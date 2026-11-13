Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 15’106 -0.3%  SPI 21’258 -0.3%  Dow 52’348 0.1%  DAX 26’750 -0.1%  Euro 0.9253 0.2%  EStoxx50 6’387 -0.2%  Gold 3’874 -0.1%  Bitcoin 57’300 -3.8%  Dollar 0.8388 0.0%  Öl 96.3 0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Anzeige

Wo Infrastruktur auf Innovation trifft

Hier informieren
Top News
Innerlich gekündigt: So erkennt man die innere Kündigung - und das kann dagegen helfen
Zwei positive Signale für die Amazon-Aktie: Focus-List-Platz bei JPMorgan und Cashflow-Ausblick von Dan Ives
Analysten-Lieblinge enttäuschen: Was die schwache Performance für Anleger heisst
Ausblick: Ballard Power legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Barbell-Strategie: Das sollten Anleger über die "Hantelstrategie" wissen
Suche...
Plus500 Depot
13.11.2026 19:01:42

ÜBERBLICK am Abend/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

US-Erzeugerpreise steigen im Oktober innerhalb historischer Prognosespanne

Der US-Erzeugerpreisindex ist im Oktober um 0,3 Prozent gestiegen. Damit lag der Zuwachs innerhalb der Spanne historischer Prognosen des Wall Street Journal für diesen Indikator. Ohne die volatilen Preise für Nahrungsmittel und Energie stiegen die Erzeugerpreise im Oktober gegenüber September ebenfalls um 0,3 Prozent. Auch dieser Wert bewegte sich innerhalb der Spanne historischer Prognosen.

Kanadischer Grosshandelsumsatz stieg im September um 0,7%

Der kanadische Grosshandel hat sich im September erholt. Getrieben wurde diese Entwicklung von höheren Umsätzen bei Computern und Kommunikationsgeräten sowie einer Belebung im Fahrzeugsektor. Die Grosshandelsumsätze stiegen gegenüber dem Vormonat saisonbereinigt um 0,7 Prozent auf 92,46 Milliarden kanadische Dollar, was umgerechnet 64,85 Milliarden US-Dollar entspricht. Dies teilte die Statistikbehörde Statistics Canada am Freitag mit. Das Ergebnis fiel damit besser aus als die vorläufige Schätzung der Behörde, die nach einem Rückgang von 1,4 Prozent im Vormonat von einem Zuwachs um 0,5 Prozent ausgegangen war.

Kanadas Fabrikumsätze im September unverändert

Die kanadische Industrieaktivität ist im September ins Stocken geraten. Trotz des Rückenwinds durch höhere Energiepreise belastete ein deutlicher Rückgang des Verkaufsvolumens bei Primärmetallen das Ergebnis schwer. Die Fabriklieferungen veränderten sich im Vergleich zum Vormonat kaum und beliefen sich auf saisonbereinigt 80,25 Milliarden kanadische Dollar, was rund 56,29 Milliarden US-Dollar entspricht, wie Statistics Canada am Freitag mitteilte. Dies fiel schwächer aus als die frühere Schätzung der Statistikbehörde, die von einem Anstieg um 0,1 Prozent ausgegangen war, nachdem die Erlöse im August um nach oben revidierte 1,8 Prozent gestiegen waren.

Mögliche Überbewertung des Zinspfads der EZB gilt als konstruktiv für Eurozone-Anleihen

Anleger überschätzen womöglich das Ausmass der Zinserhöhungen durch die Europäische Zentralbank, weshalb RBC BlueBay Asset Management die Renditen von Staatsanleihen aus der Eurozone "relativ konstruktiv" beurteilt, schreibt Fixed-Income-Chief-Investment-Officer Mark Dowding in einem Kommentar. "In Europa könnte die Inflation um diese Zeit im nächsten Jahr durchaus wieder unter 2 Prozent liegen, da sich Basiseffekte, die die Inflation angetrieben haben, umkehren", schreibt er. "Folglich glauben wir weiterhin, dass die Märkte die Möglichkeit unterschätzen, dass die EZB nach einer erneuten Zinserhöhung im kommenden Dezember eine Zinspause einlegen und die Zinsen dann noch vor Ende 2027 senken könnte." Dieser Ausblick stimme RBC BlueBay in seinen Einschätzungen mit Blick auf die europäischen Renditen "relativ konstruktiv", meint Dowding.

+++ Konjunkturdaten +++

DJG/DJN/apo

(END) Dow Jones Newswires

November 13, 2026 13:02 ET (18:02 GMT)

In eigener Sache

Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte

Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.

Weiterlesen!
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?

In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.

https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

14.11.26 Logo WHS Siemens, D-Wave Quantum & AppLovin: Die spannendsten Aktienanalysen der Woche
13.11.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 22.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Intel, SanDisk
13.11.26 SMI setzt abermals neue Bestmarke
13.11.26 Anthropic IPO: Ein bedeutender Börsengang der KI-Branche
13.11.26 Marktüberblick: Quartalszahlen im Fokus
13.11.26 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – Neues Jahrestief im Chart
12.11.26 US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
12.11.26 Julius Bär: 14.25% p.a. JB Autocallable Barrier Reverse Convertible (75%) auf OC Oerlikon Corp AG
05.10.26 ETF Compass Q3-Review: Satelliten mit bis zu 68 Prozent Plus, doch Clean Energy stürzt ab
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’719.07 19.42 SQRBDU
Short 16’022.65 13.90 S4QBAU
Short 16’669.66 8.71 SLB6MU
SMI-Kurs: 15’106.12 13.11.2026 17:30:00
Long 14’437.06 19.30 SGWFBU
Long 14’116.36 13.77 S3BFPU
Long 13’495.65 8.86 SYBVIU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Bitcoin-Kurs nähert sich 65'000 US-Dollar: Entzieht der Anthropic-Börsengang dem Kryptomarkt Kapital?
Goldpreis im Fokus: Warum die Zentralbanken ihre Reserven neu ausrichten
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Bitcoin-Prognose bis 2036: JPMorgan entwirft drei mögliche Szenarien
KW 46: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Nervosität im Halbleitersektor: Wie Anleger ihr Depot gegen einen KI-Crash absichern
Microsoft: Kommen bei Stabilisierung voran
Midterms: Schwere Niederlage für Trumps Republikaner bei Kongresswahl
KW 46: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Aktien Schweiz Eröffnung: SMI von Verkaufswelle erfasst

Top-Rankings

KW 46: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 46: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 46: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.