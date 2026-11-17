Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Europa steht kurz vor Einigung auf nächsten EZB-Präsidenten - Kreise

Die europäischen Staats- und Regierungschefs steuern auf eine Einigung zu, den spanischen Ökonomen Pablo Hernández de Cos zum nächsten Präsidenten der Europäischen Zentralbank (EZB) zu ernennen. Frankreich und Deutschland werden voraussichtlich die Kandidatur von Hernández de Cos unterstützen und sich im Gegenzug Sitze im einflussreichen EZB-Direktorium sichern, wie Diplomaten der Europäischen Union und ein hochrangiger deutscher Regierungsvertreter sagten. Der 55-jährige Hernández de Cos würde die Nachfolge von Christine Lagarde antreten, die ihr Amt am 7. Februar niederlegt.

Fed-Vertreter Musalem sieht Notwendigkeit mehrerer Zinserhöhungen vor Frühjahr 2027

Alberto Musalem, Präsident der Federal Reserve Bank of St. Louis, erklärte, dass die Notenbank die Zinsen vor dem kommenden Frühjahr voraussichtlich mehrmals anheben müsse, wenn sie die Inflation unter Kontrolle bringen wolle. In Redenotizen für eine Veranstaltung in Buenos Aires sagte Musalem am Dienstag, die anhaltend starke Nachfrage sowie der anhaltende Angebotsdruck schienen die Inflation auf einem erhöhten Niveau zu halten, bis die US-Notenbank Massnahmen zur Straffung der Geldpolitik ergreife.

US-Einzelhandelsumsatz steigt im Oktober wie erwartet

Der Umsatz im US-Einzelhandel hat sich im Oktober erwartungsgemäss entwickelt. Wie das Census Bureau mitteilte, stiege die Umsätze gegenüber dem Vormonat um 0,2 Prozent, was der Prognose der von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte entsprach. Die Umsätze ohne Kfz erhöhten sich um 0,6 Prozent, erwartet worden waren 0,4 Prozent. Der Umsatzzuwachs im September von 0,8 Prozent wurde bestätigt, der vorläufig für den Umsatz ohne Kfz gemeldete Anstieg von 0,9 Prozent wurde auf 1,1 Prozent revidiert. Jahresraten konnten die Statistiker nicht melden, weil im Oktober 2025 wegen der Schliessung von Behörden keine Umsatzstatistik erhoben worden war.

US-Industrieproduktion sinkt im Oktober

Die Industrieproduktion in den USA ist im Oktober gesunken. Die Produktion ging im vergangenen Monat um 0,4 Prozent zurück, nachdem sie im September noch um 0,7 Prozent gestiegen war. Vom Wall Street Journal befragte Analysten hatten für Oktober einen Zuwachs um 0,1 Prozent erwartet. Der Ausstoss des verarbeitenden Gewerbes legte nach Angaben der Fed um 0,3 Prozent zu. Die Förderung im Bergbau sank indessen um 0,8 Prozent. Die Kapazitätsauslastung verringerte sich im Oktober auf 76,4 Prozent, wohingegen der WSJ-Konsens bei 76,8 Prozent gelegen hatte.

US-Importpreise steigen im Oktober erneut

Die US-Importpreise sind im Oktober den dritten Monat in Folge sprunghaft gestiegen. Dies teilte das Bureau of Labor Statistics (BLS) mit. Insgesamt kletterten die Einfuhrpreise im vergangenen Monat um 1,1 Prozent. Dies entsprach dem gleichen Zuwachs wie im September, so das BLS. Von The Wall Street Journal befragte Ökonomen hatten einen moderateren Anstieg um 0,7 Prozent prognostiziert. Die Behörde war nicht in der Lage, eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr für diesen Monat anzugeben, da sie aufgrund des Regierungsstillstands im vergangenen Herbst keine Erhebungsdaten für Oktober 2025 erfasst hatte. Die Einfuhrpreise enthalten weder Zölle, wie etwa die von der Trump-Regierung auf Importe erhobenen Abgaben, noch Transportkosten.

