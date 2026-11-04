Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 15’023 1.9%  SPI 21’158 1.7%  Dow 53’300 2.9%  DAX 26’438 2.2%  Euro 0.9180 -0.1%  EStoxx50 6’266 2.0%  Gold 4’068 3.5%  Bitcoin 65’790 3.5%  Dollar 0.8168 -0.5%  Öl 94.6 -8.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335UBS24476758Roche149905998Holcim1221405Partners Group2460882Zurich Insurance1107539ABB1222171Novartis1200526Logitech2575132
Anzeige

Das nächste Wettrennen um Infrastruktur könnte in Megawatt gemessen werden

Hier informieren
Top News
Krypto-Aktien im Sog von Binance: Goldman analysiert Gewinner und Verlierer
Per App US-Aktien erwerben: Indiens Anleger stürmen zu NVIDIA, Apple, SpaceX und Co.
Deutsche Telekom-Aktie und Co.: Barclays trotz KI-Risiko für diese europäischen Telekom-Werte
Zahlen über Schätzungen: Heidelberg Materials glänzt in Q3 - Aktie im Fokus
Vonovia-Finanzchef Grosse: Keine Vertragsverlängerung über 2027 hinaus - Aktie im Plus
Suche...
04.11.2026 18:59:43

ÜBERBLICK am Abend/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Stellenaufbau im US-Privatsektor blieb im Oktober solide - ADP-Bericht

Der Stellenaufbau bei den Arbeitgebern des privaten Sektors hat im Oktober ein solides Wachstum verzeichnet, wie das Personaldienstleistungsunternehmen ADP mitteilte. Private Unternehmen schufen im Oktober netto 86.000 Arbeitsplätze, nachdem im September ein revidierter Zuwachs von 86.000 Stellen verzeichnet worden war, wie ADP am Mittwochmorgen mitteilte. Von The Wall Street Journal befragte Ökonomen hatten mit 75.000 neuen Stellen im privaten Sektor gerechnet.

US-Handelsbilanzdefizit im September geschrumpft

Das Handelsbilanzdefizit der USA ist im September geschrumpft. Dies geht aus Daten hervor, die vom Handelsministerium veröffentlicht wurden. Die US-Importe überstiegen die Exporte um 105 Milliarden US-Dollar, was einem Rückgang von 0,7 Prozent gegenüber den revidierten 105,7 Milliarden Dollar im August entspricht. Von The Wall Street Journal befragte Analysten hatten mit einer Ausweitung des Defizits auf 107,7 Milliarden Dollar gerechnet.

Lebensmittelinflation in der Eurozone dürfte weiter steigen

Die Lebensmittelinflation in der Eurozone hat im Oktober positiv überrascht, schreibt Nicola Nobile von Oxford Economics in einer Research Note. Die Inflation im Warenkorb für Lebensmittel, Alkohol und Tabak sei von 1,3 Prozent im September auf 1,6 Prozent gestiegen. Obwohl diese Rate immer noch relativ niedrig sei, sei die Dynamik recht stark, insbesondere bei unverarbeiteten Lebensmitteln, bei denen die Rate von 4 Prozent auf 4,6 Prozent gestiegen sei. "Die Richtung deutet auf eine schnellere Lebensmittelpreisinflation hin, die im nächsten Jahr aufgrund ungünstiger Wetterbedingungen und höherer Energiepreise im Durchschnitt bei etwa 3 Prozent liegen dürfte, wobei die Risiken nach oben gerichtet sind", meint Nobile. Die Gesamtinflation in der Eurozone ist im Oktober von 3,8 Prozent im September auf 4 Prozent gestiegen.

US-Rohöllagerbestände stärker als erwartet gesunken

Die Rohöllagerbestände in den USA haben sich in der Woche zum 30. Oktober verringert. Sie fielen nach Angaben der staatlichen Energy Information Administration (EIA) um 0,865 Millionen Barrel gegenüber der Vorwoche. Von Dow Jones Newswires befragte Analysten hatten einen Rückgang um 0,2 Millionen Barrel vorhergesagt. In der Vorwoche hatten sich die Lagerbestände um 1,892 Millionen Barrel reduziert.

