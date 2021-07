ÜBERBLICK am Mittag/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Rohstahlproduktion in Deutschland im Juni weiter hoch

Die Stahlerzeugung in Deutschland bleibt hoch, hat sich im Juni gegenüber Mai aber etwas abgeschwächt. Insgesamt 3,42 Millionen Tonnen Rohstahl meldete die Wirtschaftsvereinigung Stahl, das sind knapp 300.000 Tonnen weniger als im Vormonat. Gegenüber dem massiv vom ersten Corona-Lockdown geprägten Vorjahresmonat entspricht dies einem Anstieg von 38,2 Prozent. Im ersten Halbjahr wurden 18,1 Prozent mehr Rohstahl produziert als im Vorjahreszeitraum.

Energiewirtschaft: Neuer Rekordwert bei Produktion von Sonnenstrom im Juni

Im Juni 2021 ist in Deutschland soviel Sonnenstrom erzeugt worden, wie in keinem Monat zuvor. Insgesamt 7,8 Milliarden Kilowattstunden Strom wurden im vergangenen Monat durch Sonnenenergie gewonnen, wie der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) erklärte.

Öffentliche Schulden des Euroraums erstmals über 100% des BIP

Die öffentlichen Schulden des Euroraums sind im ersten Quartal 2021 im Zuge der Corona-Krise deutlich gestiegen. Nach Angaben von Eurostat erhöhten sie sich auf 100,5 (Vorquartal: 97,8) Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) und überstiegen damit erstmals in der Geschichte die jährliche Wirtschaftsleistung.

Öffentliches Defizit des Euroraums sinkt im 1. Quartal leicht

Das öffentliche Defizit des Euroraums hat sich im ersten Quartal 2021 leicht verringert. Nach Mitteilung von Eurostat betrug es 7,4 Prozent der jährlichen Wirtschaftsleistung, nachdem es im vierten Quartal 2020 bei 8,1 Prozent gelegen hatte. Demnach sanken die öffentlichen Ausgaben saisonbereinigt um 11 Milliarden Euro auf 54,0 (Vorquartal: 54,7) Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP). Die Einnahmen stiegen um 7 Milliarden Euro, was unverändert 46,6 Prozent des BIP entsprach.

Merkel warnt vor schnellem Anstieg der Corona-Infektionen

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat vor einem sprunghaften Anstieg der Corona-Neuinfektionen gewarnt und die Bevölkerung zu einer Beachtung der Vorsichtsmassnahmen und mehr Impfungen aufgefordert. Die Infektionszahlen stiegen derzeit "mit einer deutlichen und, wie ich finde, auch Besorgnis erregenden Dynamik", sagte Merkel bei einer Pressekonferenz.

Wetterdienst: Unwetter an vielen Orten "mindestens Jahrhundertereignis"

Bei der Hochwasserkatastrophe im Westen Deutschlands sind nach einer ersten ausführlicheren Bewertung des Deutschen Wetterdienst (DWD) binnen Stunden oder Tagen häufig doppelt so viel Regen wie sonst üblichweise im ganzen Monat Juli gefallen. Die Unwetterlage der vergangenen Woche sei in vielen Gegenden "mindestens als Jahrhundertereignis" einzustufen, hiess es einem am Donnerstag in Offenbach vom DWD veröffentlichten Sonderbericht zu den Eregnissen. Vielfach sei diese Marke sogar noch "sehr deutlich überschritten" worden.

Zahl der Todesopfer durch Hochwasser in Rheinland-Pfalz auf 128 gestiegen

Mehr als eine Woche nach dem verheerenden Hochwasser in Rheinland-Pfalz ist die Zahl der Toten dort auf 128 gestiegen. 155 weitere Menschen werden weiterhin vermisst, 764 Menschen wurden verletzt.

Mehrere Länderchefs sagen Gelder für Wiederaufbau für Unwetterregionen zu

Nach den verheerenden Unwettern im Westen Deutschland haben die Ministerpräsidenten mehrerer anderer Bundesländer Gelder für den Wiederaufbau der betroffenen Regionen zugesagt. "Sachsen-Anhalt wird sich solidarisch zeigen und sich an den finanziellen Herausforderungen einer Aufbauhilfe beteiligen", sagte Sachsen-Anhalts Landeschef Reiner Haseloff (CDU) den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND, Donnerstagsausgabe). Auch weitere Bundesländer wollen sich demnach am vom Bund geplanten Aufbauprogramm für die Wiederherstellung der zerstörten Infrastruktur beteiligen.

