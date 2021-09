ÜBERBLICK am Mittag/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

ZEW-Konjunkturerwartungen sinken im September deutlich

Die Konjunkturerwartungen von Börsen- und Finanzexperten für Deutschland sind im September deutlich gesunken. Der ZEW-Index ging auf 26,5 (August: 40,4) Punkte zurück, wie das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) mitteilte. Volkswirte hatten nur mit einem Rückgang auf 30,0 Punkte gerechnet. Es war der vierte Rückgang in Folge. "Die Finanzmarktexpertinnen und -experten gehen zwar noch von einer weiteren Verbesserung der wirtschaftlichen Lage aus, das erwartete Ausmass und die Dynamik der Verbesserung haben sich inzwischen jedoch erheblich reduziert", kommentierte ZEW-Präsident Achim Wambach die Daten.

Eurozone -BIP für zweites Quartal aufwärts revidiert

Die Wirtschaft im Euroraum ist im zweiten Quartal 2021 stärker gewachsen als bisher angenommen. Wie die Statistikbehörde Eurostat in einer dritten Veröffentlichung mitteilte, stieg das Bruttoinlandsprodukt (BIP) gegenüber dem Vorquartal um 2,2 Prozent. Bei der zweiten Schätzung am 17. August war nur ein BIP-Plus von 2,0 Prozent gemeldet worden. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten mit einer Bestätigung dieser Rate gerechnet.

Bundeskanzlerin Merkel wirbt für Laschet als ihren Nachfolger

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat sich für CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet als ihren Nachfolger stark gemacht. Dieser würde Deutschland mit "Mass und Mitte" weiterregieren. Gleichzeitig griff Merkel in der letzten Bundestagsdebatte vor der Bundestagswahl SPD-Kanzlerkandidaten Olaf Scholz für dessen vage Aussagen zu möglichen Koalition mit der Linkspartei an. "Es ist auch eine besondere Wahl, weil es in schwierigsten Zeiten eine Richtungsentscheidung für unser Land ist. Und es ist nicht egal, wer dieses Land regiert", erklärte Merkel.

Union sackt erstmals unter 20-Prozent-Marke

Die Union ist wohl zum ersten Mal in der Wahlgeschichte der Republik unter die 20-Prozent-Marke gesackt, so das Ergebnis des RTL/ntv-Trendbarometer des Meinungsforschungsinistituts Forsa. Die von der CDU nach dem ersten Triell erhoffte Trendumkehr der politischen Stimmung ist damit nicht eingetreten, erklärte Forsa-Chef Manfred Güllner. Aller Voraussicht nach müssten auch viele Direktkandidaten der Union um ihr Mandat bangen. Bei den Parteipräferenzen verliert die Union nochmals zwei Prozentpunkte und fällt auf 19 Prozent.

Scholz: Die nächsten zehn Jahre werden entscheidend sein

SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz hat in der letzten Debatte des Bundestages in der laufenden Legislaturperiode schnelle Weichenstellungen für die Zukunft Deutschlands gefordert und der Union eine Gefährdung des Wohlstands vorgeworfen. "Die nächsten zehn Jahre werden entscheidend sein für die Zukunft unseres Landes", sagte der Bundesfinanzminister. Deshalb müssten die Weichen richtig gestellt werden.

Baerbock: Klimaschutz muss im Mittelpunkt nächster Regierung stehen

Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock hat gefordert, den Klimaschutz ins Zentrum der Politik der nächsten Bundesregierung zu stellen, und Union und SPD massive Versäumnisse dazu in der Zeit ihrer grossen Koalition vorgeworfen. "Es ist ja verlockend, im Wahlkampf jetzt drei Wochen vor der Bundestagswahl zu versprechen, keine Sorge, es wird alles so bleiben wie bisher", sagte Baerbock im Bundestag in der letzten Sitzung der Legislaturperiode. Die Menschen wüssten aber, dass man das, was ihnen lieb und teuer sei, nur erhalten könne, "wenn wir endlich Veränderung angehen". Man dürfe nicht länger abwarten.

