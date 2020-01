ÜBERBLICK am Mittag/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Euroraum-Inflation steigt im Dezember auf 1,3%

Der Inflationsdruck im Euroraum hat im Dezember aufgrund höherer Energie- und Nahrungsmittelpreise wie erwartet zugenommen. Nach Mitteilung von Eurostat stiegen die Verbraucherpreise gegenüber dem Vormonat um 0,3 Prozent und lagen um 1,3 (November: 1,0) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Die Kernverbraucherpreise (ohne Energie, Nahrungsmittel, Alkohol und Tabak) stiegen um 0,4 Prozent und lagen ebenfalls um 1,3 (1,3) Prozent über dem Vorjahresniveau. Die Entwicklung entsprach damit genau den Prognosen der von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte.

Euroraum-Einzelhandelsumsatz höher als erwartet

Der Einzelhandelsumsatz im Euroraum ist im November deutlicher als erwartet gestiegen. Nach Mitteilung von Eurostat erhöhte er sich gegenüber dem Vormonat um 1,0 Prozent und lag um 2,2 (Oktober: 1,7) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten einen monatlichen Umsatzzuwachs von nur 0,6 Prozent prognostiziert. Der zunächst für Oktober gemeldete Umsatzrückgang von 0,6 Prozent wurde zudem auf 0,3 Prozent revidiert.

Banken fragen 0,364 Milliarden Euro weniger EZB-Liquidität nach

Die Nachfrage der Banken des Euroraums nach Liquidität der Europäischen Zentralbank (EZB) hat beim einwöchigen Hauptrefinanzierungsgeschäft abgenommen. Wie die EZB mitteilte, wurden 1,104 Milliarden Euro nach 1,468 Milliarden in der Vorwoche zum Festzinssatz von 0,00 Prozent zugeteilt. Die Gebote von 20 (Vorwoche: 25) Instituten wurden voll bedient. Die Banken des Euroraums besorgten sich damit 0,364 Milliarden Euro weniger EZB-Liquidität.

Unions-Fraktionsvize Wadephul betont Fortsetzung deutschen Einsatzes im Irak

Unions-Fraktionsvize Johann Wadephul hat versichert, dass der Einsatz deutscher Soldaten im Irak keineswegs beendet sei. Ein Teil der Truppe werde zwar aus Sicherheitsgründen nach Jordanien verlegt, sagte Wadephul im RBB nach Angaben des Senders. "Entscheidend ist aber, dass der ganz grosse Teil des Kontingents in Erbil, also im Irak, bleibt", hob der stellvertretende CDU/CSU-Fraktionsvorsitzende hervor.

Mehr als 30 Tote bei Gedränge im Trauermarsch für getöteten iranischen General

Bei einer Massenpanik während der Trauerfeier für den bei einem US-Drohnenangriff getöteten iranischen General Kassem Soleimani sind am Dienstag Dutzende Menschen ums Leben gekommen. Mehr als 30 Menschen seien während der Prozession in der Stadt Kerman gestorben, berichtete das iranische Staatsfernsehen. Mehrere Menschen seien zudem verletzt worden, sagte der Leiter der nationalen Rettungsdienste, Pir Hossein Kuliwand, im Fernsehen.

Ministertreffen mit Maas zu Iran und Libyen am Dienstag in Brüssel

Die Aussenminister Deutschlands, Frankreichs, Grossbritanniens und Italiens kommen am Dienstag in Brüssel zu einem Sondertreffen zum Iran und zu Libyen zusammen. Dies bestätigten mehrere EU-Diplomaten der Nachrichtenagentur AFP.

UN-Sonderbeauftragter "wütend" über ausländische Einmischung in Libyen

Nach der Entsendung türkischer Truppen nach Libyen hat sich der UN-Sonderbeauftragte Ghassan Salame "wütend" über die ausländische Einmischung in dem nordafrikanischen Krisenstaat gezeigt. Salame rief nach einer Sitzung des UN-Sicherheitsrats am Montag in New York alle am Konflikt beteiligten Länder zu einem Rückzug "aus dem libyschen Albtraum" auf.

Neue SPD-Spitze will Verringerung deutscher Rüstungsexporte

Die neue SPD-Führung dringt auf eine Reduzierung der deutschen Rüstungsexporte. Die Bundesregierung müsse Waffenexporte restriktiver handhaben, sagte Parteichef Norbert Walter-Borjans den Zeitungen der Funke Mediengruppe von Dienstag. Es sei "inakzeptabel", wie häufig deutsche Waffen in Krisenregionen und Diktaturen auftauchten.

