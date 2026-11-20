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20.11.2026 18:59:41
ÜBERBLICK am Abend/Konjunktur, Zentralbanken, Politik
Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires
Verbraucherstimmung hellte sich im November auf
Die Verbraucherstimmung hat sich im November nach Angaben der monatlichen Umfrage der University of Michigan aufgehellt. Gleichwohl verharrt sie weiterhin nahe historisch niedrigen Werten, was die weit verbreitete wirtschaftliche Frustration der Amerikaner widerspiegelt. Der Stimmungsindex der Erhebung beendete den November bei 51,5 Zählern, was einem Anstieg gegenüber 48 Punkten im Oktober entspricht. Dies stellte zugleich eine Verbesserung gegenüber dem vorläufigen November-Wert von 51 Punkten dar, welcher Anfang dieses Monats veröffentlicht worden war.
USA bringen Nato-Mitgliedschaft für die Ukraine ins Spiel
In vertraulichen Friedensgesprächen während der vergangenen Monate hat Jared Kushner, Schwiegersohn und Sondergesandter von US-Präsident Donald Trump, eine Idee erörtert, die einst als von vornherein chancenlos galt: eine Nato-Mitgliedschaft für die Ukraine im Gegenzug für Gebietsabtretungen an Russland. Das berichteten mit der Angelegenheit vertraute Personen. Zuletzt erörterte Kushner diese Möglichkeit in der vergangenen Woche mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und europäischen Vertretern auf einem Militärflugplatz in Dublin, wie informierte Personen berichten. Dort trafen die US-Gesandten mit Selenskyj, dessen Berater Rustem Umjerow sowie ausgewählten europäischen nationalen Sicherheitsberatern zusammen.
EU-Ratspräsident offen für "engstmögliche Beziehung" mit Grossbritannien
Die EU ist offen für eine engere Beziehung mit Grossbritannien. "Wir bleiben offen für die engstmögliche Beziehung zwischen der Europäischen Union und dem Vereinigten Königreich", sagte EU-Ratspräsident Antonio Costa am Freitag in Brüssel. Der britische Premierminister Andy Burnham hielt sich für ein Gipfeltreffen zwischen Grossbritannien und der EU in der belgischen Hauptstadt auf. Ziel des Treffens war es, Vereinbarungen zu Themen wie Jugendmobilität und Lebensmittelexporten zu treffen.
+++ Konjunkturdaten +++
*Eurozone/Verbrauchervertrauen (Vorabschätzung) Nov unverändert bei -14,2
Kontakt: redaktion.de@dowjones.com
DJG/DJN/apo/mgo
(END) Dow Jones Newswires
November 20, 2026 13:00 ET (18:00 GMT)
Trading Signals: Swisscom - Zu viel des Guten?
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