US-Dienstleistungssektor expandiert im Oktober erneut -- ISM

Die Aktivität im US-Dienstleistungssektor ist im Oktober weiter gewachsen. Dies ging aus einer Umfrage unter Einkaufsmanagern hervor. Der Einkaufsmanagerindex des Institute for Supply Management (ISM) für den Dienstleistungssektor lag im Oktober bei 54,5 Punkten, verglichen mit 54,9 Punkten im September. Von The Wall Street Journal befragte Ökonomen hatten mit einem Wert von 54,8 Punkten gerechnet. Ein Wert von über 50 Punkten signalisiert eine Expansion, während ein Wert unter 50 Punkten ein Schrumpfen anzeigt.

Europa könnte Verteidigungsausgaben nach Trumps Wahlschlappe überdenken

Europa könnte nach einer schweren Niederlage der Republikaner bei den Zwischenwahlen beginnen, seine Haltung gegenüber Trump zu verschärfen, schreiben die Analysten von ING in einer Research Note. Einige Länder könnten versucht sein, die Geduld des Präsidenten auf die Probe zu stellen, indem sie das Tempo bei der Erhöhung der Verteidigungsausgaben verlangsamen, insbesondere angesichts ihrer eigenen Haushaltszwänge, so die Analysten. "Das "TACO [Trump Always Chickens Out]"-Phänomen könnte zunehmend das Denken Europas prägen." Dies könnte jedoch die wirtschaftlichen Risiken erhöhen, sollte Trump als Reaktion darauf seine Politik gegenüber Europa verschärfen, merken die Analysten an.

Goldman Sachs: Demokraten wollen Iran-Krieg und Zölle eindämmen

Volkswirte von Goldman Sachs erwarten, dass die US-Demokraten ihren Sieg bei den Zwischenwahlen nutzen werden, um den Krieg mit dem Iran einzudämmen, ausgewählte Zölle zurückzunehmen und die im vergangenen Jahr beschlossenen Ausgabenkürzungen rückgängig zu machen. "Auf Bundesebene dürfte das Wahlergebnis die Aussichten für die Regulierung von Rechenzentren und Künstlicher Intelligenz kaum verändern, da hierfür weiterhin überparteiliche Unterstützung erforderlich wäre, um den Senat zu passieren und ein potenzielles Veto zu überstimmen", schreiben sie in einem Kommentar. Wahlsiege der Demokraten auf bundesstaatlicher und lokaler Ebene dürften jedoch zu kurzfristigen Moratorien für Rechenzentren führen, was potenziell etwa 45 Prozent des geplanten Kapazitätsausbaus von US-Rechenzentren beeinträchtigen könnte.

Umsetzung der US-Politik dürfte chaotischer werden

Die US-Politik werde volatil bleiben und die Umsetzung der Politik dürfte voraussichtlich chaotischer werden, meint Thomas Mucha von Wellington Management nach einem Sieg der Demokraten auf ganzer Linie bei den Zwischenwahlen. "Budgets könnten schwieriger zu verhandeln sein, und die Aufsicht durch den Kongress wird sich intensivieren", sagt der geopolitische Stratege. "Vieles davon wird für Unruhe an den Märkten sorgen." Unter dieser Turbulenz würden jedoch beide Parteien auf viele der gleichen strukturellen Druckfaktoren reagieren: eine umkämpftere internationale Ordnung, ein sich verschärfender technologischer Wettbewerb, anfällige Lieferketten, militärische Kapazitätsengpässe und die wachsende Erkenntnis, dass Effizienz allein keine Sicherheit biete, meint Mucha.

