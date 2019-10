ÜBERBLICK am Mittag/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Johnson: Brexit-Vorschlag sieht keine Kontrollen an irischer Grenze vor

Der britische Premierminister Boris Johnson sieht in seinen Vorschlägen für ein neues Brexit-Abkommen mit der EU keine Kontrollen an der irischen Grenze vor. Johnson sagte am Mittwoch in seiner Abschlussrede beim Tory-Parteitag in Manchester, er hoffe, Brüssel werde sich auf seinen Kompromissvorschlag einlassen. Erneut bekräftigte er, dass Grossbritannien die EU am 31. Oktober verlassen werde - "komme, was wolle".

Juncker telefoniert mit Johnson am Nachmittag zum Brexit

In den Gesprächen über neue Vorschläge Grossbritanniens zum Brexit telefoniert EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker am Nachmittag mit Premierminister Boris Johnson. Das Telefonat sei für 17.15 Uhr geplant, sagte eine Sprecherin am Mittwoch. Ihr zufolge hat die EU bisher noch keinen Vorschlag aus London erhalten. Die EU wolle eine Vereinbarung, sagte sie. Dafür müssten aber alle Voraussetzungen der EU für die Lösung des Nordirland-Problems erfüllt werden.

Institute senken Wachstumsprognose erneut deutlich

Die deutschen Konjunkturforscher sehen das Wachstum noch einmal klar pessimistischer als im Frühjahr. "Die führenden deutschen Wirtschaftsforschungsinstitute haben ihre Konjunkturprognose für Deutschland deutlich nach unten korrigiert", teilte das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) mit, das die Federführung für das neue Herbstgutachten der Ökonomen hat. Die Forscher erwarten darin nun für 2019 einen Zuwachs des Bruttoinlandsproduktes (BIP) um 0,5 Prozent, nachdem sie im Frühjahr 0,8 Prozent Wachstum vorausgesagt hatten.

EZB teilt bei Dollar-Tender 37,5 Millionen zu

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat bei ihrem Dollar-Tender mit einer Laufzeit von sieben Tagen 37,5 Millionen US-Dollar an zwei Banken zugeteilt. In der Vorwoche hatten sechs Banken eine Summe von 972,7 Millionen nachgefragt und erhalten. Der Tender hat einen Festzinssatz von 2,36 (zuvor: 2,41) Prozent.

Kabinettsbeschluss zu Klimapaket wird um eine Woche geschoben

Die Verabschiedung des Klimapakets der Bundesregierung wird sich verzögern. Das Kabinett habe die Langfassung der bereits beschlossenen Eckpunkte verschoben, bestätigte ein Regierungssprecher gegenüber Dow Jones Newswires. Das Klimaschutzprogramm 2030 werde nun erst "nächste Woche im Kabinett verabschiedet". Medienberichten zufolge sollte das Projekt bereits an diesem Mittwoch im Kabinett auf der Tagesordnung stehen. In der Koalition habe es aber offenbar keine Einigung gegeben.

Einige Facebook-Partner bei Libra bedenken das Projekt - Kreise

Einige der Finanzpartner von Facebook bei der geplanten Kryptowährung Libra überdenken offenbar ihre Projekt-Beteiligung wegen der Ressentiments in Europa und den Vereinigten Staaten. Wie mit der Sache vertraute Personen sagten, hätten Visa, Mastercard und weitere Unternehmen die Bitte von Facebook, das Projekt öffentlich zu unterstützen, wegen der regulatorischen Widerstände abgelehnt. Diese Zurückhaltung erschwere es Facebook, das Projekt auf Kurs zu halten.

Deutsche werden immer reicher - Ungleichheit der Vermögen aber weiterhin hoch

Das Vermögen der Deutschen hat in den vergangenen Jahren deutlich zugelegt - die Ungleichheit ist aber nach wie vor auf einem hohen Niveau. Nach einer Analyse des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW Berlin) verfügte die Bevölkerung in Deutschland ab 17 Jahren über ein Nettovermögen von knapp 103.000 Euro pro Kopf im Jahr 2017, das waren 22 Prozent mehr als noch fünf Jahre zuvor. Ostdeutsche liegen mit 55.000 Euro aber weit unter diesem Durchschnitt.

Tourismus wächst im Osten schwächer als im Westen

Der Tourismus ist in Ostdeutschland in den vergangenen Jahren schwächer gewachsen als im Westen. Wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch vor dem Tag der Deutschen Einheit mitteilte, nahm die Zahl touristischer Übernachtungen in den ostdeutschen Bundesländern ohne Berlin von 2008 bis 2018 um 18,4 Prozent auf 82,6 Millionen zu. In Westdeutschland stieg sie um 28,6 Prozent auf 362,5 Millionen.

