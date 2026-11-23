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23.11.2026 18:59:41
ÜBERBLICK am Abend/Konjunktur, Zentralbanken, Politik
Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires
US-Geschäftsaktivität expandiert im November mit geringerem Tempo
Die Geschäftstätigkeit der US-Privatwirtschaft hat ihre Expansion im November mit einem verlangsamten Tempo fortgesetzt. Dies geht aus einer monatlichen Umfrage hervor, die am Montag veröffentlicht wurde. Der vorläufige S&P Global Flash US Composite PMI, der auf Umfragen unter Dienstleistungs- und Industrieunternehmen basiert, fiel von 55,9 im Oktober auf 54,6 Zähler. Ein Wert von über 50 signalisiert ein Wachstum der Aktivität. Der Stand im November markierte ein Viermonatstief, wie aus der Erhebung hervorgeht. Der Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor sank von 56,1 im Oktober auf 54,7 Zähler, was ebenfalls einem Viermonatstief entsprach.
Chicago-Fed-Index zeigt verlangsamtes Wirtschaftswachstum im Oktober
Ein monatlicher Index zur Einschätzung des US-Wirtschaftswachstums ist im vergangenen Monat gesunken. Dies geht aus Daten der Federal Reserve Bank of Chicago hervor. Der nationale Aktivitätsindex der Notenbank fiel im Oktober auf minus 0,06 Punkte, nach 0,05 Zählern im September. Ein Wert unter Null signalisiert, dass die Gesamtwirtschaft unterhalb ihrer historischen Trendrate im Durchschnitt wächst. Produktionsbezogene Indikatoren trugen mit minus 0,07 Punkten zum Index bei, nach plus 0,13 Punkten im September. Die Kategorie für privaten Konsum und Wohnungsbau verbesserte sich gegenüber September, verblieb jedoch im negativen Bereich, wie die Chicago Fed mitteilte.
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DJG/DJN/mgo
(END) Dow Jones Newswires
November 23, 2026 13:00 ET (18:00 GMT)
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