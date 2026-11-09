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Mexikos Inflation zieht im Oktober an

Mexikos Inflation hat sich im Oktober beschleunigt. Die Verbraucherpreise stiegen dabei stärker als erwartet, angeführt von Zuwächsen bei Energie, Dienstleistungen und frischen Lebensmitteln. Der Verbraucherpreisindex stieg im vergangenen Monat um 0,65 Prozent. Dies trieb die Zwölfmonatsinflation von 3,45 Prozent im September auf 3,75 Prozent im Oktober nach oben, wie das nationale Statistikamt Inegi am Montag mitteilte. Der monatliche Zuwachs lag über der Schätzung von 0,55 Prozent in einer Umfrage des Wall Street Journal unter Analysten.

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November 09, 2026 13:39 ET (18:39 GMT)