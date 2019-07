ÜBERBLICK am Mittag/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Deutsche Dienstleister wachsen im Juni solide

Die gewerblichen Dienstleister in Deutschland sind im Juni solide gewachsen. Allerdings signalisierten die Daten auch eine wachsende Besorgnis im Hinblick auf die Zukunftsaussichten, so dass die Erwartungen so gedämpft ausfielen wie zuletzt Ende 2015. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) für den Servicebereich stieg auf 55,8 Punkte von 55,4 im Vormonat, wie das IHS Markit Institut in einer zweiten Veröffentlichung berichtete. Das ist der höchste Stand seit neun Monaten.

Wachstum im Euroraum belebt sich im Juni

Das Wachstum in der Eurozone hat sich im Juni leicht belebt. Der Sammelindex für die Produktion der Privatwirtschaft der Eurozone, der Industrie und Dienstleistungen umfasst, stieg auf 52,2 Zähler von 51,8 im Vormonat, wie das IHS Markit Institut bei einer zweiten Veröffentlichung berichtete. Beim ersten Ausweis war ein Anstieg auf 52,1 Punkte gemeldet worden. Volkswirte hatten eine Bestätigung dieses Werts erwartet.

"Lagarde-Effekt" drückt Bund-Rendite auf Rekordtief -0,40%

Am europäischen Anleihemarkt geht es mit den Renditen querbeet weiter nach unten. Dabei ist die Rendite der deutschen zehnjährigen Bundesanleihe auf ein Rekordtief von minus 0,40 Prozent gesunken. Die ohnehin an den Märkten bereits kursierende Fantasie bezüglich einer lockereren Geldpolitik - geschürt von taubenhaften Aussagen aus den Kreisen der EZB angesichts diverser Risiken für die Konjunktur - wird verstärkt von der Personalie Christine Lagarde .

VCI senkt nach schwierigem Halbjahr Prognose 2019

In der Chemiebranche hinterlässt die konjunkturelle Abkühlung immer tiefere Spuren. Die Geschäftserwartungen der Branche sind angesichts der schwierigen globalen Rahmenbedingungen zurzeit wenig optimistisch. Vor diesem Hintergrund wird der Verband der chemisch-pharmazeutischen Industrie (VCI) für das Gesamtjahr pessimistischer und senkte seine Prognose. Der Chemieverband geht jetzt von einem Produktionsrückgang in der Branche von 4 Prozent aus.

Schwedens Notenbank lässt Leitzins bei minus 0,25 Prozent

Die schwedische Zentralbank hat ihren Leitzins bei minus 0,25 Prozent konstant gehalten. Auch ihren Zinspfad liess sie intakt, erklärte aber, dass sie vor dem Hintergrund der gestiegenen wirtschaftlichen Unsicherheit im Ausland vorsichtig bleiben werde. Die Riksbank geht nach wie vor davon aus, dass die nächste Zinserhöhung gegen Ende dieses oder zu Beginn des nächsten Jahres erfolgen wird.

EZB teilt bei Dollar-Tender 42,5 Millionen zu

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat bei ihrem Dollar-Tender mit einer Laufzeit von sieben Tagen 42,5 Millionen US-Dollar an drei Banken zugeteilt. In der Vorwoche hatte eine Bank eine Summe von 17 Millionen nachgefragt und erhalten. Der Tender hat einen Festzinssatz von 2,87 (zuvor: 2,89) Prozent.

IMK: Deutschland bleibt bei Arbeitskosten im Mittelfeld

Deutschland verharrt trotz des langjährigen wirtschaftlichen Booms bei den Arbeitskosten im oberen Mittelfeld Westeuropas. Im vergangenen Jahr sind die deutschen Arbeitskosten nominal um 2,3 Prozent gestiegen und damit einen halben Prozentpunkt niedriger als im EU-Durchschnitt und wie im Mittel des Euroraums. Das ergab eine Studie des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) der Hans-Böckler-Stiftung, die in Berlin vorstellt wurde. Damit bleibt Deutschland mit Arbeitskosten von 35 Euro pro Stunde innerhalb der EU auf Position sieben.

FDP-Klimakonzept fordert Emissionshandel im Verkehr

Die FDP im Bundestag hat eine deutliche Ausweitung des EU-Emissionshandels gefordert. Um die Klimaschutzziele der Bundesregierung einzuhalten, müssten die Bereiche Verkehr, Gebäude und Wärme in das Zertifikatesystem einbezogen werden. Dies sei auch in Einklang mit EU-Recht, wie die Fraktionsvorsitzenden Frank Sitta und Michael Theurer sowie der klimapolitische Sprecher der Fraktion, Lukas Köhler, in Berlin mitteilten.

