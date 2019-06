ÜBERBLICK am Mittag/Konjunktur, Zentralbanken, -2

Banken dürfen für das Geldabheben am Schalter eine Gebühr verlangen. Wie der Bundesgerichtshof (BGH) entschied, muss die Bank auch keine bestimmte Anzahl von kostenlosen Ein- und Auszahlungen einräumen. Damit gaben die Richter der Sparkasse im bayerischen Günzburg Recht, die je nach Kontomodell für die Auszahlung von Bargeld am Schalter ein Entgelt von 1 oder 2 Euro verlangt.

Hongkongs Regierungschefin Lam entschuldigt sich bei Bevölkerung

Hongkongs Regierungschefin Carrie Lam hat sich für die Tumulte entschuldigt, die durch ihren Entwurf für ein umstrittenes Auslieferungsgesetz ausgelöst worden sind. Sie persönlich habe "viel von der Verantwortung" zu übernehmen, sagte Lam auf einer Pressekonferenz. Es habe "Kontroversen, Zwist und Ängste in der Gesellschaft" gegeben. "Dafür biete ich allen Menschen in Hongkong meine aufrichtigste Entschuldigung an."

June 18, 2019 07:30 ET (11:30 GMT)