Bauernverband sieht starke Unterschiede beim Erntefortschritt

Der Deutsche Bauernverband (DBV) hat seinen ersten Bericht zum aktuellen Stand der Getreideernte vorgelegt. Wie der Verband am Donnerstag mitteilte, gibt es aufgrund des Wetters enorme Unterschiede des Erntefortschritts in verschiedenen Regionen. In den Hochwassergebieten könne es auf vielen Flächen zu Totalausfällen bei der Ernte kommen.

Rheinland-Pfalz schliesst Querdenken-Zentrum im Hochwassergebiet

Das rheinland-pfälzische Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung hat ein offenbar von Anhängern der Querdenken-Bewegung betriebenes Familienzentrum im vom Hochwasser betroffenen Bad Neuenahr-Ahrweiler verboten. "Zur Vermeidung einer im Raum stehenden Kindeswohlgefährdung" sei das "Angebot durch den Verein Initiative 'Eltern stehen auf e. V.' ab sofort zu unterbinden", bestätigte Landesamt-Präsident Detlef Placzek.

Montenegro beginnt mit Abzahlung von Kredit für von China gebaute Autobahn

Montenegro hat nach Angaben von Finanzminister Milojko Spajic eine erste Rate des chinesischen Kredits bezahlt, mit dem das Balkanland einen rund 40 Kilometer langen Autobahnabschnitt finanziert hat. Montenegro habe knapp 33 Millionen Dollar an die chinesische Exim-Bank überwiesen, sagte Spajic am Mittwoch der montenegrinischen Nachrichtenagentur Mina. Insgesamt beläuft sich der Kredit auf 944 Millionen Dollar.

Attentat auf Präsident von Madagaskar vereitelt

Die Sicherheitsbehörden von Madagaskar haben nach eigenen Angaben einen Anschlag auf Staatspräsident Andry Rajoelina vereitelt. Eine Gruppe madagassischer und ausländischer Staatsangehöriger habe geplant, "verschiedene madagassische Persönlichkeiten zu eliminieren und zu neutralisieren, darunter auch das Staatsoberhaupt", sagte Generalstaatsanwältin Berthine Razafiarivony am Mittwochabend in Antananarivo. Die Verdächtigen seien im Rahmen einer Ermittlung wegen der Gefährdung der Staatssicherheit festgenommen worden.

Macron beruft in Späh-Affäre Krisensitzung in Paris ein

In der Späh-Affäre um die Schadsoftware Pegasus hat der französische Präsident Emmanuel Macron eine Krisensitzung der Regierung einberufen. Das Verteidigungskabinett in Paris befasst sich am Donnerstagvormittag unter Macrons Leitung mit "der Pegasus-Affäre und der Frage der Cybersicherheit", wie Regierungssprecher Gabriel Attal dem Radiosender France Inter sagte. Der Präsident nehme die Sache "sehr ernst".

Saudi-Arabien weist Vorwürfe in "Pegasus-Affäre" zurück

Saudi-Arabien hat den Vorwurf, die Schadsoftware Pegasus zur Ausspähung von Journalisten und Menschenrechtsaktivisten genutzt zu haben, als "haltlos" zurückgewiesen. Unter Berufung auf einen Regierungsvertreter meldete die amtliche Nachrichtenagentur SPA am späten Mittwochabend, die Anschuldigungen seien "unwahr". Riad billige "derartige Praktiken" nicht.

Tadschikistans Armee hält wegen Taliban-Vormarsch Grossübung ab

Tadschikistans Armee hat angesichts des Vormarschs der radikalislamischen Taliban im Nachbarland Afghanistan ein Grossmanöver abgehalten. Die 230.000 Mitglieder der Sicherheitskräfte des zentralasiatischen Landes wurden auf Anweisung von Präsident Emomali Rachmon am frühen Donnerstagmorgen zu einer Übung für den Ernstfall gerufen. Die Regierung in Duschanbe verlegte zudem 20.000 Soldaten an die Grenze zu Afghanistan.

