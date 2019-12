ÜBERBLICK am Mittag/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Talfahrt der deutschen Industrie lässt im November weiter nach

Die deutsche Industrie hat ihre Talfahrt im November weiter verlangsamt. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) der Industrie stieg auf 44,1 Punkte von 42,1 im Vormonat, wie das IHS Markit Institut bei einer zweiten Veröffentlichung mitteilte. Im Zuge des ersten Ausweises war lediglich ein Anstieg auf 43,8 Punkte berichtet worden. Volkswirte hatten im Mittel mit einer Bestätigung des ersten Ausweises gerechnet.

Industrie in der Eurozone erholt sich im November weiter

Die Industrie der Eurozone hat sich im November weiter erholt. Insgesamt blieb der Sektor aber unterhalb der Wachstumsschwelle. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) für den Sektor legte auf 46,9 Punkte zu, wie das IHS Markit Institut bei einer zweiten Veröffentlichung mitteilte. Bei der ersten Veröffentlichung war ein Wert von 46,6 Zähler ausgewiesen worden, Volkswirte hatten eine Bestätigung dieses ersten Ausweises erwartet. Im Oktober hatte der Index bei 45,9 Punkte gelegen.

Kramp-Karrenbauer lehnt Neuverhandlung des Koalitionsvertrags ab

CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer hat nach dem Votum für eine neue SPD-Spitze eine Neuverhandlung des Koalitionsvertrags abgelehnt. Sie sagte im ZDF-Morgenmagazin, dass CDU und CSU seit der Unterzeichnung des Koalitionsvertrags die Parteiführung ausgewechselt hätten, "ohne dass wir jeweils, dass wir die gesamte Koalition und den Vertrag in Frage gestellt hätten".

Seibert: Neuverhandlung von Koalitionsvertrag steht nicht an, Merkel aber gesprächsbereit

Regierungssprecher Steffen Seibert hat die Gesprächsbereitschaft von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) gegenüber der neuen SPD-Führung betont, eine Neuverhandlung des Koalitionsvertrages aber abgelehnt. "Die Bundeskanzlerin ist grundsätzlich, und so sollte es in einer Koalition ja auch sein, zur Zusammenarbeit bereit, sie ist zum Gespräch bereit, wie es in einer Koalition üblich ist", sagte Seibert bei einer Pressekonferenz in Berlin.

Esken: SPD will nicht Nachverhandlung, sondern Update des Koalitonsvertrags

Die neue SPD-Führung strebt nach den Worten der designierten Parteichefin Saskia Esken keine Neuverhandlung des Koalitionsvertrags an, sondern ein "Update" aufgrund einer inzwischen veränderten Situation. "Es geht übrigens auch nicht ums Neuverhandeln, das ist vielleicht auch das Missverständnis, den Begriff haben wir nicht verwendet", sagte Esken im RBB und ging damit auf kritische Äusserungen aus der Union ein.

Altmaier hält an umstrittener Abstandsregelung für Windräder fest

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier pocht auf eine gesetzliche Regelung für den Mindestabstand von Windrädern zur Wohnbebauung. Er glaube, "dass es richtig ist, bei der Windenergie den von der grossen Koalition beschlossenen Mindestabstand von 1.000 Metern festzuschreiben", sagte der CDU-Politiker dem Handelsblatt. Es gebe "eine klare Beschlusslage der gesamten Koalition", ergänzte der Minister. "Wir brauchen auch einen Konsens mit den Windkraftgegnern, wenn der Ausbau von Windparks wieder in Gang kommen soll", sagte Altmaier.

Altmaier erwägt Förderung europäischer 5G-Hersteller

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat eine mögliche industriepolitische Förderung europäischer 5G-Ausrüster erwogen. "In einer hochgradig globalisierten Welt ist es immer ein Problem, wenn ein Unternehmen Monopolist ist", sagte Altmaier im Interview mit dem Handelsblatt. "Deshalb müssen wir uns auch die Frage stellen, was wir tun müssen, damit in Europa grosse, kräftige Netzausrüster entstehen, die dann auch im Wettbewerb mit Huawei bestehen."

