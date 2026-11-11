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11.11.2026 18:59:42
ÜBERBLICK am Abend/Konjunktur, Zentralbanken, Politik
Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires
Sachverständigenrat hebt deutsche Wachstumsprognosen an
Der Sachverständigenrat (SVR) Wirtschaft hat seine Prognosen für das Wirtschaftswachstum Deutschlands im laufenden und kommenden Jahr angehoben, warnt aber zugleich vor einer Überforderung der öffentlichen Finanzen durch Verteidigungs- und Zinsausgaben. Wie der SVR in seinem Jahresgutachten mitteilte, rechnet er für 2026 mit einem Anstieg des preisbereinigten Bruttoinlandsprodukts (BIP) um 1,3 (Mai-Prognose: 0,5) Prozent und für 2027 mit 1,0 (0,8) Prozent Wachstum. "Dazu tragen insbesondere eine unerwartet starke Entwicklung der Exporte sowie kreditfinanzierte staatliche Ausgaben bei", heisst es im Jahresgutachten des Gremiums, dem fünf führende Ökonomen und Ökonominnen angehören.
Opec-Förderung nähert sich dank saudischer Erholung Vorkriegsniveau
Die Opec-Mitglieder haben ihre Rohölproduktion im Oktober in Richtung des Vorkriegsniveaus gesteigert. Alternative Pipelines und andere Ausweichlösungen ermöglichten es Saudi-Arabien und anderen grossen Produzenten, trotz anhaltender Bedrohungen für wichtige Schifffahrtsrouten mehr Öl zu exportieren.
Mexikos Industrieproduktion sinkt im September stärker als erwartet
Die mexikanische Industrieproduktion ist im September stärker als erwartet gesunken. Ausschlaggebend hierfür waren Produktionsrückgänge in zentralen Bereichen des verarbeitenden Gewerbes sowie eine nachlassende Bauaktivität. Bereinigt um saisonale Effekte ging die Industrieproduktion gegenüber August um 1,4 Prozent zurück, wie die nationale Statistikbehörde Inegi mitteilte. Von dem Wall Street Journal befragte Analysten hatten lediglich mit einem Rückgang um 0,3 Prozent gerechnet.
+++ Konjunkturdaten +++
DJG/DJN/apo
(END) Dow Jones Newswires
November 11, 2026 13:00 ET (18:00 GMT)
Trading Signals: Lonza - Mit neuer Power zu alten Höhen
Lonza drückt aufs Tempo: Mit der Übernahme des US-Geschäfts von Merck treibt der Pharmazulieferer seinen strategischen Umbau voran. Auch an der Börse ist der Funke übergesprungen: Die 700-Franken-Marke rückt in greifbare Nähe.Weiterlesen!
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
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