ÜBERBLICK am Mittag/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

IWH: Konjunkturaussichten im Sommer günstig

Das Leibniz -Institut für Wirtschaftsforschung Halle (IWH) hat prognostiziert, dass das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Jahr 2021 um 3,9 Prozent und im Jahr 2022 um 4,0 Prozent zunehmen wird. "Im Sommer sind die konjunkturellen Aussichten in Deutschland günstig", erklärten die Ökonomen. "Weil die Pandemie auf dem Rückzug ist, dürften die Restriktionen, die die Aktivität in vielen Dienstleistungsbranchen behindert haben, nach und nach aufgehoben werden, und es ist mit einem kräftigen Schub bei den privaten Käufen zu rechnen."

EZB-Vorschlag: Grossbanken müssen Vorstandssitze mit Frauen besetzen

Die Europäische Zentralbank (EZB) will die Geschlechtervielfalt als Kriterium für die Zulassung von Bankvorständen und Führungskräften einführen, ein Schritt, der weiteren Druck auf einen Sektor ausüben würde, in dem die grosse Mehrheit der Führungspositionen immer noch von Männern besetzt ist.

EU und USA vor Einigung im Boeing-Airbus-Handelsstreit - Kreise

Die Europäische Union und die USA stehen nach Angaben von Diplomaten kurz vor einer Einigung zur Beilegung ihres 17-jährigen Handelsstreits über Subventionen für Boeing und Airbus SE. Die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, sagte vor dem Gipfeltreffen von EU und USA, sie sei "sehr positiv", dass am heutigen Dienstag eine Einigung verkündet werde. US-Präsident Joe Biden trifft am Mittag mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Ratspräsident Charles Michel in Brüssel zusammen, um auch über Handelsfragen zu sprechen.

Dekabank/Kater: EZB entscheidet im Herbst über PEPP

Die Europäische Zentralbank (EZB) wird nach Meinung von Dekabank-Chefvolkswirt Ulrich Kater im Herbst über einen Ausstieg aus dem Pandemiekaufprogramm PEPP beschliessen. "Wenn sich der Aufschwung fortsetzt, dann ist im Herbst absehbar, ob diese Unterstützung durch günstige Finanzierungsbedingungen noch notwendig ist", sagte Kater in einer Pressekonferenz. Wenn dann die Ampel "auf Grün" stehe, dann könnten die Käufe vorsichtig zurückgefahren werden. Kater sagte weiter, die im Herbst im zeitlichen Umfeld dieser Entscheidung zu erwartenden sehr hohen Inflationszahlen seien "nicht für bare Münze zu nehmen".

Schweizer Regierung erhöht BIP-Prognose für 2021

Die Schweizer Regierung hat ihre Prognose zur Wirtschaftsentwicklung in diesem Jahr erhöht. Die Expertengruppe des Staatssekretariats für Wirtschaft (Seco) rechnet jetzt mit einem Wachstum des Bruttoinlandsprodukts (BIP) von 3,6 (Prognose im März: 3,0) Prozent. Mit den Lockerungen der Corona-Massnahmen habe in der Binnenwirtschaft erwartungsgemäss eine kräftige Aufholbewegung eingesetzt. International habe sich die Konjunkturlage aufgehellt. "Es zeichnet sich eine schwungvolle Erholung ab", erklärte das Seco. Für 2022 wurde die BIP-Wachstumsprognose von 3,3 Prozent bestätigt.

Deutsche Industrie besorgt über chinesisches Gesetz gegen Sanktionen

Die deutsche Industrie zeigt sich besorgt über das neue chinesische Gesetz gegen ausländische Sanktionen. Wirtschaftliche Aktivitäten drohten zum Minenfeld zu werden. Das Gesetz komme zur Unzeit, erklärte Wolfgang Niedermark, Mitglied der Hauptgeschäftsführung des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI). Der Vorsitzende der konservativen EVP-Fraktion im Europaparlament, Manfred Weber, forderte, dass Europa die Naivität gegenüber China ablegen und mit Gegenmassnahmen reagieren müsse.

Ifo gegen Rückverlagerung von Produktion, Eingriffe in Lieferketten

Das Ifo Institut ist gegen eine allgemeine Rückverlagerung von Produktion nach Deutschland und gegen staatliche Eingriffe in Lieferketten. Als Alternative schlägt das Münchner Institut vor, die Bezugsquellen der deutschen Wirtschaft international vielfältiger zu machen. Dazu müssten der EU-Binnenmarkt vertieft und die Welthandelsorganisation gestärkt werden. Das Ifo betonte, die deutsche Volkswirtschaft profitiere wie kaum eine andere von offenen Weltmärkten.

Seehofer sieht "dickes Problem" durch Rechtsextremismus in Deutschland

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hat vor einer gestiegenen Gefahr durch Rechtsextremismus in Deutschland gewarnt. Es gebe eine "besondere Sicherheitslage, die ein dickes Problem ist", sagte Seehofer bei der Vorstellung des Verfassungsschutzberichts für das Jahr 2020 in Berlin. So habe die Corona-Pandemie zur Verstärkung der rechten Szene beigetragen. Die Zahl der Rechtsextremen sei auf etwa 33.300 gestiegen, von denen 13.300 potenziell gewaltorientiert seien.

Grossbritannien und Australien einigen sich auf Handelsabkommen

Grossbritannien hat sich nach Angaben der Regierung in London auf ein umfassendes Post-Brexit-Handelsabkommen mit Australien verständigt. Premierminister Boris Johnson bezeichnete die Einigung als "Neuanfang" in den Beziehungen, der von der gemeinsamen Geschichte beider Länder und "gemeinsamen Werten" untermauert werde. Das Freihandelsabkommen biete "fantastische Möglichkeiten für britische Unternehmen und die Verbraucher".

+++ Konjunkturdaten +++

Eurozone /Handelsbilanz Apr Überschuss 10,9 Mrd EUR (Vj Überschuss 2,3 Mrd EUR)

Eurozone/Exporte Apr -2,3%, Importe +2,4% gg Vormonat - saisonbereinigt

Eurozone/Handelsbilanz Apr saisonbereinigt Überschuss 9,4 Mrd EUR (März: Überschuss 18,3 Mrd EUR)

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

June 15, 2021 07:30 ET (11:30 GMT)