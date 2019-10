ÜBERBLICK am Mittag/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Durchbruch in den Brexit-Verhandlungen kurz vor dem EU-Gipfel

Durchbruch bei den Brexit-Verhandlungen: Kurz vor Beginn des EU-Gipfels haben sich Grossbritannien und die EU auf eine Vereinbarung geeinigt. "Wo ein Wille ist, ist auch ein Deal - wir haben einen", schrieb EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker auf Twitter. Er schlage dem Gipfel der Staats- und Regierungschef nun vor, das Abkommen zu billigen. Auch der britische Premierminister Boris Johnson gab die Einigung bekannt. Er sprach von einem "grossartigen neuen Deal".

Nordirische DUP lehnt Brexit-Deal weiterhin ab

Nach der Einigung zwischen Grossbritannien und der EU auf ein Brexit-Abkommen ist eine Zustimmung des britischen Parlaments ungewiss. Die nordirische Partei DUP blieb dabei, dass sie die Zoll- und Zustimmungsregelungen ablehnt, wie die Nachrichtenagentur AFP aus Parteikreisen erfuhr. Der Chef der oppositionellen Labour-Partei, Jeremy Corbyn, rief die Abgeordneten des britischen Parlaments auf, das Abkommen abzulehnen.

Barnier: Johnson zuversichtlich zu Ratifizierung von Brexit-Deal im Unterhaus

Der britische Premierminister Boris Johnson hat sich nach EU-Angaben zuversichtlich gezeigt, die Vereinbarung zum Brexit durch das britische Unterhaus zu bringen. Johnson habe in einem Telefongespräch mit EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker gesagt, er habe "Vertrauen in seine Fähigkeit, eine Mehrheit im Unterhaus zu überzeugen", sagte EU-Verhandlungsführer Michel Barnier. Grossbritannien und die EU hatten sich kurz vor Beginn des EU-Gipfels auf ein Abkommen zum Brexit geeinigt.

Merkel: Lösung für Brexit gleicht "Quadratur des Kreises"

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sieht Fortschritte in den Brexit-Gesprächen, dennoch gleiche eine Lösung einer "Quadratur des Kreises". "Wir sind auf einem besseren Weg als zuvor", sagte sie am Donnerstag im Bundestag in einer Regierungserklärung zum anstehenden Gipfel der Europäischen Union. "Aber, das muss ich heute Morgen ganz klar sagen, wir sind noch nicht am Ziel." Bislang haben sich die EU und London noch nicht auf einen neuen Brexit-Vertrag einigen können.

Schulz warnt Merkel vor voreiligem Kompromiss mit Grossbritannien

Der Europapolitiker Martin Schulz (SPD) hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) eindringlich vor vorschnellen Kompromissen in der Brexit-Frage gewarnt. Bei dem am heutigen Donnerstag beginnenden Gipfel der Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union in Brüssel dürfe es keinen voreiligen Kompromiss geben, um das Problem des Brexits endlich vom Tisch zu bekommen, warnten Schulz. Denn der britische Premierminister Boris Johnson verfolge keine Politik im Interesse der Europäischen Union.

Merkel pocht bei EU-Beitrag auf Rabatt für Deutschland

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) beharrt bei den Verhandlungen über den zukünftigen Finanzrahmen der Europäischen Union auf einen Rabatt für den Nettozahler Deutschland. Geplant seien Ausgaben von 1 Prozent der Wirtschaftsleistung für die nach dem Austritt Grossbritanniens aus der EU verbleibenden 27 Mitgliedstaaten.

Merkel: China-Politik wird Schwerpunkt der deutschen EU-Präsidentschaft

Deutschland will die Beziehungen zu China zum Schwerpunkt seiner europäischen Ratspräsidentschaft im nächsten Jahr machen, kündigte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Donnerstag an. "Denn heute haben wir keine einheitliche China-Politik der Europäischen Union. Und das ist nicht gut für die Europäische Union", sagte Merkel im Bundestag. "Es ist nämlich entscheidend, dass Europa mit einer Stimme spricht."

Bafin-Chef Hufeld warnt vor "perfektem Sturm" für Banken

Felix Hufeld, Präsident der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin), hat Finanzunternehmen angesichts wachsender Risiken und dauerhaft niedriger Zinsen eindringlich zum Gegensteuern aufgefordert. Das Zinsumfeld sei eine "Realität, die die Banken anerkennen müssen und nicht immer nur bejammern dürfen", sagte Hufeld der Wirtschaftswoche. Manager müssten ihre Unternehmen jetzt "wetterfest" machen.

Merkel ruft Türkei erneut zur Waffenruhe auf

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat die Türkei erneut zum sofortigen Stopp der Offensive in Syrien aufgerufen. Mehrfach habe sie Präsident Recep Tayyip Erdogan in den vergangenen Tagen "eindringlich dazu aufgerufen", die Militäroffensive gegen die kurdische YPG-Miliz "umgehend zu beenden", sagte Merkel bei ihrer Regierungserklärung in Berlin anlässlich des Europäischen Rates am heutigen Donnerstag und Freitag. "Das wiederhole ich hier an dieser Stelle."

Syrische Kurden werfen Türkei Einsatz von Napalm und Phosphor vor

Die kurdische Selbstverwaltung in Nordsyrien hat der Türkei bei ihrer Militäroffensive den Einsatz von verbotenen Waffen wie Napalm und Phosphor vorgeworfen. "Im offensichtlichen Verstoss gegen das Recht und die internationalen Verträge wird die türkische Aggression gegen (Ras al-Ain) mit allen Arten von Waffen geführt", erklärte die Verwaltung der kurdischen Autonomieregion. So würden verbotene Waffen wie Napalm und Phosphor eingesetzt.

Aktivisten: Türkische Armee und Verbündete nehmen Teile syrischer Grenzstadt ein

Acht Tage nach Beginn der türkischen Militäroffensive in Nordsyrien haben die türkische Armee und ihre Verbündeten nach Angaben der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte Teile der strategisch wichtigen nordsyrischen Grenzstadt Ras al-Ain eingenommen. Nach den intensiven Luftangriffen der vergangenen Tage hätten sie bis Donnerstagmorgen "etwa die Hälfte der Stadt eingenommen", sagte der Leiter der in London ansässigen Organisation, Rami Abdel Rahman.

Aktivisten: Mehr als 300.000 Menschen in Nordsyrien auf der Flucht

Seit Beginn der türkischen Militäroffensive in Nordsyrien sind nach Schätzungen der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte mehr als 300.000 Menschen aus der Grenzregion geflüchtet. Wie die in London ansässige Organisation mitteilte, floh die Mehrzahl aus den umkämpften Gebieten um die syrischen Städte Tal Abjad und Kobane sowie aus der syrischen Provinz Hassake. Die Vereinten Nationen hatten bislang von 160.000 in die Flucht getriebenen Zivilisten gesprochen.

