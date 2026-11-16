Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 15’193 0.6%  SPI 21’346 0.4%  Dow 51’644 -1.3%  DAX 26’599 -0.6%  Euro 0.9234 -0.1%  EStoxx50 6’348 -0.6%  Gold 3’849 -0.8%  Bitcoin 54’520 -0.4%  Dollar 0.8401 0.2%  Öl 92.6 -3.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA994529UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Zurich Insurance1107539Holcim1221405Novartis1200526Partners Group2460882ABB1222171Rheinmetall345850
Anzeige

Das nächste Wettrennen um Infrastruktur könnte in Megawatt gemessen werden

Hier informieren
Top News
Krisen-Schutz im Superwahljahr 2027: Taugen Gold, Anleihen und Rüstung noch?
So viel Verlust hätte ein Investment in Ethereum Classic von vor 5 Jahren bedeutet
So viel Wert wäre mit einer Investition in Bitcoin Cash von vor 5 Jahren verloren gegangen
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Stromknappheit durch KI: Diese sechs Aktien profitieren laut Morgan Stanley - Bloom Energy vorn
Suche...
16.11.2026 18:59:41

ÜBERBLICK am Abend/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Warsh: Fed modelliert Auswirkungen der KI auf die Wirtschaft

Die US-Notenbank Fed beginnt nach den Worten ihres Vorsitzenden Kevin Warsh mit der Modellierung von Szenarien über die möglichen Auswirkungen von Künstlicher Intelligenz (KI) auf die Wirtschaft. Dies schliesse Szenarien ein, in denen Arbeitnehmer von KI verdrängt werden oder enttäuschende Aktienrenditen den breiteren Markt belasten würden. Warsh hielt am Montag die Eröffnungsrede auf einem Symposium, auf dem untersucht wird, wie sich KI auf die Wirtschaft auswirken dürfte. Er äusserte sich nicht zu den kurzfristigen Aussichten für die Zinssätze oder die Wirtschaft. Er betonte, dass die Szenarien veranschaulichend seien und nicht dazu dienten, Vorhersagen zu treffen. "Wir können die Zukunft nicht kennen und sollten nicht so tun, als wäre es anders", sagte Warsh.

Industrieaktivität in New York schwächt sich nach Oktober-Anstieg ab

Die Geschäftsaktivität der New Yorker Industrie ist im November moderat gewachsen und hat sich nach dem Wachstumsschub im Oktober verlangsamt. Dies geht aus der jüngsten Monatsausgabe des Empire State Manufacturing Survey hervor. Wie die Filiale der US-Notenbank in New York mitteilte, lag der Index der allgemeinen Geschäftsbedingungen für das verarbeitende Gewerbe im Bundesstaat bei 7,8 Punkten, nach einem Mehrjahreshoch von 25,5 Punkten im Oktober. Von The Wall Street Journal befragte Ökonomen hatten im Konsens einen geringeren Rückgang auf 16,7 Punkte erwartet.

Trump könnte sich mit Nordkoreas Kim während Asienreise treffen

US-Präsident Donald Trump könnte sich während seiner Asienreise in dieser Woche mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un in China treffen. "Wir könnten Kim Jong Un dabei haben, er könnte kommen, ich weiss es nicht, das liegt an Präsident Xi", sagte Trump Reportern am Montag beim Verlassen des Weissen Hauses.

Starke britische Inflationsdaten würden Zinserhöhung der Bank of England im Dezember stützen

Die am Mittwoch anstehenden britischen Inflationsdaten könnten laut Enrique Diaz-Alvarez von Ebury in einer Research Note Aufschluss über das künftige Tempo der Zinserhöhungen durch die Bank of England geben. Ein stärker als erwartet ausfallender Wert könnte der Bank of England den Weg für eine Zinsanhebung im Dezember ebnen, meint Diaz-Alvarez. Anleger preisen eine Wahrscheinlichkeit von 91 Prozent für eine Zinserhöhung der Bank of England im Dezember ein und rechnen bis Juni 2027 fest mit insgesamt drei Zinsschritten nach oben, wie Daten der LSEG zeigen. Allerdings dürfte die Bank of England die Zinsen kaum so kräftig anheben, wie die Märkte einpreisen, meint Diaz-Alvarez.

