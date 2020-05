ÜBERBLICK am Mittag/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Deutscher Einkaufsmanagerindex steigt deutlicher als erwartet

Die Rezession in der deutschen Privatwirtschaft hat sich im Mai deutlicher als erwartet abgeschwächt. Der von IHS Markit berechnete aggregierte Einkaufsmanagerindex (PMI) des Outputs in Industrie und Dienstleistungssektor stieg auf 31,4 (April: 17,4) Punkte. Der Industrie-PMI erhöhte sich auf 36,8 (34,5) Punkte, den höchsten Stand seit März. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten 28,5 Punkte prognostiziert. Der Industrie-PMI erhöhte sich auf 36,8 (34,5) Punkte, erwartet worden waren 28,5 Punkte. Der Service-PMI legte auf 31,4 (16,2) Punkte zu, erwartet worden waren 26,0.

Sozialverband VdK fordert kräftige Anhebung des Mindestlohns auf 13 Euro

Der Sozialverband VdK fordert eine deutliche Erhöhung des gesetzlichen Mindestlohns, der aktuell bei 9,35 Euro liegt. "Der Mindestlohn muss steigen. Und zwar kräftig auf 13 Euro", sagte die VdK-Präsidentin Verena Bentele der "Rheinischen Post". Es könne nicht sein, dass genau die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wieder zurückstecken sollten, die gerade als systemrelevant eingestuft würden.

Euroraum-Einkaufsmanagerindex steigt stärker als erwartet

Die Rezession in der Privatwirtschaft des Euroraums hat sich im Mai etwas deutlicher als erwartet abgeschwächt. Der von IHS Markit berechnete aggregierte Einkaufsmanagerindex (PMI) des Outputs in Industrie und Dienstleistungssektor stieg auf 30,5 (April: 13,6) Punkte. Volkswirte hatten 24,0 Punkte prognostiziert. Der Industrie-PMI erhöhte sich auf 39,5 (33,4) Punkte. Volkswirte hatten 28,0 Punkte erwartet. Der Service-PMI legte auf 28,7 (12,0) Punkte zu, erwartet worden waren 24,4.

EU empfiehlt Schutzmasken und Abstandsregeln bei Flugreisen

Die EU hat Leitlinien zu Flugreisen während der Corona-Pandemie vorgelegt. Passagiere und Bordpersonal seien aufgerufen, medizinische Schutzmasken zu tragen, teilten die EU-Behörde für Luftfahrtsicherheit (EASA) und die EU-Krankheitsbekämpfungsbehörde (ECDC) am Mittwochabend mit. Zudem müssten Abstandsregeln "im Rahmen des Möglichen" eingehalten werden. Die EU wolle erreichen, dass sich Reisende auf ihren Flügen sicher fühlen, erklärte EU-Verkehrskommissarin Adina Valean. Der Lufverkehrsindustrie könne so geholfen werden, die Folgen der Pandemie in den Griff zu bekommen.

Ungarn schliesst Transitzone für Migranten nach EU-Kritik

Ungarn hat die Schliessung seiner umstrittenen Transitzone zur Unterbringung von Asylbewerbern angekündigt. Damit folge die Regierung einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH), sagte Regierungsmitglied Gergely Gulyas. Der EuGH hatte die Unterbringung von Asylbewerbern in einem abgeschotteten Containerlager an der ungarisch-serbischen Grenze in der vergangenen Woche als "Haft" eingestuft.

Türkische Zentralbank senkt Leitzins um 50 Basispunkte

Die türkische Zentralbank hat ihren Leitzins um einen halben Prozentpunkt gesenkt, um die Folgen des Coronavirus-Ausbruchs für die schwer getroffene Wirtschaft abzufedern. Die Währungshüter reduzierten den Satz von 8,75 auf 8,25 Prozent. Im Begleittext zur Zinsentscheidung hiess es erneut, es gebe Anzeichen dafür, dass sich die wirtschaftliche Aktivität seit Mitte März abgeschwächt habe.

