhandelsumsatz +0,9% gg Vormonat

Nov Einzelhandelsumsatz +6,0% gg Vorjahr

Nov Einzelhandelsumsatz PROGNOSE: +0,2% gg Vormonat

Nov Einzelhandelsumsatz PROGNOSE +3,9% gg Vorjahr

Nov Erzeugerpreise +1,3% gg Vormonat

Nov Erzeugerpreise +18,1% gg Vorjahr

USA

MBA Market Index Woche per 17. Dez -0,6% auf 588,4 (Vorwoche: 591,7)

MBA Purchase Index Woche per 17. Dez -3,3% auf 287,5 (Vorwoche: 297,2)

MBA Refinance Index Woche per 17. Dez +2,2% auf 2.402,7 (Vorwoche: 2.350,5)