Kanadische Inflation im Oktober stabil bei 3,1 Prozent

Kanadas jährliche Inflationsrate hat sich im Oktober stabil gehalten. Ein breiter Preisdruck, angeführt von höheren Energie-, Lebensmittel- und Bekleidungspreisen, wurde durch sinkende Kosten für Mobilfunktarife sowie einen verlangsamten Anstieg der Mieten ausgeglichen. Der Verbraucherpreisindex des Landes stieg im Vergleich zum Vorjahr um 3,1 Prozent, was dem Zuwachs des Vormonats entsprach, wie Statistics Canada am Montag mitteilte. Ökonomen hatten eine leichte Beschleunigung der Teuerung auf 3,2 Prozent erwartet.

Gouverneur der Bank of Canada Macklem geht im Juni

Der Gouverneur der Bank of Canada, Tiff Macklem, wird nach dem Ablauf seiner siebenjährigen Amtszeit im Juni nicht im Amt bleiben. Dies gab er am Montag bekannt. Mit dieser formellen Entscheidung fällt der inoffizielle Startschuss für das Rennen um die Nachfolge an der Spitze der kanadischen Notenbank.

Kontakt: redaktion.de@dowjones.com

DJG/DJN/

(END) Dow Jones Newswires

November 16, 2026 13:00 ET (18:00 GMT)

In eigener Sache

Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte

Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.

Weiterlesen!
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?

In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.

https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

19:00 Logo WHS Anthropic-IPO: Claude geht an die Börse – was Anleger jetzt wissen sollten!
09:12 Marktüberblick: Versorger gesucht
09:11 SMI gönnt sich Verschnaufpause
08:19 UBS Logo UBS KeyInvest: NASDAQ 100 – Wieder abwärts?
13.11.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 22.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Intel, SanDisk
13.11.26 Anthropic IPO: Ein bedeutender Börsengang der KI-Branche
12.11.26 US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
12.11.26 Julius Bär: 14.25% p.a. JB Autocallable Barrier Reverse Convertible (75%) auf OC Oerlikon Corp AG
05.10.26 ETF Compass Q3-Review: Satelliten mit bis zu 68 Prozent Plus, doch Clean Energy stürzt ab
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’869.86 19.12 S5SB6U
Short 16’169.46 13.86 SAP7BU
Short 16’771.92 8.91 S9BPVU
SMI-Kurs: 15’192.58 16.11.2026 17:31:52
Long 14’593.33 19.37 SNC6BU
Long 14’290.30 13.99 S5CGBU
Long 13’666.17 8.94 SFBNWU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Bitcoin-Kurs nähert sich 65'000 US-Dollar: Entzieht der Anthropic-Börsengang dem Kryptomarkt Kapital?
Stromknappheit durch KI: Diese sechs Aktien profitieren laut Morgan Stanley - Bloom Energy vorn
Bitcoin-Ausverkauf am Wochenende: Kurs fällt zeitweise Richtung 62'000 US-Dollar
Rückenwind für die Novo Nordisk-Aktie: So bleiben Anleger bei Rücksetzern auf der sicheren Seite
Musk warnt vor KI-Pleiten: Droht den Börsen 2027 ein Crash, und wie sollten Anleger reagieren?
Rheinmetall-Aktie fester: Buy-Bewertung durch Goldman Sachs
SMI beendet Handel in Grün - neues Hoch -- DAX fällt schlussendlich zurück -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich schwächer
Siemens Energy-Aktie im Minus: Neue Analyse von Deutsche Bank AG
Microsoft: Kommen bei Stabilisierung voran

Top-Rankings

KW 46: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 46: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 46: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.