Fed-Gouverneurin Cook will nicht zur Anhörung ins Weisse Haus

Fed-Gouverneurin Lisa Cook wird nach Aussage eines Anwalts nicht an einer Anhörung im Weissen Haus über ihre mögliche Entlassung teilnehmen, sofern die Trump-Regierung nicht einen hochrangigen Wirtschaftsberater aus dem Gremium abzieht und die Regeln für die Offenlegung von Beweismitteln ändert. Damit verschärft sich die Pattsituation im Vorfeld der für den 14. Dezember angesetzten Sitzung. In einem auf Montag datierten Schreiben an den Rechtsberater des Weissen Hauses, William Scharf, erklärte Cooks Anwalt Abbe Lowell, seine Mandantin habe "keine rechtliche Verpflichtung, an einer unfairen Anhörung teilzunehmen", und warf dem Weissen Haus vor, "lediglich einen 'wichtigen Grund' für ein bereits vorab feststehendes Entlassungsergebnis konstruieren" zu wollen.

Lagerbestände der US-Unternehmen steigen im September

Die Lagerbestände der US-Unternehmen sind im September wie erwartet gestiegen. Dies teilte das Handelsministerium mit. Über Hersteller, Einzelhändler und Grosshändler hinweg legten die Bestände im Monatsvergleich um 0,5 Prozent auf 2,873 Billionen US-Dollar für September zu. Dies entsprach den Prognosen der vom Wall Street Journal befragten Analysten. Im August waren die Vorräte um 0,4 Prozent gestiegen. Das Verhältnis von Lagerbeständen zu Umsätzen lag im September bei 1,33, nach revidiert 1,35 im August. Damit lag es unter dem Wert von 1,42 im Vorjahresmonat. Eine sinkende Kennziffer deutet darauf hin, dass die Umsätze stärker zulegten als die Aktivitäten zur Wiederauffüllung der Bestände.

Stimmung der US-Wohnungsbauunternehmen fällt im November auf 14-Jahres-Tief

Das Vertrauen unter den US-Wohnungsbauunternehmen ist auf den niedrigsten Stand seit April 2012 gesunken. Zunehmende Belastungen bei der Erschwinglichkeit und zögerliche Käufer drückten die Stimmung spürbar. Der NAHB/Wells Fargo Housing Market Index, ein Stimmungsbarometer für den Markt für neu gebaute Einfamilienhäuser, sank im November auf 25 Zähler. Dies stellt den niedrigsten Stand seit 14 Jahren dar. "Die Bauunternehmen sehen sich in der heutigen Wirtschaft mit vielfältigen Herausforderungen konfrontiert", sagte NAHB-Vorsitzender Bill Owens.

Schuldenfinanzierte KI-Rechenzentrumsinvestitionen erhalten kräftigen Steuerschub

Die Aufnahme von Unternehmenskrediten zur Finanzierung von Investitionen in künstliche Intelligenz hat massiven Rückenwind von der US-Bundesregierung erhalten: einen negativen Steuersatz von 46 Prozent. Dies geht aus einer Schätzung des eher linksgerichteten Tax Policy Center hervor. "Der Ausbau der KI ist eine der grössten wirtschaftlichen Wetten in der Geschichte der USA, und das Steuerrecht ermutigt Unternehmen dazu, diese mit geliehenem Geld einzugehen", schrieben Thomas Brosy und Elena Patel von dem Zentrum. Die steuerliche Subvention beruht auf der Kombination zweier weithin verfügbarer Abzugsmöglichkeiten.

+++ Konjunkturdaten +++

US/Redbook: Einzelhandelsumsatz erste 2 Wochen Nov +9,8% gg Vorjahr

DJG/DJN/apo/brb

(END) Dow Jones Newswires

November 17, 2026 13:00 ET (18:00 GMT)