UN-Klimakonferenz in Madrid begonnen

In Madrid hat am Montag die UN-Klimakonferenz begonnen. Zum Auftakt wählte UN-Generalsekretär Antonio Guterres drastische Worte, um das Ausmass der Klimakrise deutlich zu machen und ein rasches Umsteuern einzufordern. Die Menschheit müsse wählen zwischen dem Weg der "Hoffnung" und dem der "Kapitulation" beim Klimaschutz. "Wollen wir wirklich als die Generation in Erinnerung bleiben, die den Kopf in den Sand steckte, die herumbummelte, während die Erde in Flammen stand?", fragte er.

Schulze ruft UN-Klimagipfel zu ehrgeizigen Beschlüssen auf

Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) hat die UN-Klimakonferenz zu ehrgeizigen Beschlüssen aufgefordert. "Der internationale Klimaschutz tritt in eine entscheidende Phase", erklärte Schulze am Montag zum Auftakt des Gipfels in Madrid. "Je länger wir warten, desto schwieriger und teurer wird es." Schulze erinnerte daran, dass das Pariser Abkommen vorgibt, "dass alle Staaten bis zur nächsten Weltklimakonferenz Ende 2020 in Glasgow ihre überarbeiteten nationalen Klimaschutzbeiträge vorlegen müssen". Das sei "die Chance für den nächsten grossen Schritt beim Klimaschutz".

Deutschland will neuen Schwung in die festgefahrene EU-Asylreform bringen

Deutschland will neuen Schwung in die festgefahrene EU-Asylreform bringen. "Entscheidend ist, dass es jetzt passiert", sagte Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) am Montag vor einem Treffen mit EU-Kollegen in Brüssel. Zuvor habe er sich mit den neuen für Migration zuständigen Mitgliedern der EU-Kommission getroffen, um über einen entsprechenden Vorstoss der Bundesregierung zu beraten.

Frankreich hält trotz möglicher US-Strafzölle an Digitalsteuer fest

Ungeachtet möglicher US-Strafzölle will Frankreich an seiner Digitalsteuer für Internetkonzerne festhalten. Wirtschaftsminister Bruno Le Maire sagte dem Radiosender France Inter, Frankreich werde "niemals" auf die Steuer verzichten. Die US-Regierung wollte sich im Laufe des Tages zu möglichen Strafmassnahmen äussern.

Russland und China feiern Fertigstellung der Gaspipeline "Kraft Sibiriens"

Russland und China haben am Montag die Fertigstellung der Pipeline "Kraft Sibiriens" gefeiert, die spätestens ab 2023 die Volksrepublik mit Erdgas versorgen soll. Es handle sich um ein "wahrhaft historisches Ereignis nicht nur für den Energiemarkt weltweit, sondern für Russland und China", sagte der russische Präsident Wladimir Putin bei einer im russischen Fernsehen übertragenen Videokonferenz mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping.

+++ Konjunkturdaten +++

Frankreich/Einkaufsmanagerindex verarb. Gewerbe Nov 51,7 (2. Veröff.)

Frankreich/Einkaufsmanagerindex verarb. Gewerbe Nov PROG: 51,6

Frankreich/Einkaufsmanagerindex verarb. Gewerbe Okt war 50,7

Italien/Einkaufsmanagerindex verarbeit. Gewerbe Nov 47,6

Italien/Einkaufsmanagerindex verarbeit. Gewerbe Nov PROG: 47,7

Italien/Einkaufsmanagerindex verarbeit. Gewerbe Okt bei 47,7

GB/Einkaufsmanagerindex verarbeit. Gewerbe Nov 48,9

GB/Einkaufsmanagerindex verarbeit. Gewerbe Nov PROG: 48,3

GB/Einkaufsmanagerindex verarbeit. Gewerbe Okt war 49,6

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

December 02, 2019 07:30 ET (12:30 GMT)