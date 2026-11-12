Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Verkäufe bestehender US-Häuser sinken auf 16-Jahres-Tief

Die Zahl der Verkäufe bestehender Häuser in den USA ist im Oktober deutlicher als erwartet gesunken. Wie die National Association of Realtors (NAR) mitteilte, ging sie gegenüber dem Vormonat um 5,5 Prozent auf 3,75 Millionen zurück. Das war das niedrigste Niveau seit 2010. Volkswirte hatten mit einem Rückgang um 3,8 Prozent gerechnet. Die Verkäufe von bestehenden Häuser machen mehr als 90 Prozent des Absatzvolumens am US-Häusermarkt aus, die übrigen sind Neubauten. Der Medianpreis eines bestehenden Hauses betrug 416.700 Dollar und damit 0,4 Prozent mehr als im Vorjahresmonat. Der Bestand unverkaufter Häuser wurde auf 5,1 Monatsangebote beziffert.

Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe steigen stärker als erwartet

Die Zahl der Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe hat in der vergangenen Woche ihren jüngsten Abwärtstrend umgekehrt. Sie stieg deutlicher als erwartet, verharrt jedoch weiterhin auf einem historisch niedrigen Niveau. In der Woche bis zum 7. November stellten 200.000 Menschen einen Erstantrag auf Arbeitslosenunterstützung. Dies teilte das Arbeitsministerium am Donnerstag mit. Das waren 9.000 Anträge mehr als der nach oben korrigierte Wert von 191.000 aus der Vorwoche. Von The Wall Street Journal befragte Ökonomen hatten mit einem Anstieg auf 195.000 Neuanträge gerechnet.

US-Rohöllagerbestände steigen unerwartet und deutlich

Die Rohöllagerbestände in den USA haben sich in der Woche zum 6. November 2026 entgegen den Erwartungen nicht verringert, sondern sind deutlich gestiegen. Sie erhöhten sich nach Angaben der staatlichen Energy Information Administration (EIA) um 4,657 Millionen Barrel gegenüber der Vorwoche. Von Dow Jones Newswires befragte Analysten hatten dagegen einen Rückgang um 0,7 Millionen Barrel vorhergesagt. In der Vorwoche hatten sich die Lagerbestände um 0,865 Millionen Barrel reduziert. Die Benzinbestände nahmen nach EIA-Angaben um 1,799 Millionen Barrel zu. Analysten hatten ein konstantes Niveau vorhergesagt, nachdem die Vorräte in der vorangegangenen Woche um 0,222 Millionen gesunken waren. Die Ölproduktion in den USA war in der Woche mit 14,0 Millionen Barrel pro Tag in etwa so hoch wie in der Vorwoche. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum ergab sich ein Zuwachs von 0,2 Millionen Barrel.

Trump: USA brauchen keinen Deal mit dem Iran

US-Präsident Donald Trump hält ein Abkommen mit dem Iran nach eigenen Angaben für unnötig. Er würde es vorziehen, dass sich der bisherige Verhandlungsführer, Vizepräsident JD Vance, stattdessen um die Überprüfung demokratisch regierter US-Städte kümmern solle. "Ich habe Vizepräsident Vance gebeten, seine volle und uneingeschränkte Aufmerksamkeit auf die massive Korruption und Kriminalität in den von Demokraten regierten Städten und Bundesstaaten in den gesamten USA zu richten", schrieb Trump in den sozialen Medien. "Wir brauchen kein Abkommen mit dem Iran. Diese Zeiten sind längst vorbei. Wir haben ihr Geld, Hunderte von Milliarden Dollar, und wir kontrollieren ihre Meerenge!"

IG Metall kündigt 24-Stunden-Warnstreiks an

Die IG Metall hat 24-stündige Warnstreiks in der Metall- und Elektroindustrie angekündigt. Damit reagiert die Gewerkschaft nach eigenen Angaben auf die Verweigerungshaltung der Arbeitgeber in der laufenden Tarifrunde und weitet den Protest der Beschäftigten deutlich aus. Zuvor hatten bereits 464.000 Beschäftigte mit stundenweisen Warnstreiks bundesweit Druck für mehr Geld und eine sichere Zukunft gemacht. "Die Arbeitgeber wollen diese Tarifrunde zu einem Grundsatzstreit machen: Es geht längst nicht mehr nur um Geld und Jobs, sondern um die Frage, ob tarifliche Standards, Mitbestimmung und verlässliche Regeln auch künftig gelten", sagte die Erste Vorsitzende der IG Metall, Christiane Benner.

BVerfG verwirft Verfahren gegen PEPP-Programm der EZB

Das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) hat zwei Verfahren, die sich gegen das Pandemie-Notfallkaufprogramm des Eurosystems (Pandemic Emergency Purchase Programme - PEPP) richten, verworfen. Das Gericht begründete die Entscheidung damit, dass sich die Beschwerdeführer nicht hinreichend mit den Positionen von Bundesregierung und Bundestag zum PEPP auseinandergesetzt hätten. Sie hatten der EZB und den Zentralbanken des Euroraums eine Überschreitung ihrer Kompetenzen ("ultra vires") vorgeworfen.

Goldman Sachs sieht Risiko von Inflationsüberraschungen

Analysten von Goldman Sachs sehen das Risiko, dass die Inflation in nächster Zeit etwas höher als erwartet ausfallen wird. "Konsensprognosen waren in der Vergangenheit eher konservativ, wenn es darum ging, Preisänderungen auf vorgelagerten Wirtschaftsstufen einzupreisen. Der historische Zusammenhang zwischen solchen Schocks und monatlichen Inflationsüberraschungen lässt für die kommenden neun Monate auf ein kumulatives Aufwärtspotenzial von 0,1 bis 0,2 Prozentpunkten gegenüber den Konsensschätzungen schliessen", schreiben sie in einer Analyse.

Ukraine beklagt neuerliche Ausfälle von Starlink

Die Ukraine sieht ihre Drohneneinsätze erneut durch Einschränkungen bei der militärischen Nutzung des Satelliteninternets Starlink behindert. Ukrainische Drohnen, die auf Starshield - eine militärische Version des Starlink-Dienstes von SpaceX - angewiesen sind, verlieren die Verbindung, wenn sie schneller als 100 Meilen pro Stunde fliegen, erklärte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj auf Telegram.

Demokraten leiten Untersuchung gegen Trumps Spendensammlerin O'Rourke ein

Die Demokraten, die künftig die Kontrolle über wichtige Untersuchungsausschüsse des US-Kongresses übernehmen werden, nehmen Präsident Donald Trumps Chef-Fundraiserin Meredith O'Rourke ins Visier. Sie fordern Auskünfte über ihre Rolle bei der Beschaffung von mehr als 800 Millionen US-Dollar für zentrale Projekte des Präsidenten und erklären, ihr Vorgehen "rieche nach potenzieller Korruption". Ein am Mittwoch versandtes Schreiben legt dar, was damit gemeint ist: Darin werden Fälle aufgelistet, in denen Grosskonzerne - darunter Capital One, die Softbank Group und Lockheed Martin - erhebliche Summen für Projekte von hoher Priorität für Trump spendeten und anschliessend eine Vorzugsbehandlung durch die US-Bundesregierung erfuhren.

DJG/DJN/apo/hab

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November 12, 2026 13:00 ET (18:00 GMT)