Frankreichs Regierung bei Rentenreform kompromissbereit

Nach mehr als einmonatigen Protesten gegen die Rentenreform in Frankreich hat sich die Regierung kompromissbereit gezeigt. Premierminister Edouard Philippe sagte vor einer neuen Verhandlungsrunde mit den Gewerkschaften, er sei "offen für Gespräche über viele Themen". Der grösste Gewerkschaftsbund CFDT forderte erneut einen Verzicht auf die geplante Erhöhung des Rentenalters von 62 auf 64 Jahre.

Kurz erneut als österreichischer Bundeskanzler vereidigt

Sebastian Kurz ist am Dienstag in Wien zum zweiten Mal als österreichischer Bundeskanzler vereidigt worden. Bei einer Zeremonie in der Hofburg legten Kurz und der neue Vize-Regierungschef Werner Kogler von den Grünen vor Staatspräsident Alexander Van der Bellen ihren Amtseid ab.

Emissonsrelevanter Energieverbrauch Deutschlands sinkt

Der direkt mit Treibhausgas- und Luftschadstoffemissionen verbundene Energieverbrauch Deutschlands ist zwischen 2010 und 2017 um 4,7 Prozent gesunken. Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamts (Destatis) trug 2017 überwiegend der Verbrauch von Mineralölen (36,0 Prozent), Gasen (27,4 Prozent) und Kohle (23,1 Prozent) zum emissionsrelevanten Energieverbrauch bei. Auf erneuerbare Energien, etwa Holz, Biodiesel oder Siedlungsabfälle entfielen 9,5 Prozent.

DGB gegen CSU-Pläne für "Renten-Starterkit"

Der Vorschlag der CSU für ein "Renten-Starterkit" ist beim Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) auf starke Ablehnung gestossen. "Offensichtlich hat die CSU den Finanzmarktcrash von 2008 schon vergessen - ihr Vorschlag zeugt von unerschütterlichem Vertrauen in die dauerhaften Renditen am Kapitalmarkt", sagte DGB-Vorstandsmitglied Annelie Buntenbach dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Mehr als jeder zweite Internetnutzer ist Opfer von Cyberkriminellen

Mehr als jeder zweite Internetnutzer in Deutschland ist im vergangenen Jahr Opfer von Cyberkriminellen geworden. Insgesamt 55 Prozent der Onliner waren von kriminellen Vorfällen im Internet betroffen - ein Anstieg um 5 Prozentpunkte, wie aus Umfrage im Auftrag des Digitalverbands Bitkom hervorgeht.

CO2-Emissionen auf Rekordtief gesunken - Ökostrom überholt Kohle

Die Erneuerbaren Energien haben erstmals mehr Strom produziert als Kohle und Kernkraft zusammen, wodurch die Treibhausgasemissionen in Deutschland auf ein Rekordtief sanken. Das geht aus der Jahresauswertung 2019 der Denkfabrik Agora Energiewende hervor. Die Emissionen sanken demnach um mehr als 50 Millionen Tonnen und lagen etwa 35 Prozent unter dem Niveau von 1990.

CO2-Preis verteuert Heizöl in ersten fünf Jahren um 1.200 Euro

Der im Zuge des Klimapakets eingeführte CO2-Preis verteuert den Betrieb fossiler Heizungen für Hausbesitzer deutlich. In den ersten fünf Jahren betrage der Zuschlag für einen jährlichen Verbrauch von 2.000 Liter Heizöl insgesamt rund 1.200 Euro. Darauf weist das vom Umweltministerium Baden-Württemberg geförderte Informationsprogramm Zukunft Altbau unter Verweis auf Berechnungen Fachzeitschrift Gebäudeenergieberater hin. Die Annahmen gelten für ein 150-Quadratmeter-Haus mit durchschnittlichem Energiestandard.

Schäden durch Brände in Australien mindestens 435 Mio Euro

Die Schäden der riesigen Brände in Australien haben sich bereits auf mehrere hundert Millionen Euro summiert. Bislang seien im Zusammenhang mit den Feuern Schadensmeldungen in Höhe von 700 Millionen australischen Dollar (435 Millionen Euro) eingegangen, erklärte der Rat der Versicherungen von Australien am Dienstag.

+++ Konjunkturdaten +++

CHINA

Währungsreserven Dez 3,108 Bill USD (Nov: 3,096 Bill USD)

Währungsreserven Dez steigen um 12,33 Mrd USD zum Vormonat

ITALIEN

Verbraucherpreise Dez vorl. +0,2% gg Vm, +0,5% gg Vj