Umfrage: CSU droht bei Bundestagswahl dramatischer Absturz

Bei der Bundestagswahl droht der CSU in Bayern einer aktuellen Umfrage zufolge ein dramatischer Absturz. Laut der am Dienstag veröffentlichten Befragung des Instituts GMS für den Sender Sat1 käme die Partei von Ministerpräsident Markus Söder auf 29 Prozent, wenn bereits an diesem Sonntag der Bundestag neu gewählt würde. Bei der Bundestagswahl 2017 hatte die CSU bereits massiv verloren und mit 38,8 Prozent ihr bislang schlechtestes Ergebnis erzielt.

Hunderte NGOs fordern wegen Corona Verschiebung von UN-Klimakonferenz

Wegen der unzureichenden Versorgung von ärmeren Ländern mit Corona-Impfstoff fordert ein Netzwerk aus rund 1.500 Organisationen eine Verschiebung der UN-Klimakonferenz in Glasgow. Knapp zwei Monate vor der geplanten Konferenz sei "offenkundig, dass eine sichere, inklusive und gerechte Klimakonferenz unmöglich ist", erklärte das Climate Action Network (CAN), dem rund 1.500 Organisationen, darunter Greenpeace, WWF und Oxfam, angehören. Dies liege am "Scheitern, tausenden Menschen in armen Ländern Zugang zu Impfstoffen zu verschaffen".

Blinken: Taliban haben ihre Ausreise-Zusage bekräftigt

Die radikalislamischen Taliban haben nach Angaben von US-Aussenminister Antony Blinken ihre Zusage bekräftigt, weiterhin Ausreisen aus Afghanistan zu ermöglichen. Die Taliban hätten den USA versichert, Menschen mit Reisepapieren "frei ausreisen zu lassen", sagte Blinken vor Journalisten in Katar. "Wir werden sie darauf festnageln", fügte Blinken hinzu. Die gesamte internationale Gemeinschaft erwarte von den Taliban, dass sie diese Zusage einhielten.

Taliban feuern in Kabul bei Anti-Pakistan-Demo Warnschüsse ab

Bei einer Protestkundgebung in Kabul mit vielen Frauen unter den Teilnehmern haben Kämpfer der radikalislamischen Taliban Warnschüsse abgegeben. Wie Journalisten der Nachrichtenagentur AFP berichteten, hatten sich in der afghanischen Hauptstadt etwa 70 Menschen, vornehmlich Frauen, versammelt, um gegen Pakistans Einmischung in afghanische Belange zu protestieren. Um die Menge vor der pakistanischen Botschaft auseinanderzutreiben, gaben Taliban-Kämpfer Warnschüsse ab.

El Salvador akzeptiert als weltweit erstes Land Bitcoin als Zahlungsmittel

Als erstes Land der Welt akzeptiert das kleine mittelamerikanische Land El Salvador den Bitcoin als offizielle Währung - trotz erheblicher Skepsis in der Bevölkerung und Warnungen von Experten. "Zum ersten Mal in der Geschichte werden morgen alle Augen der Welt auf El Salvador gerichtet sein", schrieb Staatspräsident Nayib Bukele am Montagabend im Internetdienst Twitter. Kurz vor Mitternacht Ortszeit verkündete er, gleich werde das Land Geschichte schreiben. Am Dienstag trat in El Salvador ein Gesetz in Kraft, wonach die Kryptowährung fortan neben dem US-Dollar in El Salvador als Zahlungsmittel akzeptiert wird.

Venezuelas Regierung und Opposition erzielen Verhandlungserfolge in Teilbereichen

Bei ihren Verhandlungen für einen Weg aus der Krise haben Venezuelas Regierung und Opposition erste konkrete Ergebnisse erzielt. Nach den viertägigen Gesprächen seien "Teil-Vereinbarungen" unter anderem zum Kampf gegen die Corona-Pandemie fixiert worden, teilten die Teilnehmer am Montag (Ortszeit) in einer gemeinsamen Erklärung mit. Die nächste Gesprächsrunde mit den Schlüsselthemen Wahlen und Sanktionen wurde für den 24. bis 27. September angesetzt.

+++ Konjunkturdaten +++

Schweiz/SNB: Währungsreserven Aug 942,879 Mrd CHF

Schweiz/SNB: Währungsreserven betrugen im Juli 928,722 Mrd CHF

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

September 07, 2021 07:30 ET (11:30 GMT)