Trump betont Vetorecht nach Verlusten bei Zwischenwahlen

Präsident Trump hat deutlich gemacht, dass er von seinem Vetorecht Gebrauch machen wird, sobald die Demokraten den Kongress übernehmen. Als am Dienstagabend die Ergebnisse der Zwischenwahlen eintrafen, veröffentlichte der Präsident ein Foto einer roten Kappe mit der Aufschrift "VETO" in weissen Buchstaben. Der Kommunikationsdirektor des Weissen Hauses, Steven Cheung, schrieb: "Donald J. Trump ist der Präsident der Vereinigten Staaten. Immer noch Ihr Präsident!" Das X-Konto des Weissen Hauses veröffentlichte am Mittwochmorgen ebenfalls ein Foto des Präsidenten mit der Bildunterschrift: "PSA: TRUMP IST IMMER NOCH IHR PRÄSIDENT." Das Überstimmen eines präsidialen Vetos erfordert eine Zweidrittelmehrheit in beiden Kammern des Kongresses.

Kontakt: redaktion.de@dowjones.com

DJG/DJN/apo/mgo

(END) Dow Jones Newswires

November 04, 2026 13:00 ET (18:00 GMT)

In eigener Sache

Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen

Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.

Weiterlesen!
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.

Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.

Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Inside Trading & Investment

16:45 Logo WHS Trading wie die Profis: Was erfolgreiche Trader VOR dem Börsenstart machen – heute LIVE um 18:00 Uhr!
09:57 Siemens Energy als Infrastrukturprofiteur des KI-Booms mit strukturellem Rückenwind
09:47 SMI setzt neue Bestmarke
09:05 Marktüberblick: Lufthansa im Aufwind
08:17 UBS Logo UBS KeyInvest: DAX – Haltelinie unterboten
03.11.26 Julius Bär: 16.00% p.a. JB Autocallable Barrier Reverse Convertible (50%) auf Infineon Technologies AG
29.10.26 Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
27.10.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 8.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Holcim, Schindler, Siemens
05.10.26 ETF Compass Q3-Review: Satelliten mit bis zu 68 Prozent Plus, doch Clean Energy stürzt ab
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’541.54 19.92 SGHB8U
Short 15’854.56 13.97 SQBLKU
Short 16’475.59 8.78 S4BMDU
SMI-Kurs: 15’022.85 04.11.2026 17:31:16
Long 14’335.45 19.66 S56LBU
Long 13’996.42 13.59 SWBSHU
Long 13’414.49 8.88 SPB9EU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

JP Morgan Chase & Co. verleiht Bayer-Aktie Overweight in jüngster Analyse
Starinvestor Bill Ackman erwartet starkes Börsenjahr 2027 - Wette auf Meta-Aktie
ATX-Papier Wienerberger-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Wienerberger von vor 5 Jahren bedeutet
UBS-Aktie haussiert: Kompromiss im Streit um Milliarden an Eigenkapital zeichnet sich ab
Machtwechsel in Washington: Was der Demokraten-Sieg für Aktien, KI-Werte und Bitcoin bedeutet
Meier Tobler-Aktie knapp 20 Prozent im Plus: Übernahmeangebot aus Schweden liegt vor
Alphabet-Aktie unter Druck: Wie viel verliert Berkshire mit Buffetts Investment?
Apple-Aktie nach Quartalszahlen tiefer: iPhone-Konzern übertrifft die Erwartungen
Bitcoin und Ethereum im Fokus: Ist der Kryptowinter vorbei? Das sagen Horsley und Lubin
Wende beim Edelmetall: Goldpreis knackt nach US-Zwischenwahl die 4'000 US-Dollar

Top-Rankings

Rohstoffe im Oktober 2026: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Monat
Im abgelaufenen Monat kam es am Rohstoff-Markt zu deutlichen Ausschlägen. So bewegten sich die C ...
Bildquelle: Africa Studio / Shutterstock.com
Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2026: Die Performance der Kryptowährungen
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte im vergangenen Monat stark. Das sind die Gewinner und ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Oktober 2026: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
Der Oktober 2026 hatte für den heimischen Aktienmarkt einiges zu bieten. So entwickelten sich di ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.