Australiens Premier nennt umstrittenes Trump-Telefonat "ziemlich ereignislos"

Australiens Premierminister Scott Morrison hat sein umstrittenes Telefonat mit US-Präsident Donald Trump als "ziemlich ereignislos" bezeichnet. Es sei "nicht ungewöhnlich", einem US-Präsidenten die Kooperation in laufenden Ermittlungen zuzusagen, sagte Morrison am Mittwoch dem Sender Sky News. Trump habe ihn lediglich nach einer "Kontaktperson" in der australischen Regierung für Anfragen der US-Regierung zur Untersuchung von Russland-Sonderermittler Robert Mueller gefragt, sagte Morrison weiter.

Tausende protestieren in Hongkong nach Polizeischuss auf jungen Demonstranten

Einen Tag nach den gewaltsamen Protesten in Hongkong mit einem durch einen Polizeischuss verletzten Demonstranten sind erneut tausende Menschen auf die Strasse gegangen. Schüler, Studenten und Büroangestellte zogen am Mittwoch trotz eines Demonstrationsverbots durch das Zentrum der chinesischen Sonderverwaltungszone. Stunden zuvor hatten hunderte junge Menschen an einem Sitzstreik an der Schule des durch den Polizeischuss verletzten 18-Jährigen teilgenommen.

Steinmeier fordert mehr bundesweite Beachtung für ostdeutsche Lebensgeschichten

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wünscht sich mehr bundesweite Beachtung für die Biografien und Lebensgeschichten von Menschen aus dem Osten Deutschlands. "Viele ostdeutsche Geschichten sind noch kein selbstverständlicher Bestandteil unseres gesamtdeutschen 'Wir' geworden", sagte er am Mittwoch in Berlin.

Thüringens Regierungschef Ramelow sieht Beitrag von Ostdeutschen nicht anerkannt

Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) sieht die Leistungen der Menschen in Ostdeutschland auch fast 30 Jahre nach dem Mauerfall noch immer nicht gewürdigt. "Der Osten hat einen gewichtigen Beitrag geleistet für das Wohlergehen unseres Landes", erklärte der Politiker am Mittwoch in Erfurt zum bevorstehenden Tag der deutschen Einheit. Es werde "Zeit, dies auch gesamtdeutsch anzuerkennen".

IWH: Subventionen für Ost-Industrie fehlgeleitet

Das Leibniz -Institut für Wirtschaftsforschung in Halle (IWH) hat die Subventionen für ostdeutsche Industrieunternehmen kritisiert. In den vergangenen Jahrzehnten seien neue Jobs vor allem in unternehmensnahen Dienstleistungen entstanden, sagte IWH-Präsident Reint Gropp dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Ostdeutschland habe "mit Gewalt und gegen den Strom versucht, Industriearbeitsplätze zu erhalten". Das sei teuer gewesen und habe meistens nicht geklappt.

Giffey: Grundrente ohne Bedürftigkeitsprüfung hilft Frauen

Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) hat kurz vor den Feierlichkeiten zur Wiedervereinigung die Einführung einer Grundrente ohne Bedürftigkeitsprüfung gefordert, um vor allem Frauen besserzustellen. Das Konzept würdige neben der reinen Arbeitsleistung eines Menschen auch dessen Beiträge zur Kindererziehung und Pflege von Angehörigen, sagte Giffey dem ARD-Morgenmagazin.

Experten fordern einheitliches Basisregister für Unternehmen

Regierungsberater haben Einsparpotenzial in dreistelliger Millionenhöhe bei der Bürokratie identifiziert. Die Einführung eines bundeseinheitlichen Basisregisters würde Unternehmen jährlich um rund 216 Millionen Euro entlasten, heisst es im Abschlussbericht der ressortübergreifenden Bund-Länder-Arbeitsgruppe zur Reduzierung von Statistikpflichten, die dem Bundeskabinett in Berlin vorgelegt wurden.

Künast legt Beschwerde gegen umstrittenes Urteil zu Beleidigungen ein

Die Grünen-Politikerin Renate Künast geht gegen das umstrittene Urteil des Landgerichts Berlin zu Hasskommentaren gegen sich vor. Künast werde zusammen mit der Organisation HateAid am Mittwoch Beschwerde einlegen, teilte HateAid mit. Dann muss sich das Berliner Kammergericht mit dem Fall befassen.

+++ Konjunkturdaten +++

MBA Market Index Woche per 27. Sep +8,1% auf 553,8 (Vorwoche: 512,2)

MBA Purchase Index Woche per 27. Sep +0,9% auf 263,8 (Vorwoche: 261,4)

MBA Refinance Index Woche per 27. Sep +14,2% auf 2.202,6 (Vorwoche: 1.928,0)

